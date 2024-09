„Csak csináltam, amit megbeszéltünk” – Mikler, miután 44 százalékkal védett a Magdeburg ellen

Az ihletett formában védő Mikler Rolandnak felvetettük: talán éppen így kell elkezdeni egy halálcsoportot.

„Igen, pontosan így, bár azért nyilván ennek a mérkőzésnek még így sem mi voltunk az esélyesei, hogy itthon játszunk. Ma a szív, meg minden nekünk kedvezett. Jól is játszottunk időnként már, de az első félidőben azért a védekezésünk nem biztos, hogy a legjobb volt. Tudtuk, hogy ez a csapat szét fog szedni minket egy az egyekkel, elveszítjük ezeket a párharcokat a legtöbb esetben, ezért kellett mindenkinek százhúsz százalékon egymást segíteni. Nagyon örülök, hogy én is tudtam a kapuból segíteni a csapatnak, a kapusteljesítmény természetesen mindig nagyon fontos. Most büszke vagyok mindenkire!”

Videónkban beszélgetünk a védéseiről, köztük az egyik leglátványosabbról, az üres kapuba visszafutó mentéséről. Szóba kerül, hogy megtalálták-e már a közös hangot az új vezetőedzővel, illetve hogy válogatott formában védett-e a Magdeburg ellen.

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

1. FORDULÓ

B-CSOPORT

OTP Bank-Pick Szeged–SC Magdeburg (német) 31–29 (17–18)

Szeged, 5306 néző. V: Lah, Sok (szlovénok)

SZEGED: Thulin – SOSTARIC 7 (2), Röd 4, Smárason 2, Bánhidi 1, BODÓ 4, FRIMMEL 4. Csere: MIKLER R. (kapus), MACKOVSEK 2, Toto 1, Kukics 3, Garciandia 2, KALARAS 1, Szilágyi B., Jelinic. Edző: Michael Apelgren

MAGDEBURG: Hernández – D. Petterson 2, MAGNÚSSON 5 (3), M. Jensen 3, O’Sullivan 1, Serradilla, Musche 4. Csere: Portner (kapus), Kristjánsson 2, WEBER 5, Lagergren 1, Zechel 1, Mertens 1, Zehnder 2, Damgaard 1, I. Persson 1. Edző: Bennet Wiegert

Az eredmény alakulása. 4. perc: 2–2. 8. p.: 4–6. 12. p.: 8–8. 17. p.: 10–9. 19. p.: 12–10. 22. p.: 13–13. 25. p.: 16–14. 27. p.: 17–15. 34. p.: 20–19. 42. p.: 26–20. 50. p.: 29–22. 55. p.: 29–26

Kiállítások: 6, ill. 2 perc

Hétméteresek: 2/2, ill. 3/3

MESTERMÉRLEG

Michael Apelgren: – Köszönet a csapatnak és a klub valamennyi tagjának, akik mindent megtettek a jó eredmény elérése érdekében. Elképesztő érzés győztes Bajnokok Ligája-mérkőzésen bemutatkozni a szurkolóknak.

Bennet Wiegert: – Az első félidőben jól játszottunk. Szünet után ellenfelünk fölénk kerekedett, sok labdát vesztettünk, ziccereket hibáztunk. Semmi sem működött, aminek meg kell fejtenem az okát. A végeredmény hízelgő ránk nézve.