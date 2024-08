Vuelta: Van Eetvelt korán ünnepelt, Roglicé az első hegyi befutó, élre is állt összetettben

A Plasenciából induló 170.5 kilométeres táv elején két kategorizált hegy, majd egy kisebb emelkedő után a végén hegyi befutó a 14.6 kilométer hosszú, 6.2 százalék átlagmeredekségű Pico Villuercason várt a bringásokra – amelynek akadtak 20 százalékos meredekségű részei is. A Visma-Lease a Bike magyar bajnoka, Valter Attila ezúttal is csapatáért tekert, amelyből az eddigi piros trikós belga Wout van Aert már előre jelezte: a címvédő Sepp Kussért fog dolgozni, és minden valószínűség szerint elveszti az összetett első helyét a nehéz záró hegyen, hiszen borítékolható volt, hogy az összetett esélyesei harcolnak majd a szakaszelsőségért.

A végül kialakuló ötfős szökés így az esélytelenek nyugalmával tempózott el a mezőnytől a nagy, helyenként 38-40 fokos hőségben. Az első egy órában több szökési kísérlet is volt, majd egy lejtőn történt kisebb baleset, többeknek szükségük volt az orvosi autó segítségére. A szökést idővel utolérték a végső sikerre is esélyes versenyzők, nagy izgalmakra lehetett számítani a végén: a mezőny elején a negyedik Vuelta-elsőségéért harcba szálló szlovén Primoz Roglic csapata, a Red Bull-BORA-hansgrohe dolgozott, Van Aert pedig a Pico Villuercas mászásának elején leszakadt.

Az utolsó öt kilométerre fordulva a rossz minőségű, rendkívül meredek, húszszázalékos részeket is tartalmazó betonúton a szökevényeket utolérte az esélyesek csoportja, amelyben ekkor már nem tekert ott Valter. Az UAE tesztelte a riválisokat, előbb Pavel Sivakov próbálkozott, majd Felix Gall szakadt el a csoportból, amelyet Roglic tempója szaggatott darabokra, hárman utol is érték a tavalyi Tour de France királyetapját megnyerő osztrák hegyimenőt. Az utolsó két kilométeren Roglic, az év elején az Arab Emírségek körversenyét megnyerő belga Lennert Van Eetvelt és a Vueltán háromszor is második spanyol Enric Mas maradt elöl, rájuk a kicsivel lankásabb hajrára még négyen értek fel. A kanyarodó utolsó métereken a kezét korán ünneplésre emelő Van Eetveltet külső íven előzte meg a nagyobb tempóban érkező Roglic, aki pályafutása 13. Vuelta-szakaszsikerével átvette a piros trikót is.

A háromszoros Vuelta-győztes Roglic legnagyobb riválisai közül a portugál Joao Almeida, Mas és honfitársa, Mikel Landa érkezett meg azonos idővel, a címvédő Sepp Kuss 28 másodpercet, a brit Adam Yates másfél percet kapott.

Valter az utolsó emelkedőhöz érve már elvégezte a számára a csapata által neki kiosztott mai feladatot, így a végén saját tempóval, kímélő üzemmódban tekert fel a Villuercasra és 11:49 perccel Roglic után a 107. helyen ért célba. Összetettben ezzel visszacsúszott a 100. helyre.

KERÉKPÁR

VUELTA A ESPANA

4. SZAKASZ (Plasencia–Pico Villuercas, 170.5 km, hegyi befutó)

1. Primoz Roglic (szlovén, Red Bull-BORA-hansgrohe) 4:26.49 óra

2. Lennert Van Eetvelt (belga, Lotto Dstny) azonos idővel

3. Joao Almeida (portugál, UAE) a. i.

...107. Valter Attila (Visma Lease a Bike) 11:49 perc hátrány

AZ ÖSSZETETT ÁLLÁSA

1. Roglic 14:33:08 ó

2. Almeida 8 mp h.

3. Enric Mas (spanyol, Movistar) 32 mp h.

...100. Valter 12:32 p h.

A viadal szerdán a Fuente del Maestre és Sevilla közötti 177 kilométeres sík etappal folytatódik. A Vuelta szeptember 8-án Madridban zárul.