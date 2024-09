Magabiztos, nyolcgólos sikerrel mutatkozott be a női kézi NB I-ben az Esztergom

MTK–DUNAÚJVÁROS

Az előző idényben csak két hely választotta el a két csapatot egymástól a tabellán, az MTK javára, amely ezúttal is esélyes volt, ám ennek ellenére egygólos hátrányban (14–15) vonulhatott a szünetre. A folytatásban már a budapestiek irányítottak, az egyenlítés és a vezetés megszerzése villámgyorsan összejött, majd 23–23 után folyamatosan nőtt az előny, amely volt hatgólos is, végül 31–26 lett az eredmény.

ESZTERGOM–KISVÁRDA

Az Elek Gábor vezette szakmai munkával fémjelzett Esztergom tavasszal feljutott az NB I-be, most be is mutatkozott. A keretüket is alaposan megerősítő, felsőházba vágyó esztergomiak a szünetben már öttel vezettek egyik lehetséges riválisuk, a Kisvárda ellen, az előny pedig csak tovább nőtt, így magabiztos, 27–19-es siker lett a vége. Vajon meddig jut feljutóként az Esztergom?

FEHÉRVÁR–VÁC

Papírforma félidő, meglepő folytatás. A Vác esélyeshez méltóan kezdett, két góllal még vezetett is a szünetben Fehérváron, ám a fordulás egyértelműen a hazaiaknak jött ki jobban, gyorsan megfordították a meccset, majd két-három góllal folyamatosan elléptek. A hajrára már kilencgólos is volt az Alba előnye, ez az utolsó pillanatokra visszaesett, de így is 32–26 lett a vége.

SZOMBATHELY–BÉKÉSCSABA

Tizennyolc órától, a játéknap utolsó idősávjában lépett pályára a két csapat, amely eleinte szoros első félidőt produkált, de a szombathelyiek szépen lassan elléptek, s a szünetben már néggyel vezettek. A fordulás után többször hattal és héttel is mentek a hazaiak, de a hajrában folyamatosak zárkózott a Békéscsaba. Az egyenlítésre már nem volt ideje a vendégeknek, a Szombathely 39–36-ra nyert.

VASAS–DEBRECEN

Papírforma. Erődemonstráció. A múlt idényben BL-szereplő debreceniek az esélyesség terhével léptek pályára a múlt évad végén borzasztó szériába kerülő Vasas otthonában, s már a félidőben hattal vezettek, de a folytatásban csak nőtt az előnyük gólszámban, s a játék képét illetően is. Végül tizenöttel, 39–24-re nyertek.

NŐI KÉZILABDA NB I

MTK BUDAPEST–DUNAÚJVÁROSI KOHÁSZ KA 31–26 (14–15)

Sterbinszky Amália Kézilabdacsarnok, 150 néző. V: Kiu G., Kiu T.

MTK: Kubina – Andróczki, DAKOS 5, Lapos 1, Hadnagy 1, BATÓ 5 (3), Tóth M. Csere: Christe, Szőke (kapusok), POCZETNYIK L. 6, Bujdosó-Gerháth 2, Dávid-Azari 3 (1), Kekezovity 3, FERENCZY F. 5, Fekete B. Edző: Vágó Attila

DUNAÚJVÁROS: WÉNINGER – ARANY 5 (1), Agócs 1, Somionka, Borgyos 2, Gerháth K. 4, SALLAI 4. Csere: Oguntoye (kapus), Lakatos P., LUCHIES 4, Szalai B. 2, Paróczy 1, Kpodar, Kellermann 3 (1), Gajdos. Edző: Gulyás Péter

Az eredmény alakulása. 11. p.: 5–3. 17. p.: 7–8. 25. p.: 9–11. 40. p.: 20–19. 48. p.: 22–23

Kiállítások. 10, ill. 12 perc

Hétméteresek: 5/4, ill. 3/2

MESTERMÉRLEG

Vágó Attila: – A különbség nem tükrözi a látottakat, mert jól játszott az ellenfél. A második félidő közepére összeállt a védekezésünk, nem kapkodtunk támadásban sem. Értékes ez a győzelem, mert szoros bajnokság elé nézünk.

Gulyás Péter: – A második félidőben mutatott jobb teljesítményével nyert az MTK. A negyvenedik perc után feljavult a hazaiak védekezése és az ebből lőtt könnyű gólokkal eldöntötték a mérkőzést.

Mol Esztergom–Kisvárda Master Good SE 27–19 (13–8)

Alba Fehérvár KC–Praktiker-Vác 32–26 (11–13)

Vasas SC–DVSC Schaeffler 24–39 (11–17)

Szombathelyi KKA–Tappe-Békéscsabai Előre NKSE 39–36 (19–15)

