La Masia-szupersztár elöl és hátul: Lamine Yamal és Pau Cubarsí

LAMINE YAMAL

Még mindig csak 17 esztendős, de piaci értékét a Transfermarkt már 180 millió euróra taksálja, amivel holtversenyben a világ harmadik legértékesebb futballistája. Ha többet nem írhatnánk, ez az egy mondat is visszaadná, mekkora istenáldotta tehetség Lamine Yamal. A Barca tinisztárja marokkói apa és egyenlítői-guineai anya gyerekeként született 2007-ben Esplugues de Llobregatban, Barcelona tartományban. Ahogyan a tavaly nyári Európa-bajnokság alatt címlapokra kerülő, Lionel Messivel közös gyerekkori fotóból is kiderült, a család már Yamal csecsemőkora óta arról ábrándozott, hogy futballista lesz a csemetéből, s nem is kellett csalódnia. Amióta az eszét tudja, a labdarúgás körül forgott az élete, hétévesen került az FC Barcelona világhírű akadémiájára, a La Masiába, tehetségével pedig még onnan is kitűnt… Gyorsabban fejlődött, mint kortársai: mindenki ódákat zengett róla a klubházban, az új Messit látták benne edzői, de nemigen merték nagy dobra verni, hiszen a katalán egyesület saját nevelésű játékosai közül jó néhányra rásütötték már e jelzőt…

Európa 2023 tavaszán figyelt fel rá, amikor az FC Barcelona akkori vezetőedzője, a klublegenda Xavi nevezte a 15 éves és 284 napos Yamalt az Atlético Madrid elleni meccskeretbe. Sokan azt hitték, a srác csak a sok sérült miatt „keveredett” oda, de amikor hat nappal később – a klub történetének legfiatalabb játékosaként – bemutatkozott a Real Betis elleni bajnokin, már sejteni lehetett, hogy kivételes tehetségével érdemelte ki. Ezt követően felgyorsultak az események: Yamal 2023 tavaszán spanyol bajnoki címet nyert a Barcával, majd az U17-es Európa-bajnokságon lett gólkirály. A 2023–2024-es évad elejére egyértelművé vált, noha csak 16 esztendős, játszatni kell, mert a képességeivel már az első csapat hasznára lehet. A La Ligában és a Bajnokok Ligájában korrekordok sorát döntötte meg, miközben elképesztő megmozdulásokat láthattunk tőle. Első teljes La Liga-évadában a gólok és a gólpasszok csak elvétve jöttek tőle, így – utólag mondhatjuk, egészen érthetetlen módon – a kritikus hangok is megtalálták, de aztán következett a 2024-es Európa-bajnokság…

Lamine Yamal (Fotó: AFP)

Lamine Yamal a spanyol válogatott egyik legjobbja, vezére, kulcsembere volt a tornán, végig hihetetlen intenzitással, precizitással játszott, világklasszis megoldásokkal vétette észre magát, a Franciaország elleni elődöntőben örökké emlékezetes bombagólt lőtt, hogy aztán az angolok elleni döntőben kiosszon egy gólpasszt, s megválasszák a torna legjobb fiatal játékosának – attól sem volt messze, hogy az Eb-mezőny legjobbja legyen. A döntő előtt töltötte be a 17. életévét, születésnapját utána már Európa-bajnokként ünnepelhette meg.

A most futó idényben már egyértelműen a teljes La Liga (és a világ?) egyik legjobb játékosa, gólok és gólpasszok tekintetében is lépked felfelé (jelenleg 36 kanadai pontja van Barcelona-mezben), a statisztikai mutatókat tekintve pedig Vinícius Jr. (Real Madrid) mellett, után köröket ver mindenkire a spanyol mezőnyben. Mára evidens, hogy ő a jövő futballjának legnagyobb ígérete. Ígérete, mert a kora miatt így kell beszélni róla, pedig már jóval több annál, valódi szupersztár. A spanyol válogatott szélső legnagyobb erénye a helyzetkialakító képessége és az egy az egy elleni párharcok megnyerése. Fantasztikusan lát a pályán, elképesztő technikával passzol, képes rá, hogy az esetek jelentős részében a jó megoldást válassza, miközben egyre meggyőzőbb a rúgótechnikája, a kapu előtt is feltalálja magát. Zseni, aki – ha már világklasszis és Barcelona – Lionel Messivel ellentétben már most is vezér az öltözőben. Olyan érett 17 évesen, amilyet talán még nem is látott a világ futballja. Ha elkerülik a sérülések, a határ a csillagos ég…

Született: 2007. július 13., Esplugues de Llobregat

Állampolgársága: spanyol

Sportága: labdarúgás

Posztja: szélső

Klubjai: FC Barcelona (2021–)

Válogatottsága/góljai: 17/3

Piaci értéke: 180 millió euró NÉVJEGY – LAMINE YAMAL

PAU CUBARSÍ

Ha az U20-as tehetségeket vesszük sorra, jelenleg Lamine Yamal a csúcs. Az ember azt hinné, nehéz hasonlóan elismerően beszélni egy csapattársáról, aki ráadásul védő – pedig ez a helyzet.

Pau Cubarsí 2007. január 22-én született – tehát nemrég múlt 18 – a katalán falucskában, Estanyolban. A védőtehetség a Girona akadémiáján kezdett el futballozni, de ügyességére hamar felfigyelt a Barcelona, s 12 évesen a La Masiában találta magát. Nevelőedzői az érettségét, a technikai képzettségét emelték ki, mi pedig az elmúlt egy éve alapján pontosan tudjuk, miért…

Pau Cubarsí (Fotó: Getty Images)

Cubarsí a már Yamal kapcsán említett 2023 tavaszi barcelonai sérüléshullám miatt került fel az első csapathoz, attól kezdve rendszeresen látogatta Xavi edzéseit, s azon a nyáron megkötötte első profi szerződését is a klubbal. Tudni kell, hogy védőket, különösen belső védőket nagyon ritkán dobnak mély vízbe ilyen fiatalon, a katalánok sem akarták elsietni a beépítését, de Xavi jó egy évvel ezelőtt úgy döntött, szüksége van rá, s 2024. január 18-án bevetette a Király-kupában. Cubarsí olyan meggyőző játékot mutatott, hogy nem sokkal később a La Ligában és a Bajnokok Ligájában is bemutatkozhatott, sőt, tavaszra gyakorlatilag a Barcelona alapemberévé vált. Mivel rendszeresen játszott, korát meghazudtoló érettséggel és magabiztossággal, a spanyol válogatottba is meghívta Luis de la Fuente szövetségi kapitány, s 2024 nyarára ott tartottunk, hogy meglepetésnek számított, amikor kimaradt az Európa-bajnoki keretből – egyes szakértők egyenesen a kezdőcsapatba várták. Nos, Cubarsí a németországi Eb helyett a párizsi olimpián kapott szerepet, amit meg is nyert a spanyol válogatottal. Mondani sem kell, alapemberként.

A 2024–2025-ös idénynek még csak épphogy átléptük a felét, de az immár 18 esztendős védő lábában 33 tét­meccs van, Hans-Dieter Flick irányítása alatt is kihagyhatatlan a Barcelonából. Különleges játékos, mert bár fizikum, erőnlét terén még fejlődnie kell, hogy több test a test elleni párharcot nyerjen meg, rendkívülit nyújt védekezésben, miközben passz­játéka és szervezőkészsége vetekszik az elit középpályásokéval. Látszik rajta a La Masia „keze nyoma”, elképesztően képzett, technikás, ám eközben olyan hidegvérrel veszi le a legnagyobb sztárokat is a pályáról, forog ki a nyomáskísérletek alól, s mozgatja a csapatot, amit emberemlékezet óta nem láthattunk hasonló korú belső védőtől. Pau Cubarsí még tinédzser, de már most 70 millió eurót ér, és nem kérdéses, hogy jelenleg posztja legígéretesebb játékosa, aki a következő években dominálhat a belső védők között.

Született: 2007. január 22., Estanyol

Állampolgársága: spanyol

Sportága: labdarúgás

Posztja: védő

Klubjai: Girona (2017–2018), FC Barcelona (2018–)

Válogatottsága/góljai: 5/0

Piaci értéke: 70 millió euró NÉVJEGY – pau cubarsí

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2025. február 1-i lapszámában jelent meg.)