Párizs 2024: ezért játszanak női kéziseink reggel kilenctől felkészülési meccset

Már csak két hétig élvezhetik a rövid nyári pihenőt a magyar női kézilabda-válogatott tagjai, hiszen a Golovin Vlagyimir által irányított nemzeti együttes június 23-tól Telkiben elkezdi a közvetlen felkészülést a párizsi olimpiára.

A szövetségi kapitány 20 tagú kerettel vég bele a munkába, kivétel nélkül számít azokra a játékosokra, akik április közepén Debrecenben sikerrel vívták meg az ötkarikás selejtezős tornát Svédországgal, Japánnal és Nagy-Britanniával szemben, hozzájuk csatlakozik huszadikként a ferencvárosi átlövő, Szöllősi-Zácsik Szandra, aki tavaly szeptember vége óta keresztszalag-szakadásból lábadozott.

Fotó: Kovács Peter

„Szöllősi-Zácsik Szandra is velünk tart, hiszen befejeződött a sérülés utáni rehabilitációja, az utolsó bajnoki fordulóban, május végén már keretben volt, ám nyilvánvalóan meccshiánya van, és nem tudjuk, miként reagál a folyamatos terhelésre – szögezte le Golovin Vlagyimir. – Ez majd a felkészülés során derül ki, de rá is számítunk, hiszen a célunk a sikeres olimpiai szereplés. Nagyon kíváncsi vagyok rá, minden vizsgálat azt mutatja, hogy teljesen felépült a térdsérüléséből, az orvosoktól is engedélyt kapott a teljes értékű munkához. Sajnos nagyon kevés ideje lesz játékban lenni, ám bízom benne, hogy az ő tudásával, tapasztalatával ennyi is elég lesz, és megoldja a feladatot.”

Zácsik formájáról tehát csak a rajt előtt kaphatunk pontosabb képet, a többiek viszont sikerélményekkel gazdagodva vághatnak bele pályafutásuk talán legfontosabb edzőtáborába. Az öt ferencvárosi kerettag, a két kapus, Böde-Bíró Blanka és Janurik Kinga, továbbá Klujber Katrin (aki élen végzett az NB I góllövőlistáján a nemrég befejeződött idényben), Simon Petra és Márton Gréta a bajnokságot és a Magyar Kupát is megnyerte klubcsapatával, ráadásul az FTC 27 év elteltével duplázott újra, azaz Janurikék az ötkarikás kvalifikáció mellett újabb történelmi tettet könyvelhettek el idén tavasszal. Szemerey Zsófi, Albek Anna és Pásztor Noémi is emlékezetesen zárta a bajnokságot, tekintve, hogy megkaparintották a bronzérmet a Mosonmagyaróvárral, míg a két győri szélső, Győri-Lukács Viktória és Szöllősi-Schatzl Nadine az elmúlt hétvégén a Bajnokok Ligájában nyerte meg a hőn áhított aranyérmet. Jó néhányan várhatják tehát pozitív töltettel az előttük álló kemény egy hónapot, miközben az is tény, hogy aligha kell bárkit is motiválni a csapatból egy olimpia előtt – a magyar kerettagokon a hazai selejtezőn is végig érződött az elszántság, erre lesz szükség a francia fővárosban is (és remélhetőleg majd Lille-ben is).

Golovin a közelmúltban a hazai sportági szövetség felületein közzétett hivatalos blogjában arról is beszélt, hogy jelentősen át kellett alakítani a menetrendet az alapozás során.

„A franciákkal korábban már megegyeztünk, hogy az olimpia helyszínén egymás ellen zárjuk a felkészülést, ám a sors fintora, hogy végül kicsit később és más tétért játszunk velük, hiszen ellenük kezdjük a csoportmérkőzéseket. Így a németek elleni lesz az utolsó felkészülési mérkőzésünk, és ezt sem volt könnyű összehozni: hármas tornát szerveztek volna, rajtunk kívül a spanyolok vagy a brazilok részvételével, de mivel mindkettőjükkel egy olimpiai csoportba kerültünk, erről lemondtak” – mondta a kapitány, akitől azt is megtudtuk, hogy a szintén ötkarikás résztvevő szlovénokkal idegenben vívandó zárt kapus edzőmeccs reggel kilenckor lesz: „Az olimpián is kétszer kezdünk kilenc órakor, emellett délután kettőkor, négykor és este hétkor is lesz mérkőzésünk, erre így nem lehet felkészülni. A reggel kilences kezdés nagyon furcsa lesz. Egy és háromnegyed órával a mérkőzések előtt szoktunk megérkezni a helyszínre, ez most negyed nyolcat jelent, ráadásul a csarnoktól húsz kilométerre lesz a szállás. Nagyon pontosan ki kell számolnunk, mit mikor csináljunk, ezért is megyünk ki Párizsba már három nappal a franciák elleni első mérkőzés előtt. És ezért kezdünk Szlovéniában is reggel kilenckor, hogy megnézzük, ki milyen állapotban van olyankor, hogy áll a bioritmusa, milyen teljesítményre képes. Nekem is szokatlan lesz reggel nyolckor eligazítást tartani, még sohasem próbáltam, ám még ez a legkisebb baj.”

A mieink az olimpiai csoportkört július 25-én, csütörtökön kezdik el a házigazda és címvédő francia válogatott ellen. A párizsi ötkarikás játékokra 14 kézilabdázó, valamint 3 tartalék utazhat.

HÁROM NAGY ELLENFÉL HOLLANDIA. A Győrrel friss Bajnokok Ligája-győztes svéd Per Johansson által irányított, kivétel nélkül külföldi elitligában légióskodó ászokra (mint a ferencvárosi Angela Malestein) építő együttest kiválóan ismerhetjük. Bízzunk benne, hogy az elmúlt években világbajnoki arany-, ezüst- és bronzérmes riválissal már abban a tudatban küzdhetnek meg a mieink az utolsó csoportfordulóban, hogy továbbjutottak. SPANYOLORSZÁG. A korábbi győri sikertréner, Ambros Martín vezette, 2012-ben ötkarikás bronzérmes együttes generációváltáson esett át az utóbbi időszakban, ám így is veszélyes ellenfél. 2021-ben Tokióban a továbbjutás szempontjából szintén kulcsfontosságú csoportmeccsen Vámos Petráék nagyszerű játékkal győztek a spanyolok ellen, ezzel a francia fővárosban is zokszó nélkül kiegyeznénk. BRAZÍLIA. A 2013-ban világbajnok dél-amerikaiak kerettagjai változatlanul Európában edződnek, így aligha tudja meglepni egymást a két csapat. Három éve Japánban a második csoporttalálkozón nagyon sima és rendkívül fájdalmas vereséget mértek a mieinkre Bruna de Paula és társai, ám így sem jutottak tovább, ettől függetlenül a párizsi második körben jó lenne visszavágni a braziloknak.

A MAGYAR NŐI VÁLOGATOTT KERETE AZ OLIMPIAI FELKÉSZÜLÉSI IDŐSZAKRA

Kapusok: BÖDE-BÍRÓ Blanka (FTC-Rail Cargo Hungaria), JANURIK Kinga (FTC-Rail Cargo Hungaria), SZEMEREY Zsófi (Motherson-Mosonmagyaróvári KC)

Jobbszélsők: GYŐRI-LUKÁCS Viktória (Győri Audi ETO), FALUVÉGI Dorottya (SG BBM Bietigheim, német)

Jobbátlövők: KLUJBER Katrin (FTC-Rail Cargo Hungaria), ALBEK Anna (Motherson-Mosonmagyaróvári KC), PAPP Nikolett (SCM Gloria Buzau, román)

Irányítók: VÁMOS Petra (DVSC SCHAEFFLER), DEBRECZENI-KLIVINYI Kinga (Moyra-Budaörs), SIMON Petra (FTC-Rail Cargo Hungaria)

Beállók: BORDÁS Réka (Praktiker-Vác), FÜZI-TÓVIZI Petra (DVSC SCHAEFFLER), PÁSZTOR Noémi (Motherson-Mosonmagyaróvári KC)

Balátlövők: KUCZORA Csenge (Praktiker-Vác), KÁCSOR Gréta (DVSC SCHAEFFLER), SZÖLLŐSI-ZÁCSIK Szandra (FTC-Rail Cargo Hungaria), JUHÁSZ Gréta (Kisvárda Master Good SE)

Balszélsők: MÁRTON Gréta (FTC-Rail Cargo Hungaria), SZÖLLŐSI-SCHATZL Nadine (Győri Audi ETO)

Szövetségi kapitány: GOLOVIN Vlagyimir

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Július 13., Győr

14.45: Magyarország–Szlovénia

Július 19., Németország, Stuttgart

19.45: Németország–Magyarország

OLIMPIA, NŐK

Csoportmérkőzések (Párizs)

Július 25., 19.00: Magyarország–Franciaország

Július 28., 9.00: Magyarország–Brazília

Július 30., 16.00: Magyarország–Angola

Augusztus 1., 14.00: Magyarország–Spanyolország

Augusztus 3., 9.00: Magyarország–Hollandia

Az olimpia további programja (Lille)

Augusztus 6.: negyeddöntők

Augusztus 8.: elődöntők

Augusztus 10.: bronzmérkőzés, döntő