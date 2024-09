Golovin Vlagyimir: Mentálisan erősek vagyunk

– Mi volt a legnagyobb tanulsága a párizsi olimpiának?

– Sok mindenben javultunk – válaszolta Golovin Vlagyimir, az ötkarikás játékokon a hatodik helyen végző magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya. – Biztos vannak olyan elemek is, amelyeken még lehet és kell is javítani, de a legnagyobb tanulság, hogy a csapat megérezte, bármelyik rivális legyőzhető. Egyre rövidebbek a hullámvölgyek a játékunkban, ami mutatja, hogy mentálisan erősek vagyunk. Nem lehet ugyanazzal a csúcsteljesítménnyel végigjátszani egy nagy tornát, mindig jönnek hullámvölgyek, de szépen megoldották ezeket a helyzeteket is a lányok az olimpián.

– Az erőviszonyoknak megfelelő a hatodik hely? Vagy több is volt ebben?

– Visszanéztem a meccseket, így azt mondom, lehetett volna jobb, de rosszabb is, vagyis összességében reális eredmény született. A svédek elleni negyeddöntőből kis szerencsével – ha a rendes játékidő utolsó másodperceiben nem kapunk gólt – a négy közé juthattunk volna, de azok a csapatok, amelyek előttünk végeztek, a legutóbbi világversenyeken is megelőztek minket. A norvégok, a franciák, a dánok, a svédek és a hollandok előrébb tartanak nálunk, de megmutattuk, hogy velük is fel tudjuk venni a versenyt. A következő időszakban az lesz a fontos, hogy ezt a szintet tartsuk, sőt még tovább fejlődjünk.

– A nemzetközi női élmezőny tehát változatlan, de közelebb kerültünk hozzá az olimpián?

– Az említett válogatottak magasabb polcon vannak, viszont velük is képesek vagyunk jó, szoros meccseket vívni, biztos vagyok benne, hogy egyszer-egyszer le is tudjuk őket győzni. Már ők sem úgy készülnek ellenünk, hogy elintéznek egy kézlegyintéssel és előre kipipálják a feladatot, hanem koncentrálnak, hogy ne érje őket meglepetés. Ez a mi szempontunkból előrelépés, hiszen egy nálunk erősebb rivális sem néz le minket, mindent elkövet, hogy ne kerüljön bajba, ha velünk találkozik és ez jó.

– Az év végi, részben hazai rendezésű Európa-bajnokságon is az lehet a fő cél, hogy tovább erősítsék a helyüket a szűk középmezőnyben, a legjobbak mögött?

– Egyértelműen ez a cél. Nagyon fontos tisztában lenni vele, hogy amit elérsz a sportban, azt meg is kell tartanod, mert csak így tudsz előrelépni. Rendben, szép eredményt értünk el az olimpián, bizonyítottuk, hogy képesek vagyunk rá, de nem ragadhatunk ebbe bele, a jövőben is nagyon keményen kell dolgoznunk. Nemcsak fizikailag és erőnlétben, hanem mentálisan is, a kézilabda minden területén. Egyelőre még nem látunk mindent tisztán, hiszen több magyar játékos igazolt külföldre a nyáron. Nagyjából fél év kell, hogy beilleszkedjen valaki egy új külföldi klubba, hogy megszokja a másfajta rendszert és kézilabdás szemléletet. Nem tudjuk, milyen állapotban érkeznek meg a következő összetartásra az érintett játékosok, bízom benne, hogy mindenkinek fejlődési lehetőséget ad a klub- és országváltás.

– Az olimpiák utáni Eb-ken sok nemzeti csapatnál az átalakításra helyezik a hangsúlyt. A magyar válogatottnak mennyire lesz különleges a kontinensviadal, főként ha azt vesszük, hogy hazai pályán szerepelnek és most először már 24 csapatos lesz a mezőny?

– Mindenképpen különleges lesz, hiszen – részben – hazai rendezésű torna. Tisztában vagyok vele, hogy nagyon sok együttes más összeállításban lép pályára az olimpia után, nemcsak mi, mások is ötkarikás ciklusokban gondolkodnak, szóval lesznek változások a keretekben, több nemzeti csapatnál is akadnak visszavonulók, akik újabb négyéves ciklust már nem vállalnak a következő olimpiáig. Konkrét névsorokat viszont csak a hivatalos nevezésekkor látunk majd.

– Mennyi változást tervez a keretben?

– Nagyon nem szeretnénk variálni, azzal a kerettel vágunk neki az őszi felkészülésnek, amellyel eddig is számoltunk.

Az Eb-felkészülés jegyében ősszel Romániával és Franciaországgal is találkozik a magyar csapat. A kedden keretet hirdető Golovin először szeptember 23-tól tart edzőtábort a keretnek, amely a hét második felében kétszer is megmérkőzik a román válogatottal, az egyik mérkőzés zárt kapus lesz, a másodikat szeptember 28-án, szombaton 17.30-tól rendezik meg Tatabányán. A következő összetartás október végén lesz. A tervek szerint október 24-én és 26-án a friss ötkarikás ezüstérmes, világbajnoki címvédő francia együttessel játszanak két felkészülési találkozót Klujber Katrinék Toulonban. Teszt a románok és a franciák ellen

Kapusok: Böde-Bíró Blanka, Janurik Kinga (mindkettő FTC), Szemerey Zsófi (Metz, francia)

Jobbszélsők: Faluvégi Dorottya (Ludwigsburg, német), Győri-Lukács Viktória (Győr)

Jobbátlövők: Albek Anna (Mosonmagyaróvár), Klujber Katrin (FTC), Papp Nikolett (Buzau, román).

Irányítók: Simon Petra (FTC), Vámos Petra (Metz)

Beállók: Bordás Réka (FTC), Füzi-Tóvizi Petra (Debrecen), Pásztor Noémi (CSM Bucuresti, román)

Balátlövők: Juhász Gréta (Vác), Kácsor Gréta (Bistrita, román), Kuczora Csenge (Thüringer HC, német)

Balszélsők: Márton Gréta (FTC), Szöllősi-Schatzl Nadine (Budaörs) A KERET