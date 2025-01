Csúnya bukással kezdődött az országúti kerékpáros idény, egy néző súlyosan megsérült – videó

Kedden hivatalosan is megkezdődik a profi országúti kerékpárosok 2025-ös idénye Ausztráliában, a hatszakaszos Tour Down Under versenyével. Ennek felvezetéseként Adelaide-ben rendeztek egy kritériumversenyt, amelyet mezőnyhajrá végén Sam Welsford nyert meg, ám nem sokkal a befutó előtt történt egy tömegbukás. Egy nézőt az eset után súlyos sérüléssekkel szállítottak kórházba.

Ausztrál beszámolók szerint a bukás az adelaide-i befutó előtti, gyakorlatilag az utolsó kanyarban történt: négy bringás is elmérte a kanyart, s a kordonnak csapódott, egyikük át is zuhant a korlátokon, majd egyre többen csúsztak ki az érkező bringások közül is. Végül a versenyt csupán az olasz Manlio Moro nem tudta befejezni, ám a Movistar kerekese ott lesz a TDU keddi rajtjánál. A bukásban egy néző súlyos sérüléseket szenvedett, őt a helyszíni ellátás után kórházba szállították, s vasárnapra kiderült, noha állapota súlyos és továbbra is kórházban ápolják, teljesen felgyógyul majd a sérüléseiből, amelyek természetéről bővebbet nem árultak el a verseny szervezői. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Harry Hollaway (@harry_hollaway) által megosztott bejegyzés