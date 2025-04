Csak a szokásos: Pogacar újabb klasszikust nyert meg

Az utolsó tavaszi egynapos klasszikus versenyt, az 1892 óta létező Liege–Bastogne–Liege-t rendezték vasárnap Belgiumban, ahol ismét összecsapott egymással a hivatalban lévő világbajnok, Tadej Pogacar és a regnáló olimpiai bajnok, Remco Evenepoel. A mezőnyben a magyar bajnoki trikóban tekerő Valter Attila is ott volt – a Visma bringása a 10. Monumentumán állt rajthoz, amelyen 252 kilométer, 11 emelkedő és 4400 méter szintkülönbség várt az indulókra.

A két kiemelkedő egyéniség – Pogacar és Evenepoel – igazi összecsapása ezúttal elmaradt, miután a belga ezúttal nem tudott felnőni szlovén riválisa mellé, mert amikor Pogacar – ahogy szerdán a La Fleche Wallonne-on, úgy most is – ülve indította a döntő támadást 35 kilométerre a céltól az ikonikus Cote de la Redoute emelkedőjén, Evenepoel a főmezőnyben hátul helyezkedett.

Addig azért történt egy s más, például 25 kilométer megtétele után egy 12 fős szökevénycsoport sikeresen elszakadt a mezőnytől, s gyorsan el is kezdett előnyt kiépíteni, s végül 5:30 perc volt a legnagyobb különbség. Nagyjából ekkor, úgy 130 kilométerre a céltól megindult az Ineosból Bob Jungels a szökevények után, majd csapattársa, a korábbi időfutam-világbajnok Tobias Foss is csatlakozott hozzá, s megpróbáltak az öt és fél perces hátrányból felugrani a szökéshez. Tervük ugyan jól indult, de végül nem jártak sikerrel, csupán egy percre tudták megközelíteni az elöl lévőket, amikor az egyre nagyobb tempóra váltó mezőny befogta őket. Ezen a ponton, 80 kilométerre a célvonaltól a szökés egysége is felbomlott, s a mezőny végül a következő bő 25 kilométeren mindenkit egyesével beért.

Így jutott el az esélyesek Valtert is magában foglaló csoportja a Redoute-ig, ahol a 2021-ben és tavaly is győztes Pogacar támadást indított, s 35 kilométeres szólóba kezdett. Az utolsó húsz kilométerhez már egy perc feletti előnnyel érkezett, ketten üldözték a szlovént – az ír Ben Healy és az olasz Giulio Ciccone –, mögöttük pedig a mezőnyben ott tekert Valter is. A második helyet végül Ciccone szerezte meg, Valter pedig a mezőnnyel jött meg 1 perc 10 másodperc lemaradással a 31. helyen.

Pogacar sorozatban a hatodik nagy klasszikuson állt a dobogóra, erre korábban senki nem volt képes. Idén a flandriai körverseny után a második Monumentumát nyerte, pályafutása során pedig a kilencediket, ezzel holtversenyben harmadik az örökrangsorban: a Liege-en harmadszor ünnepelhetett, a lombardiai körversenyen négyszer, a Flandrián kétszer győzött.

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR

Liege–Bastogne–Liege, 252 km

1. Tadej Pogacar (szlovén, UAE-XRG) 6:00:09 óra

2. Giulio Ciccone (olasz, Lidl-Trek) 1:03 perc hátrány

3. Ben Healy (ír, EF Education-EasyPost) azonos idővel

...31. Valter Attila (Visma-Lease a Bike) 1:10 p h.