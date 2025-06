Csikós Zsóka a harmadik Eb-aranyérmét is megszerzte, Csorba Zsófia is bajnok 5000 méteren

Az ötezres futamokkal ér véget a Labe Arénában a kontinensbajnokság, a távon ezúttal nem rendeztek futószakaszokat. A szegedi és a poznani világkupán egyaránt győztes, itt Racicében a C–4 vegyes hajóval ezüstérmes Csorba Zsófia kiváló esélyekkel vágott neki a versenynek, s ahogyan az várható volt, rögtön az élre állt. A hat körön át zajló viadalon egészen az utolsó körig a spanyol María Corberával együtt haladt, ám ekkor a vetélytárs már nem bírta tartani a tempót, és tisztán látszott, ami végül be is következett: Csorba Zsófia Európa-bajnok!

„A spanyol lány most sokkal határozottabban lépett fel, mint Szegeden, nem erre számítottam, azt hittem, hogy már az első fordulós lemaradásánál el tudok lépni, de nagyon keményen küzdött folyamatosan, nagyon jó verseny volt, az utolsó egyenesben már én sem tudtam egyenesben tartani magamat, és sajnos bementem elé, de ez a verseny, szerencsére én jöttem ki jobban a végén. Remélem, Milánóban is folytatódik az idei szuper sorozatom, bár a futószakasszal jobban élveztem volna, és szerintem akkor könnyebb lett volna ellépni a spanyol lánytól is, de egyelőre úgy tűnik, szerencsére így is megy. Remélem, a világbajnokságon is sikerül behúzni az aranyat” – fogalmazott Csorba Zsófia Racicében.

Csorba Zsófia Európa-bajnok Racicében (Fotó: Kovács Péter, archív)

Az 500 és 1000 egyesben egyaránt Európa-bajnok Csikós Zsóka a harmadik számában, 5000 méteren is nyerni szeretett volna. Esélyeshez méltó módon rögtön az élre állt, s ötfős csoporttal együtt haladt, szinte végig ő állt az első helyen, párszár méter volt csupán, amikor a svéd Melin Andersson átvette tőle a vezetést. De Csikós Zsókát ebben a számban sem lehetett megverni ezen az Európa-bajnokságon, megszerezte a harmadik aranyérmét is Csehországban!

Adolf Balázs is jól rajtolt, az élmezőnnyel haladt, ám az első kör végén, a kanyarban belement a bójába, és nem tudta kívülről megkerülni. Emitt vissza kellett eveznie, hogy ismét megkerülje. Ezzel akkora hátrányt szedett össze, hogy azt már nem tudta ledolgozni, végül az ötödik helyen ért célba.

KAJAK-KENU

EURÓPA-BAJNOKSÁG, RACICE

Kenu

Férfiak

C–1 5000. Európa-bajnok: Serghei Tarnovschi (Moldova) 23:29.537 perc, 2. Wiktor Glazunov (Lengyelország) 23:30.538, 3. Carlo Tacchini (Olaszország) 23:38.796, ...5. Adolf Balázs 24:19.722

Nők

C–1 5000. Eb: Csorba Zsófia (Magyarország, UTE, edző: Martinkó Gábor) 26:55.664, 2. María Corbera (Spanyolország) 26:58.526, 3. Daniela Cociu (Moldova) 27:11.617

KORÁBBAN

Kajak

Férfiak

K–1 200. Európa-bajnok: Sztrahinja Dragoszavljevics (Szerbia) 34.138 másodperc, 2. Messias Baptista (Portugália) 34.174, 3. Carlos Arévalo (Spanyolország) 34.554, 4. Csizmadia Kolos 34.571

K–2 500. Eb: Jacob Schopf, Max Lemke (Németország) 1:27.107, 2. Jakub Spicar, Daniel Havel (Csehország) 1:27.340, 3. Samuele Burgo, Tomasso Freschi (Olaszország) 1:27.430, ...5. Kurucz Levente, Opavszky Márk 1:27.843

Nők

K–1 500. Eb: Csikós Zsóka (Magyarország, Szolnoki KKK, e: Mórocz István, Tóth Petra) 1:47.902 perc, 2. Anna Pulawska (Lengyelország) 1:48.636, 3. Milica Novakovics (Szerbia) 1:49.939

K–2 500. Eb: Martyna Klatt, Anna Pulawska (Lengyelország) 1:37.273, 2. Pauina Paszek, Pauline Jagsch (Németország) 1:37.939, 3. Kiss Blanka, Lucz Anna (Magyarország) 1:38.123

Kenu

Férfiak

C–1 500. Eb: Martin Fuksa (Csehország) 1:47.733, 2. Serghei Tarnovschi (Moldova) 1:49.280, 3. Catalin Chirila (Románia) 1:49.313, 4. Fejes Dániel 1:49.497

C–2 500. Eb: Gabriele Casadei, Carlo Tacchini (Olaszország) 1:36.058, 2. Daniel Grijalba, Adrian Sieiro (Spanyolország) 1:36.148, 3. Kollár Kristóf, Juhász István (Magyarország) 1:36.978

Nők

C–1 500. Eb: 1. Ljudmila Luzan (Ukrajna) 2:06.807, 2. Opavszky Réka (Magyarország) 2:08.793, 3. María Corbera (Spanyolország) 2:11.004

C–2 500. Eb: Angels Moreno, Viktoriia Yarchevska (Spanyolország) 1:55.543, 2. Ljudmila Luzan, Irina Fedoriv (Ukrajna) 1:56.456, 3. Kiss Ágnes, Nagy Bianka (Magyarország) 1:57.163

Paraszakág

Férfiak

VL2 200. Eb: Norberto Mourao (Portugália) 54.235, 2. Edward Clifton (Nagy-Britannia) 55.062, 3. Higinio Rivero (Spanyolország) 55.202, ...7. Suba Róbert 1:01.402

Nők

KL 3 200. Eb: Laura Sugar (Nagy-Britannia) 46.014, 2. Nelia Barbosa (Franciaország) 47.761, 3. Maria Jiménez (Spanyolország) 47.788, ...8. Molnár Nikoletta 51.228