Valter Attilával a mezőnyben szombaton elkezdődik a Vuelta Lisszabonban

„Úgy gondolom, elég jó formában vagyok. Kissé meglepett, hogy már a burgosi körön is jól ment a versenyzés, nagy mentális lökést ad, amikor úgy tudsz jó teljesítményt nyújtani, hogy nem is számítasz rá. De ez most egy háromhetes verseny lesz, nem összehasonlítható egy rövidebb többnapossal. A legfontosabb, hogy nagyon frissnek érzem magam a rajt előtt” – mondta az amerikai kerékpáros. Sepp Kuss (Fotó: Getty Images)