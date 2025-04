Megint Grégoire ölébe hullott egy szakasz, Valter a 26. a Baszk kör 3. etapján

A keddi, sprintereknek kedvező szakasz után igazi „baszk” terep következett: a Zarautz és Beasain közötti 156.6 kilométeren kevés sík, ám hét kategorizált emelkedő is várt a mezőnyre, nem is csoda, hogy a második etapot megnyerő ausztrál sprinter, Caleb Ewan nem állt már rajthoz. Szintén nem volt ott a startnál a kedden bukásba keveredő Victor Campenaerts sem. Ott volt viszont csapattársa, Valter Attila, s a Visma magyar bajnoki mezben tekerő bringása sokat is mutatta magát a nap során. Gyakorta felbukkant a szökést üldöző főmezőny élén, rengeteget dolgozott azért, hogy csapattársai közül Wilco Kelderman vagy Axel Zingle ott legyen a végén az élen, ha sprintre kerülne sor.

A nap szökésének maradékát végül a céltól bő hat kilométerre, az utolsó kategorizált emelkedő lábánál sikerült befognia a mezőnynek, amit aztán a Lazkaomendi emelkedője szedett darabokra. Végül Joao Almeida támadása bizonyult döntőnek, s csak a helyi kedvenc, a céltól nagyjából 15 kilométerre született Alex Aranburu tartotta vele a lépést. Beasain városába érve aztán előbb Almeida elmért egy körforgalmat, majd az így körülbelül két másodperces előnybe kerülő Aranburu rossz oldalról került ki egy kordont, s ezért a lezárt ívén haladt át egy másik körforgalmon, s ezzel elegendő előnyt gyűjtött ahhoz, hogy végül három másodperccel az üldözői előtt, elsőként haladjon át a célvonalon. Nagy ünneplést is csapott a helyi közönség örömére, ám hiába a számára fontos terepen aratott siker, a versenybizottság negyedórával a célba érés után azon melegében visszasorolta az üldözőboly végére, így hivatalosan a 10. helyen fejezte be az etapot.

Ez pedig azt jelenti, hogy a győzelem így a francia Romain Grégoire-é lett, miután eredetileg ő ért célba másodikként. A FDJ bringása ezzel március eleje, a Faun-Ardeche után nyert ismét, érdekesség, hogy akkor sem csak magának köszönhette a diadalt, mert az élen haladók az utolsó körforgalmat rossz kijáraton hagyták el...

A csapatáért nagyot hajtó Valter erőfeszítéseit végül annyiban siker koronázta, hogy Kelderman ott volt a végén a sprintben, s a hatodik helyen zárt. Valter a 26. helyen, 1:09 perc hátránnyal ért célba.