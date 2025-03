A góljával győzte le a Vidi a kedvenc csapatát – Wittmann Géza-interjú

Vadász Imre elnyűhetetlen motorja volt a Videoton középpályájának, ötöstől ötösig robotolt, a régi közhely szerint elvégezte a piszkos munkát, de természetesen akadtak olyan pillanatok, amikor csillogott, ilyen volt az UEFA-kupa elődöntőjének első mérkőzésén a jugoszláv Zseljeznicsar ellen szerzett bombagólja. A ballábas játékos másik emlékezetes momentuma a Manchester United elleni tizenegyespárbaja során született, hiszen az ő lövésével jutott be a Vidi a legjobb négy közé. „Kovács Feri bácsi is mondta, hogy a lehetséges ellenfelek közül az egyik legerősebbet, a Manchester Unitedet kaptuk a nyolc között, de már addigra volt skalpunk, hiszen a PSG-t kivertük, aztán a Partizanon is sikerült túljutnunk – mondta Vadász Imre, aki 1973 és 1987, valamint 1990 és 1994 között szerepelt a fehérváriaknál. – Ezután következett a United, és azt mondtam, ha már meg kell halni, haljunk meg szépen. Az első meccs alapján erre nem sok reményünk volt, negyven évvel később is úgy él bennem az a mérkőzés, hogy szinte egyáltalán nem volt esélyünk veszélyes helyzet kidolgozására, kapura lövésre. Olyan nyomás alatt tartottak minket, hogy folyamatosan dörzsölte a háló a hátunkat. Az 1–0-s angol siker hízelgő volt ránk nézve, és ez teremtette meg a lehetőségét annak, hogy reménykedjünk, hazai pályán hátha egyszer betalálunk… Wittmann Géza révén sikerült is, onnantól kezdve pedig nem állhattunk meg, harcoltunk, mentünk, még ha a térdünkön is jártunk.” Vadász Imrének nem volt idegen a rengeteg futás és fizikai párharc, mert mindig is robotoló játékosnak tartották és tartotta magát, a kulimunkát elvégezte, mellette a középpályán Burcsa Győző rúgta a gólokat, Csongrádi Ferenc irányított, ő a bal oldal bejátszását vállalta, besegített a balhátvéd Horváth Gábornak és az előtte játszó Novath Györgynek. Elmondása szerint a nyomás volt nagyobb a United ellen, és az ellenfél kevesebbet hibázott, nemigen lehetett lelesni a passzokat. „A visszavágón nagyon türelmesnek kellett lenni, ha nekik rontunk, kaptunk volna egy hármast – folytatta a Vidi legendája. – A biztos védekezés volt az alap, abból igyekeztünk a széleken elmenni, hátha kisül belőle valami.” A piros-kékek eljutottak a tizenegyespárbajig, de Vadász Imre nemigen akart lőni, nem is került be az első öt lövő játékos közé, viszont a hatodik, mindent eldöntő tizenegyest már el kellett vállalnia. „A meccs előtti edzésen gyakoroltuk a tizenegyeseket, Disztl Peti három lövésemből kettőt megfogott. Persze, ismert, túljárt az eszemen. Az első öt rúgó közé nem kerültem be, nem is volt ezzel gond, a hatodik előtt viszont mindenki nézte a földet, az eget, a lelátót, nem akart senki odamenni. Borsányi Pistának szólt Feri bácsi, hogy rúgja, de ő ellenkezett, viszont engem előretaszigált, hogy »itt a Vadi«. Én vállaltam, eldöntöttem, melyik sarkot akarom rúgni, és szerencsére oda is ment. Nem azt mondom, hogy amikor mentem a tizenegyeshez, nem jött velem a majré is, de a gondolat adva volt, mit szeretnék csinálni. Azért rúgtam a kapus bal kezéhez a labdát, mert ezt éreztem biztosnak, ha valaki kifordítja a belsőjét, abban nagyobb a veszély.” A képek negyven év után is hidegrázósak: Vadász Imre belőtte a tizenegyest, majd egy pillanatra megállt magasba emelt kézzel, de mielőtt bárki odaért volna hozzá ünnepelni, elindult, és elsprintelt a felezőig a B-közép elé, ott érték utol a társak és ugrott rá a labdaszedőkkel együtt körülbelül húsz ember. „Csodálatos volt ez a menetelés, rengeteg felejthetetlen pillanatról beszélhetnék, de a legszebb nekem, amikor a Real Madrid stadionjában, kilencvenvalahányezer ember előtt a győzelmünk után tiszteletkört kellett futnunk, és a spanyolok kiabálták: »Videoton, Videoton!« Ennél többet nem remélhet, kaphat egy futballista. A feleségem a 60. születésnapomra meglepetésutat szervezett Madridba, ahol megnéztünk egy meccset, és óriási élmény volt, hogy harmincöt év után ismét beléphettem a Bernabéu Stadionba.”