UAE Tour: piros trikót ért Pogacar győzelme az első hegyi szakaszon

MEREDEK ÉS KANYARGÓS út vezetett Dzsebel Dzsaisz hegyére az UAE Tour harmadik szakaszán, a bringásokra először várt jelentősebb erőpróba. A főmezőny százhatvankét kilométer megtétele után együtt vágott neki a tizenkilenc kilométeres, átlagosan 5.6 százalékos meredekségű emelkedőnek. Tadej Pogacar is ott tekert, az UAE bringását többen is segítették csapatából, a legtovább az ausztrál Jay Vine támogatta, aki négyszáz méterrel a vége előtt állt ki a szlovén elől. Pogacar előretört, utána kényelmesen hátranézhetett, senki sem tudta megszorongatni, a célvonalon már széttárt karral ünnepelhette első idei szakaszgyőzelmét. Második helyen a brit Oscar Onley ért be, harmadik az osztrák Felix Gall lett, aki az egy kilométeres kapu előtt támadással próbálkozott, de kísérlete hamar kifulladt.

Pogacarnak volt oka az örömre, ugyanis a világbajnoki trikót az összetettet vezető pirosra cseréli, hiszen az addigi első Joshua Tarling a hajrára nem bírta a főmezőny tempóját, a brit végül tizennyolc másodperces hátránnyal a második helyre szorult.

„Nagyon jó érzés a szivárványos trikóban nyerni, valahol mélyen reméltem, hogy Tarling tartja magát a mezőnyben és megőrzi a pirosat, de azért boldog vagyok, hogy csütörtökön a világbajnoki helyett az összetettben vezetőt illető szerelés lesz rajtam – mondta Pogacar. – Csodálatos, hogy újra versenyezhettem és győztem, tökéletesen teljesített a csapat egy nehéz napon, mindenki megérdemelte a sikert.”

Az UAE bringása egyúttal jelezte, messze nincs még vége a körversenynek. „Három sík szakasz következik, és sosem lehet tudni, mi történik itt. Nagyon gyorsan elveszítheted a vezető pozíciót, szóval még semmi sincs megnyerve, több mint a fele hátravan.”

Az Arab Emírségekben zajló viadal csütörtökön a Fudzsejra és Umm al-Kuvain közötti 181 kilométeres távval folytatódik, a két sík terepen fekvő tengerparti város között egy 435 méteres emelkedő vár a versenyzőkre, így ismét a sprinterek kerülnek előtérbe.

Pogacarnak viszont figyelnie kell, hogy lehetőleg a mezőnnyel együtt érjen be, különben ismét öltözködnie kell, visszaveheti a vb-mezt.

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR

7. UAE TOUR

3. szakasz (Rasz el-Haima–Dzsebel Dzsaisz, 181 km): 1. Tadej Pogacar (szlovén, UAE) 4:36:04 óra, 2. Onley (brit, Picnic PostNL) azonos idővel, 3. Gall (osztrák, Decathlon AG2R La Mondiale) a. i.

Az összetett állása: 1. (piros trikóban) Pogacar 8:20:41 óra, 2. Tarling (brit, Ineos), 18 másodperc hátrány, 3. Castrillo (spanyol, Movistar) 23 mp h.