Pogacar ülve hagyta állva a mezőnyt a Fleche Wallonne-on

Szerdán Valter Attila Belgiumban tekert, a La Fleche Wallonne (Vallon Nyíl) nevű, Ciney és Huy közötti 205.1 km hosszú egynapos versenyen, amelyen kimondottan kellemetlen időjárás, szakadó eső és 11 fokos hőmérséklet nehezítette a kerékpárosok dolgát. Az ilyen nehézségek mellett nem csoda, hogy a versenyen több bukás is történt, többek között a hétvégén az Amstel Gold Race-t Tadej Pogacart és Remco Evenepoelt lesprintelve megnyerő Mattias Skjelmose is elcsúszott egy jobb kanyarban szűk 40 kilométerre a céltól, s ugyan megpróbálta folytatni a versenyt, inkább feladta. Ami egyébként az addig történteket illeti: hamar kialakult egy ötfős szökés, amelynek legnagyobb előnye két és fél perc volt, és amelyre bő 70 kilométer megtétele után még hárman felugrottak a mezőnyből.

Valamivel kevesebb mint száz kilométerrel a vége előtt a mezőny megérkezett a Huy körüli körpályára, amelyen összesen háromszor kellett felmászni az átlagban „csak” 9.3 százalékos, de a második felén több száz méteren keresztül 19 százalék fölötti meredekségű Mur de Huy emelkedőjén – harmadszor ennek tetején várta a cél a mezőnyt. A peloton a második kör után befogta a szökevények maradékát – ekkor egyébként Valter Attila a magyar bajnoki trikóban sokszor az élen tekert, s jól is helyezkedett, ám harmadszor haladva a Mur de Huy felé, nagyjából 5 kilométerrel a céltól egy szakadás rossz oldalára került, s innen már nem volt számára visszaút a legjobbak csoportjába.

A várakozásoknak megfelelően tehát ezúttal is a Mur de Huyön dőlt el a verseny, a világbajnok Tadej Pogacar a lehető legjobbkor, egy s-kanyarban támadott alig fél kilométerrel a cél előtt – ki sem állt a nyeregből a közel 20 százalékos meredekségű emelkedőn. Noha a szlovén klasszis tulajdonképpen az oroszlán bajszát cibáló Ben Healy próbálkozására kontrázott csak rá, feltűnő volt, hogy az olimpiai bajnok Remco Evenepoel szinte nem is mozdult a támadására. Pogacar aztán pár száz méter alatt is tíz másodperc előnyre szert téve nyerte meg karrierje során másodszor a viadalt, második helyen a francia Kévin Vauquelin, harmadikon a brit Tom Pidcock ért be. Evenepoel a 9. lett, Valter pedig – 1:34 perc hátránnyal – a 39. helyen érkezett meg.

A 140 kilométeres női versenyben az időfutam ob tavalyi aranyérmese, Zsankó Petra (Ceratizit-WNT) szintén az utolsó előtti hegymenetben, a Cote de Cherave-on szakadt le az élbolyból azok után, hogy korábban csapattársaiért dolgozott. Itt is a Mur de Huy döntött az elsőségről, a napsütéses hajrában a hegyikerékpárban világbajnok holland Puck Pieterse (Fenix-Deceuninck) lesprintelte a két éve győztes honfitársát, Demi Volleringet (FDJ-Suez). Harmadikként Elisa Longo Borghini (UAE ADQ) haladt át a célvonalon, a Giro d'Italia olasz címvédője ötödször állhatott dobogóra ezen a viadalon, de nyerni még nem tudott. Zsankó 3 perc 11 másodperc lemaradással az 54. pozícióban végzett.

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR

LA FLECHE WALLONNE

FÉRFIAK (Ciney–Huy, 205.1 km)

1. Tadej Pogacar (szlovén, UAE) 4:50:15 óra

2. Kévin Vauquelin (francia, Arkea) 10 másodperc hátrány

3. Tom Pidcock (brit, Q36.5) 12 mp h.

...39. Valter Attila (Visma-Lease a Bike) 1:34 p h.

NŐK (Huy–Mur de Huy, 141 km)

1. Puck Pieterse (holland, Fenix-Deceuninck) 3:53:25 óra

2. Demi Vollering (holland, FDJ-SUEZ) 2 mp h.

3. Elisa Longo Borghini (olasz, UAE TEAM) 6 mp h.

…54. Zsankó Petra (Cerazit Pro Cycling Team) 3:11 p h.