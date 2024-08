Az edző, aki mindig a saját feje után megy – interjú az FTC-t irányító Pascal Jansennel

– Londonban született, ám kéthetes korában Hollandiába költözött a szüleivel. Hogy is van ez?

– Nem mindennapi történet… – felelte mosolyogva lapunknak Pascal Jansen, a Ferencváros labdarúgócsapatának holland vezetőedzője, aki a nyáron érkezett az FTC kispadjára, előtte a holland élvonalbeli AZ együttesét irányította. – Igazság szerint a szüleim már azt megelőzően Hollandiában éltek, ám miután édesanyám angol, ragaszkodott hozzá, hogy Londonban hozzon világra. Édesapám zenészként dolgozott, billentyűs volt, édesanyám pedig a Spooky and Sue popduó énekese, s előre eldöntötte, ha gyereke lesz, szeretné, ha Angliában születne.

– Édesanyja a zene révén került Hollandiába?

– Egészen fiatalon, tizenhat évesen indult útnak. Sohasem volt ijedős típus, akkoriban a Hair című világhírű musicalben lépett fel, és egy pillanatig sem gondolkodott, hogy menjen-e vagy sem. Úgyhogy, bár Londonban születtem, valójában sohasem éltem az angol fővárosban – leszámítva a születésemet követő két hetet. Más kérdés, hogy később is sokat jártunk Angliába, hiszen a nagyszüleim ott éltek. Édesanyámmal havonta, másfél havonta utaztunk haza, a nagyszüleim Birmingham mellett egy kis faluban laktak.

Született: 1973. január 27., London

Állampolgársága: holland

Sportága: labdarúgás

Klubjai játékosként (ifjúsági): AZ, Ajax, Haarlem, Telstar

Klubjai edzőként: Haarlem (1993–1998, utánpótlásedző), Al-Dzsazira (1998–1999, másod­edző), Al-Vahda (1999–2000, másodedző), Vitesse (2000–2009, akadémiai menedzser), Sparta Rotterdam (2009–2012, akadé­miai menedzser; 2011–2013, másod­edző), PSV U19 (2013–2015), PSV U21 (2015–2017), PSV (2017–2018, akadémiai menedzser), AZ (2018–2020, másod­edző; 2020–2024 vezetőedző), Ferencváros (2024–)

Eredményei vezetőedzőként: Eredivisie-3. hely (AZ Alkmaar, 2021) NÉVJEGY – PASCAL JANSEN

Sokáig dzsúdózott, ám végül a futball nyert

– Hollandiában, Zaandamban nőtt fel. Milyen volt az élete gyerekként?

– Ó, valójában számtalan helyen laktunk a családommal Hollandiában, kis túlzással az ország minden szegletében. A legtöbbet valóban az Amszterdam melletti Zaandamban, ám ezen kívül legalább hat-nyolc másik helyen is éltünk.

– A szülei munkája miatt voltak mindig mozgásban?

– Zenészként, művészként ilyen az életed. Egy évet az egyik városban, a következőt már egy másikban töltöd. Nekem gyerekként ez volt a természetes, egyáltalán nem zavart, hogy olykor össze kellett pakolni, és új helyre költözni. Laktunk a híres halászvárosban, Volendamban is, ott például nagyon szerettem. De előfordult olyan is, hogy egészen apró faluban volt az otthonunk. Ám miután elmúltam kilencéves, a szüleim fontosabbnak tartották, hogy állandóság legyen az életemben, s onnantól a legtöbb időt Zaandamban töltöttük az édesanyámmal.

– Hány évesen kezdett el futballozni?

– Nagyon korán: alig múltam három, amikor már rúgtam a labdát.

– Más sportágat ki sem próbált?

– Dehogynem. Négy-öt éven át dzsúdóztam, de a labdarúgás valahogy mindig előnyt élvezett. Tinédzseréveim elején rövid ideig újra dzsúdózni kezdtem, a jó erőállapotomat talán annak is köszönhetem. De mégis arról álmodtam, hogy egyszer válogatott futballista leszek és igazi nagy csapatokban játszom…

– Térdsérülése miatt ez az álma igen hamar szertefoszlott, abba kellett hagynia a labdarúgást. Nehéz volt feldolgoznia?

– Kőkemény hetek voltak. Ott álltam tizenhét évesen, és fel kellett fognom, hogy az álmom nem válhat valóra. Élvonalbeli játékos szerettem volna lenni, tényleg a válogatottságot céloztam meg. De gyorsan a tanulásba temetkeztem, bár próbálkoztam még a játékkal alacsonyabb osztályban vagy éppen a barátaimmal, de tisztában voltam vele, hogy topjátékos sohasem lesz belőlem. Így az összes energiámat a tanulásra, a fejlődésre összpontosítottam, onnantól csakis az edzői szakma érdekelt.

Louis van Gaal négy órán át „szakmázott” vele

– Ki volt a fő inspirálója?

– Louis van Gaal. Elképesztő edző és egyéniség. Az Ajax után irányította többek között a Barcelonát, a Manchester Unitedet, a holland válogatott kispadjára többször is leült, s ha az erényeit kellene felsorolnom, holnap reggelig sem végeznénk. Az akadémián volt egy edzőm, akinek a fia az Ajaxban játszott, és a pályám elején sikerült becsempésznie valahogyan Louis van Gaal egyik edzésére. Addig rágtam a fülét, amíg össze nem jött. Ott láttam életemben először testközelből dolgozni Van Gaalt, azonnal lenyűgözött.

– Jegyzetelt, minden részletet magába szívott?

– Onnantól bárhová is ment, nagyítóval figyeltem a munkáját. Évekkel később, egészen pontosan három éve januárban, az AZ vezetőedzőjeként beszélhettem vele először személyesen. Miután bemutattak neki, több mint négy órán át beszélgettünk megállás nélkül. A pályafutásáról, miként vált a legjobb edzővé, hogyan kell a sztárjátékosokkal dolgozni, miként kell kezelni őket, és még sorolhatnám… Azóta többször is beszéltünk egymással.

– A korábbi magyar szövetségi kapitányt, Erwin Koemant is ismeri?

– Természetesen. A PSV-ből ismerjük egymást, nagyszerű ember. A testvérével, Ronalddal a válogatottnál dolgozik most, de tudok róla, hogy korábban magyar szövetségi kapitány volt. Ám megmondom őszintén, mielőtt Budapestre jöttem, nem hívtam fel, nem kértem ki a véleményét.

– Olyan ember, aki csakis a saját szemének hisz?

– Valahogy úgy. Édesanyám mindig is arra tanított, maradjak független személyiség. Ő is pontosan ilyen volt. Ahogy említettem, tizenhat volt, amikor Angliát maga mögött hagyva Hollandiába költözött, és engem is arra ösztönzött, hogy merjek a saját megérzéseimre hagyatkozni. Ne féljek az ismeretlentől, bízzak magamban. Gyakorlatilag egész gyerekkoromban erre nevelt. Sajnos, édesanyám már nem lehet köztünk, áprilisban hagyott itt bennünket.

Az FTC kispadján segítőjével, a korábbi 38-szoros holland válogatott Denny Landzaattal

Nem lett zenész, de minden reggele zenével indul

– A zene önnek sohasem volt opció? Nem szeretett volna basszusgitáros, dobos, netán rockénekes lenni?

– A zenét a magam részéről legfeljebb hallgatom. Egyetlen hangszeren sem játszom, és a szüleim valójában nem is erőltették, hogy kövessem őket a pályájukon. Úgy voltak vele, csináljam azt, amihez kedvem van, amit a legjobban szeretek. Nos, nekem a labdarúgás volt ez. Imádom a zenét, odahaza reggelente mindig felteszek egy lemezt, blues, jazz, funky, R&B, bármi jöhet…

– Korábban említette, hogy a ritmus a labdarúgásban is fontos. Hogyan értette pontosan?

– Edzőként is lehet a zene fontos része az életemnek, sőt, nyugodtan mondhatom, a zene igenis része a futballról alkotott filozófiámnak. Ha nálunk a labda, nekünk kell irányítanunk a játékot, márpedig ha a felvétel megakad, ha a lemez ugrik, akkor gond van. De ahogy észrevettem, a játékosaim is szeretik a zenét, szándékosan szoktam figyelni, hogy az öltözőben edzés előtt és után milyen zenét hallgatnak.

– Alapos edzőnek tartja magát?

– Szerintem a siker valóban a részletekben rejlik. A megbeszélésekre, videóelemzésekre nagy hangsúlyt fektetek, hiszen sokszor egy-egy jelenet megmutatása ezer szónál többet ér. Néha a megbeszélés tíz percig tart, máskor fél óráig, de biztosan előfordul majd olyan is, hogy két órán át nyúzom a felvételekkel a játékosokat. A munkámban a kommunikációnak is nagy szerepe van, éppen ezért szeretek sokat beszélgetni a futballistáimmal.

Szenvedélyes edző, a nyomás nem zavarja

– Nyár eleje óta a csapat vezetőedzője. Kezdi érezni, mit is jelent a Ferencváros Magyarországon?

– Talán akkor értettem meg igazán, amikor először utaztunk idegenbeli mérkőzésre. Európa másik felében, a walesi bajnok TNS otthonában léptünk pályára, az első meccsen aratott ötgólos győzelmünk után gyakorlatilag lefutott párharc volt, mégis rengeteg Fradi-szurkoló várt bennünket a stadionnál. Amikor a csapatot szállító buszról leléptem, meghatódva láttam, milyen sokan várnak bennünket.

– A csapat itthon sorozatban hatszor volt bajnok, a most kezdődött idényben a hetedik amolyan alapkövetelmény. Érzi

a nyomást magán?

– A nyomás, amit saját magammal szemben támasztok, sokkal nagyobb, mint amit kívülről helyeznek rám. Maximalista vagyok, nagyon fontos, hogy a lehető legjobban felkészítsem a játékosaimat, közösen fejlődjünk hétről hétre, napról napra, és a szakmai stábban is mindenki egy irányba húzzon. Édesanyám mindig mondogatta, a legnagyobb elvárást magunkkal szemben kell támasztanunk. Szenvedélyes edző vagyok, a vállamra nehezedő nyomás nem különösebben zavar.

A kislánya és a párja Hollandiában maradt

– A családja ott volt a bemutatkozó budapesti mérkőzésén, amikor a csapata öt nullára legyőzte a walesi The New Saints együttesét. Jól láttam, hogy valamennyien Fradi-mezben ültek a lelátón?

– Máris nagy Fradi-drukkerek! Én vásároltam nekik a mezeket. A kislányom és a párom a meccs után Budapesten töltött néhány napot, ám azt követően hazautazott Hollandiába.

– Nem is költöznek ön után?

– Miután elköszöntem az AZ Alkmaartól, és felvetődött a lehetősége a külföldi munkának, leültünk otthon, és hat szem között megbeszéltük, bárhová is megyek, egyedül költözöm. Nehéz nélkülük, ám miután a kislányom tizenhárom éves, az iskolát nem hagyhatja ott. A tanulás mindig is fontos volt a családunknak, okos kislány, én pedig ugyebár megszoktam, hogy ha úgy adódik, akkor költözni kell. A jövőben megpróbálnak többször meglátogatni Budapesten, a szünidőben pedig én is megyek majd haza hozzájuk.

– A székfoglalójában úgy fogalmazott, a Ferencváros igazi elitklub. Valóban így gondolja?

– Sokkal többet kaptam, mint amire számítottam. A klubnál rendkívül profi körülmények fogadtak, a Groupama Aréna egészen elképesztő, a népligeti edzőközpontunkban minden adva van a jó munkához. Mielőtt először Budapestre érkeztem, alaposan felkészültem a klubból, amolyan kutatómunkába fogtam. Töviről-hegyire átolvastam az egyesület múltját, kik és mikor alapították, mit érdemes tudni róla, és hogy milyen óriási szurkolótábora van. Készültem is a remek hangulatra, de ami az első meccsemen fogadott az arénában, felülmúlta a képzeletemet. Biztos vagyok benne, rengeteg szép közös kaland vár ránk.

– Mindig ennyire optimista volt?

– Nálam a pohár sohasem félig üres, hanem teli. Mindig ilyen voltam. Csakis a fejlődés, az előrelépés lehetősége érdekel, a kifogások, az unalmas lózungok nem. Mindenre van megoldás, csak éppen meg kell találni. A klub vezetőségével és a játékosokkal azon dolgozunk, hogy a lehető legmesszebb jussunk a nemzetközi színtéren. De azt sem felejthetjük el, hogy mi a dolgunk a magyar bajnokságban. Márpedig bajnokságot nyerni sehol, semelyik országban nem könnyű feladat. Különös elszántságot, odaadást igényel, idén is tizenegy klub próbálja folyamatosan megnehezíteni a dolgunkat. Sohasem nyertem még bajnokságot, abban mindenki biztos lehet, hogy a magam részéről mindent beleadok, hogy a csúcsra érjünk! Hiszek magamban, hiszek a csapatomban, és mindig is olyan voltam, aki a kemény munkára épít.

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2024. augusztus 10-i lapszámában jelent meg.)