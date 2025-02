Az ütőt letette, a bíróságon harcol Simona Halep

Mi tagadás, egyre több jel utalt arra, hogy közeleg Simona Halep visszavonulása, ennek ellenére február 4-én a nyilvánosság illően meglepődött, és engedte, hogy elfussa szemét a meghatódottság könnye. Mert bár a híres-hírhedt doppingügy óta nem találta a méltó visszatérés útját, titokban azért sokan reménykedtek a csodában, hogy a több-kevesebb okkal – ennek teljes és alapos feltérképezésére talán már sohasem kerül sor – meghurcolt világsztár még visszatérhet a csúcs közelébe. A kolozsvári Transylvania Openen azonban elérkezett a búcsú pillanata.

Halep esetében a csúcsot két Grand Slam-viadal, a Roland Garros (2018) és Wimbledon (2019) megnyerése jelentette, valamint három GS-döntő – Roland Garros (2014 és 2017), Australian Open (2018) –, 64 héten át tartó világranglista-elsőség, összesen 24 WTA- és 6 ITF-győzelem. Már az ifjúsági korosztálytól is erős végszóval búcsúzott: 2008-ban a Roland Garroson megnyerte a juniorlányok versenyét. Jobbos tenyeresei és kétkezes fonákjai nyomán összesen 40 millió 236 ezer 618 dollár érkezett a bankszámláján – az utolsó torna első fordulójában való szereplésért kapott 2975 dollárt is beleszámolva. A búcsúmeccs, mondhatni, papírforma szerint zajlott: a pályája csúcsán a WTA-lista 46., momentán az 56. helyén tanyázó olasz Lucia Bronzetti 6:1, 6:1-re győzött, és az eredmény önmagáért beszél. Majd jött az érzelemdús bejelentés – no meg annak egyre gazdagabb utóélete.

Ügyvédje, Howard Jacobs (középen) elérte, hogy 4 év helyett 9 hónapra mérsékeljék az eltiltását (Fotó: AFP)

Előbb azonban idézzük fel röviden a 33 éves aromán nemzetiségű román teniszező visszavonulásának közvetlen előéletét. Az idő megállíthatatlan múlását, a sportolói kopást az ő esetében az gyorsította fel, hogy 2022. október 7-én a US Openen begyűjtött A- és B-mintájában is kimutatták, hogy korábban roxadustatot tartalmazó szert fogyasztott. Az enzimként ható, a vér oxigénellátását serkentő tiltott szintetikus anyag egy Keto MCT nevű táplálékkiegészítővel került a szervezetébe, amelynek használatát akkori edzője, a francia-görög Patrick Mouratoglou stábja javasolta. Többfordulós és -halasztásos tárgyalássorozat végén a román sportoló első fokon négyéves eltiltást kapott, amit a nemzetközi Sportdöntőbíróság kilenc hónapra mérsékelt, így 2024 márciusában visszatérhetett a pályára.

Mi tagadás, több mint szerény módon mindössze hat tétmeccset játszott és egy bemutatót. „Visszafogottságát” két ok látszik elsősorban magyarázni: törékeny fizikai és mentális edzettségi állapota, valamint az a cseppet sem elhanyagolható körülmény, hogy törölték korábbi világranglistás pontjait, ezért minden verseny főtáblájára a selejtezőből kellett volna felverekednie magát. Ezt elsősorban büszkeségből nem vállalta, csak ott indult el, ahová a rendezők meghívták; kolozsvári búcsúfellépésére is a korábbi érdemeit díjazó zöldkártya nyújtott lehetőséget.

2019: a wimbledoni egyéni győzelemért járó trófeával (Fotó: AFP)

Simona Halep első, igazán visszhangos ügye 2009-ből való: az akkor alig 17 éves teniszező bejelentette, kisebbre operáltatja a melleit. A román lány kevésbé sikerült szezonja miatt határozott így, az előző évben a francia nyílt bajnokság juniortornájának megnyerésében még nem zavarták valóban méretes keblei. Amikor közölte, hogy már ősszel kórházba vonul, döntése váratlan szurkolói felháborodást váltott ki. Pedig még magyarázattal is igyekezett szolgálni: zavarják a játékban, keblei miatt túl nehézkesnek érzi a mozgását, márpedig a gyorsasága, mozgékonysága táplálja az elsősorban alapvonal-agresszivitásra épülő játékát. Ennek ellenére internetes aláírásgyűjtés is indult az operáció megakadályozására, egy hozzászóló szerint az ilyen műtét egyenesen természet elleni bűn. Sportolók is üzentek neki, Alena Schurková szerint mindössze jó melltartóra van szüksége. A röplabdázóból lett testépítő úgy vélte, ha elvégezteti az operációt, azzal Halep azt sugallja, a nagy mellű nők nem sportolhatnak. A botrány hamar elült, az eredmények pedig igazolták Simona döntésének megalapozottságát. Hogy egyéb női szempontokból adódott-e valaha hiányérzete, arról sohasem szólt a fáma. Mellbedobás

Doppingügyének nyilvánosságra kerülése után kapott hideget-meleget a szurkolóktól, de még a teniszszakmában szereplőktől is. Volt, aki egyenesen csalónak nevezte, mások elnézőbbek voltak vele – körülbelül azt leképezve, hogy korábban emberileg ki milyen módon rezonált vele. Miután nagyjából sikerült bebizonyítani, hogy nem volt rosszhiszeműség a doppingvétségben, elmaradoztak az élesen elmarasztaló vélemények. Ám miután a visszavonulását követően szinte rögtön felmerült az International Hall of Fame-be való felvételének ötlete, újraéledtek a kritikák. Az első vétó a nyolcvanas években a világranglista ötödik helyéig jutó amerikai Jimmy Ariastól érkezett, aki határozottan ellenezte a javaslatot, mintegy elutasítva ezzel Halep sikereinek legmagasabb szintű elismerését. „Akinek a neve mellett megjelent valaha az a kis piros lámpa, joggal számíthat rá, hogy időről időre újra kigyúl a vészjelzés. Egy olyan sportolónak, akinek doppingügye volt, nincs mit keresnie a teniszlegendák között. A győzelmei megmaradnak, a pénzdíjak őt boldogítják, de a kérdés mindig fennmarad: vajon hány meccset játszott teljesen tisztán? És erre sohasem kapunk választ” – jelentette ki Arias, hozzátéve: örül, hogy nem neki kell döntést hoznia ebben az ügyben.

A román közvélemény kicsit a román teniszt is siratja, miközben Halepet búcsúztatja. „A spanyol tenisz Alcarazt adta Nadalért »cserében«. De mi kit hagyunk Halep helyében?” – állt az egyik búcsúztató írásban. Jelen állás szerint Simona kiszállásával gyakorlatilag eltűnt a román képviselet a csúcsteniszből, és ezt Ilie Nastase, Ion Tiriac, Virginia Ruzici és Simona Halep országában roppantul fájlalják. A búcsúzót Kolozsváron romániai teniszcsarnokokban ritkán tapasztalható atmoszféra fogadta, és bár mozgása azonnal elárulta, hogy nincs megfelelő erőben, valamennyi megnyert pontját üdvrivalgás kísérte. A meccset követő helyszíni interjú során szűnni nem akaró tapsvihar közepette köszönte meg a támogatást mindazoknak, akik mellette álltak az elmúlt években. Beszéde végén bejelentette: „Megbékéltem a döntésemmel, a testem egyszerűen nem bírja tovább a terhelést, így pedig nem tudok visszatérni arra a szintre, ahová korábban eljutottam.”

Összesen 64 héten át vezette a női teniszezők világranglistáját (Fotó: AFP)

Hogy mi következik – legalábbis a tenisz tekintetében –, legfeljebb Simona tudja. A keserű pályavég érzete talán sohasem múlik el teljesen – bár a teniszező alapvetően elégedetten nyilatkozott pályafutásáról –, még ha az idő enyhít is rajta. A nyilvánosság egyelőre csak arról értesült, hogy gőzerőre kapcsol a szennyezett szert forgalmazó kanadai céggel folytatott pereskedésben, úgy tűnik, ki akarja „maxolni” az ügyben rejlő lehetőségeket. Főleg, hogy a New York-i Legfelsőbb Bíróság szabad utat adott a folyamatnak, a tét pedig nem kicsi: Halep 10 millió dolláros kártérítést akar a Quantum Nutritiontől.

Minden egyéb csak ezután következik, leszámítva persze az eddig is kisebb-nagyobb hatékonysággal futó „apróbb” ingatlanbefektetéseket. Perspektívának nem rossz, hogy a tenisz- és befektetési guruvá vált Ion Tiriac már többször jelezte, hajlandó tanácsokkal ellátni, mihez is kezdjen Simona a vagyonával. Az „anyukaprojekthez” az elvált Halepnek még társat kell találnia.

Mindössze 357 napig tartott a házassága a milliomos üzletember Toni Iuruckal (Fotó: Imago Images)

Született: 1991. szeptember 27., Constanta

Állampolgársága: román

Sportága: tenisz

Magassága: 168 cm

Profi karrierje kezdete: 2006. június 26.

Profi karrierje befejezése: 2025. február 4.

Ütőfogása: jobbkezes (kétkezes fonák)

Összes pénzdíja: 40 236 618 dollár

Karriercsúcsa: egyéni világranglista 1.

Győzelem/vereség: 580/243

Kiemelkedő eredményei: 2x Grand Slam-győztes (Roland Garros, 2018; Wimbledon, 2019), 3x Grand Slam-döntős (Roland Garros, 2014, 2017; Australian Open, 2018) NÉVJEGY: Simona HALEP

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2025. február 15-i lapszámában jelent meg.)