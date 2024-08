Női Tour: Vollering nyerte meg az időfutamot, átvette a sárga trikót, Vas a 67. lett

Ebben a műfajban olimpiai negyedik helyezettünk nem tartozik az élmenők közé, ám a Rotterdam belvárosában és a Maas folyó partján kialakított pályán jól ment a százhuszonharmadikként induló Vas Blanka. Az időmérő pontnál 22 másodperc hátránnyal haladt át, a célban pedig az akkor még vezető kétszeres időfutam-világbajnok, az olimpián bronzérmes Chloé Dygert mögött 29 másodperc hátránnyal ért be, ami az 53. helyre volt jó. Néhány pillanattal később már 34 másodperc volt a hátránya az élen állóhoz képest, merthogy Vas Blanka után rajtolt csapattársa, a címvédő Demi Vollering, aki óriási tempót diktálva több mint öt másodperccel ment jobb időt, mint Dygert – aki egyébként mindössze 17 századmásodperccel előzte meg a harmadik Loes Adegeestet, ami 50 kilométer fölötti átlagtempót figyelembe véve mindössze 2.3 méter különbséget jelent kettejük között. A negyedik helyre beérő Cédrine Kerbaol még ennél is kisebb különbséggel maradt le Adegeest mögött, mindössze 12 századdal bizonyult lassabbnak, ami még két méter sincs.

Az utoljára rajtoló, a hétfői és a délelőtti szakaszt is megnyerő, így az összetettet is vezető Charlotte Kool hiába próbálkozott, nem férhetett a legjobbak közé, több mint 25 másodperc hátránnyal ért be, így Vollering átvette tőle az összetett első helyét és az ikonikus sárga trikót. A holland hölgy előnye három másodperc csapata, az SD Worx sprintere, Lorena Wiebes és öt másodperc Dygert előtt. Vas Blanka végül a 67. helyen zárta az etapot, míg összetettben visszazuhant a 60. helyre, ám csak 34 másodperc a lemaradása.

A női Tour de France még szerdán is Hollandiából rajtol: Valkenburgból a belgiumi Liege-be teker a mezőny 112.7 kilométert megtéve – az útvonal utolsó bő harminc kilométere tartalmazza a tavaszi klasszikus egynapos verseny a Liege–Bastogne–Liege legendás emelkedőit, a Cote de la Redoute-t, a Cote des Forgest és a Cote de la Roche-aux-Faucons-t is.

KERÉKPÁR

NŐI TOUR DE FRANCE

3. SZAKASZ (Rotterdam, egyéni időfutam, 6.3 km)

1. Demi Vollering (holland, SD Worx-Protime) 7:25 perc

2. Chloé Dygert (amerikai, CANYON//SRAM Racing) 5 másodperc hátrány

3. Loes Adegeest (holland, FDJ-SUEZ) azonos idővel

...67. Vas Blanka (SD Worx-Protime) 34 mp h.

AZ ÖSSZETETT ÉLCSOPORTJA

1. Vollering 4:27:54 óra

2. Lorena Wiebes (holland, SD Worx-Protime) 3 mp h.

3. Dygert 5 mp h.

...60. Vas 34 mp h.