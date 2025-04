Valter Attila csapata lassan elfogy, a magyar bajnok még állja a sarat a Baszk körön

Az már a rajt előtt biztos volt, hogy a magyar bajnok, Valter Attila és csapata a Visma Lease a Bike tovább fogyatkozik, a harmadik szakasz előtt kiszálló Victor Campenaerts után ugyanis a péntek etap startja előtt a holland csapat közölte, Ben Tullett sem indul el. Ráadásul alig 20 kilométer megtétele után újabb embert vesztettek Valterék: Axel Zingle bukott, s nem tudta folytatni, így a Vismából már csak négy bringás maradt versenyben.

Mire Zingle feladta, addigra már javában folytak a támadások, ső, tulajdonképpen ki is alakult a nyolc főből álló nap szökése, amelyben igazán jó nevű bringások vettek részt, többek között: a korábbi világbajnok Julian Alaphilippe, Bruno Armirail, Warren Barguill, a helyi erő Pello Bilbao, aki a célnak otthont adó Gernikában lakik, s besegített a szervezőknek a mai szakasz vonalvezetésének kialakításába – no és persze az ír energiabomba, Ben Healy. A szokés előnye két és fél három perc körül állandósodni látszott, ám a vajmi kevés síkot tartalmazó útvonalon a mezőny nem is nagyon engedte messzebb a közben hat főre apadó csoportot, s végül 57 kilométerre a céltól Healy úgy döntött, ő megpróbálja egyedül. Végül igaza lett, mert a többi „renegát” szép lassan elfogyott, a mezőny beérte Bilbaóékat, miközben Healy előnye nem fogyott, ellenben a kilométerekkel, így szép lassan biztossá vált, hogy Healy hazaér.

Ebbe aztán bő 15 kilométerrel a vége előtt a mezőny is belenyugodott, s végül Healy profi pályafutása nyolcadik győzelmét aratta. Az 1:47 perc hátránnyal érkező üldözőboly a második helyért sprintelhetett, Axel Laurance bizonyult a leggyorsabbnak, Simone Velasco előtt, Valter Attila a körülményekhez képest nyugodt napot tudhat maga mögött, az összetettben a vezetését megőrző Joao Almediával és a főmezőnnyel együtt érkezett a célba, a 21. helyen futott be.

ÖSSZEFOGLALÓ

BASZK KÖRVERSENY

5. SZAKASZ (Urduna, Gernika-Lumo, 172.3 km)

1. Ben Healy (ír, EF Education) 3:55:57 óra

2. Axel Laurence (francia, INEOS) 1:47 perc hátrány

3. Simone Celasco (olasz, CDS Astana) 1:48 p. h.

...21. Valter Attila (Visma Lease a Bike) azonos idő

AZ ÖSSZETETT ÁLLÁSA

1. Joao Almeida (portugál, UAE) 16:08:05 óra

2. Max Schachmann (német, Soudal Quick-Step) 30 másodperc hátrány

3. Florian Lipowitz (német Redd Bull-BORA-hansgrohe) 38 mp. h.

...27. Valter Attila (Visma Lease a Bike) 7:12 p. h.

Részletes eredménysor hamarosan!