Valter Attila elárulta, mikor lesz az idei első versenye

A Visma Lease a Bike kerékpárosa, Valter Attila az idei évet kemény munkával kezdte, Spanyolországban edzőtáborozott csapatával, amely után kedden térrt haza andorrai otthonába, s onnan osztotta meg közösségi oldalán, hogy idén mikor kezdi a versenyzést.

Az már eddig is ismert volt, hogy az egyik kedvenc versenyén, az idén március 8-án sorra kerülő Strade Bianchén idén is ott lesz a mezőnyben, s a Facebookon közzétett bejegyzéséből most az is kiderült, hogy március 1-én vesz részt az idei első versenyén.

Valter bejegyzéséből kiderül, a következő napokban, a mentális feltöltődésé lesz a fő szerep az életében, mert február elején indul a Kanári-szigetekre az újabb edzőtáborba – ezúttal a profi bringások körében népszerű Teide hegyére magaslati táborba. Onnan pedig egyből Franciaországba utazik, ahol március 1-én és 2-án részt vesz idei első két egynapos versenyén. Előbb a Faun-Ardéche, másnap pedig a Faun-Drome viadalán áll rajthoz.

A két szomszédos megye versenyei egyaránt az Auvergne-Rhone-Alpes régióban, azaz az Alpok nyugati lankáin futnak, 170, illetve 190 kilométer hosszúak, az indulók között pedig Valter mellett többek között a Tour de Hongrie két évvel ezelőtti győztese, Marc Hirschi, Enric Mas és Romain Bardet neve is szerepel.

Valter egyébként 2018 óta tartó profi pályafutása során soha ilyen későn nem kezdte az idényt, a korábbi években rendre februárban már teljesítette első versenyét, hol spanyol, hol francia többnapos versenyeken. A legemlékezetesebb idénykezdése két éve a Gran Caminón volt, amikor az első versenynapját teljesítette az akkor még Jumbo Vismának nevezett csapatánál: a szakaszt a mezőny a szakadó hóesés és a hideg miatt 20 kilométerrel a vége előtt félbehagyta, az etapot nem számolták bele az összetettbe.