Angol hajóépítő vitte a futballt Füredre – jövő héten centenáriumi meccs jön az FTC ellen!

Balatonfüred, Fürdő utca. A sarki pékség előtt kígyózik a sor, úgy látszik, a környéken nyaralók mind friss péksüteménnyel szeretnék indítani a napot… A labdarúgók hozzászoktak a látványhoz, akad, aki papucsban sétál le emeleti szobájából egy kávéért és kifliért. Kell is az erő, szeptember elején a magyar bajnok Ferencvárost fogadja a csapat.

A kétkapus mérkőzéshez kevesen voltak az angolok

Csákvári Tamás 2007 óta elnöke a klubnak

Merthogy centenáriumi mérkőzésre készülnek Balatonfüreden.

Szeptemberben lesz száz éve, hogy 1924 őszén megalapították a helyi focicsapatot; a fennmaradt alapító okiratból kiderül, hogy a tagok között számtalan mesterember volt. Akadt többek között bognársegéd, pincér, kertész, mészáros, szabó, cipészmester, fuvaros, nyomdász, kárpitos, postás, villanyszerelő és fürdőmester is, de a labda már jóval a klub megalapítását megelőzően pattogott a Balaton partján.

A feljegyzések szerint Balatonfüred egyike azoknak a helyeknek, ahol Magyarországon először futballoztak és játszottak két kapura nagypályás mérkőzést. Nem mostanában történt, 1879-ben, amikor is a hajógyár megalapítója, Richard Young ideiglenesen itt telepedett le. Vitorlásokat jött építeni, de a futballtól nem tudott elszakadni. Az angol hajóépítő mester szabadidejében imádott sportolni – vitorlázott, tornázott, bokszolt –, és természetesen focilabdát is hozott magával Angliából. Miután a nagypályás meccshez kevesen voltak, bevonták a játékba a magyarokat, így már akkoriban kétkapus mérkőzéseket rendeztek a hajógyár melletti füves területen.

A retró kockaépület helyén modern székház áll

Balatonfüred régi sporttelepe Fürdőtelepen, a mostani Huray utca mellett volt. A jelenlegi Fürdő utcai bázis 1971 óta a csapat otthona, Csákvári Tamás 2007 óta

a Balatonfüredi FC elnöke. A modern öltözőépület és székház a megválasztását követően épült.

„Emlékszem, klasszikus retró kockaépület állt a mostani székház helyén – mesélte a pálya mellett egy székre lehuppanva a BFC első embere. – Volt egy füves és egy földes pályánk, ennyi… A terület egy részét aztán megvásárolta az egyik multinacionális üzletlánc, abból a pénzből húztuk fel az épületeket. A mellettünk lévő, jelenleg hotelként üzemelő építmény eredetileg a női utánpótlás-válogatottak főhadiszállása lett volna, csakhogy az építkezés közben több kapitánycserére került sor a felnőttegyüttes élén, így végül nem lett az egészből semmi. Mondjuk, most jól jön az épület hasznosításából befolyó bérleti díj, hiszen szerény összegből gazdálkodhatunk.”

Sokan talán azt gondolják, a menő balatonfüredi vállalkozók könnyedén adnak pénzt a futballra, ám hiába a nyaranta zsúfolt part menti sétányok, komoly

mecénása nincs az egyesületnek.

A Balatonfüred és a 20 kilométerre lévő Veszprém meccse rendre izgalmas csatát hoz

A város támogatja a csapatot, Bóka István polgármester mindig is kedvelte a sportot – az idén adták át a klub három pályából álló edzőbázisát, ahol két füves és egy műfüves pálya található.

„A Balatonfüred eredetileg polgári egyesület volt. Büszke vagyok rá, hogy a klub története során huszonkét esztendőt töltött NB-s osztályban, ebből a felét az én elnökségem alatt, a kétezerhét óta tartó időszakban. Most is az NB III-ban szerepelünk, és nem szégyen, az átigazolásoknál leginkább a lepattanókat próbáljuk összeszedni, jellemzően Székesfehérvár és Győr a vadászterületünk. De azért van játékosunk Miskolc mellől, Budapestről és Putnokról is.”

A Ferencváros 2011 után játszik újra gálameccset

Az elmúlt években, évtizedekben úgy alakult, hogy Balatonfüred a szárnyait bontogató vezetőedzők terepe lett. Számtalan fiatal tréner kezdte itt a karrierjét, hogy csak néhány példát említsünk, a jelenleg a Fehérvár FC-t irányító Pető Tamás is a Balaton partján kapta meg először a bizalmat. De dolgozott itt többek között Sowunmi Thomas és Preisinger Sándor is, a legsikeresebb időszak pedig Borgulya István nevéhez fűződik. Az egykori Honvéd-játékos négy éven át felelt a szakmai munkáért, a szárnyaló időszaknak a tréner 2013 óta húzódó bírósági ügye vetett véget.

„Amikor átvette a csapatot a kilencedik fordulóban, egyetlen pontunk volt – mondta a klub elnöke. – Mégis sikerült bent tartani a csapatot az NB III-ban. A mostani keretben is vannak tehetséges fiatalok, de a bennmaradásnál merészebb célokat nem tűzhetünk ki magunk elé. A Veszprémmel nagy csatákat vívunk, néhány héttel ezelőtt több mint hétszázan voltak a lelátókon, szinte telt ház volt.”

A Ferencváros ellen azonban garantált a zsúfolt lelátó.

A szeptember 7-én, 15 órakor kezdődő centenáriumi mérkőzésen alighanem egy gombostűt sem lehet leejteni a nézőtéren.

„Jobb lett volna nyáron megrendezni a meccset, de a Ferencváros nemzetközi kupaszereplése miatt erre esély sem volt. Hajnal Tamás sportigazgatóval végül abban maradtunk, a szeptember eleji válogatott szünetben örömmel jönnek Balatonfüredre.”

A zöld-fehérek 2011 augusztusa után térnek vissza a városba. Akkor úgynevezett „öltözőavatóra” érkeztek, és győzték le 7–2-re a füredieket. A zöld-fehérek keretét akkoriban olyan futballisták erősítették, mint Lisztes Krisztián, Rósa Dénes, Oláh Lóránt, Balog Zoltán vagy éppen a brazil Somália. Ezúttal Botka Endrével, Kristoffer Zachariassennel, Gruber Zsomborral és Adama Traoréval érkezhet a Fradi Balatonfüredre.

Méltó ünnepe lesz a százéves balatonfüredi futballnak.

Az elmúlt évszázadból számtalan érdekes történet került elő a balatonfüredi futballról. Szabó István a II. világháborút követően, 1945-ben az aszófői út árkában talált egy Ford teherautót, amelynek jóformán csak az alváza volt ép. A helyi Hajógyár sofőrjeként dolgozó Szabó István ebből a háborús roncsból épített platós tehergépkocsit, mellyel aztán 17 (!) éven át fuvarozta a füredi focicsapatot az idegenbeli mérkőzésekre. Kipofozott háborús ronccsal utaztak a meccsekre

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2024. augusztus 31-i lapszámában jelent meg.)