Pupp Noémi: Mentálisan nagyon nehéz volt az az időszak, igen megviselt

„Az Eb-t fizikálisan és mentálisan is jó állapotban teljesítettem, majd kaptunk egy hét pihenőt, amely alatt megtudtam, hogy a következő hét elején még vár ránk egy szétlövés Lucz Annával. Benne volt a levegőben, mégis kicsit váratlanul ért. Amikor a pihenőd felénél közlik veled, hogy szerdán van egy szétlövés, az annyira nem esik jól az embernek. Az az időszak mentálisan nagyon nehéz volt, és sajnos azt kell mondanom, igen megviselt. De szerencsére mostanra már túl vagyok rajta” – mondta az NSO Tv-nek Pupp Noémi, aki bár a női négyes vezérevezőseként Eb-aranyat nyert Szegeden, a helyét mégis szétlövésben kellett biztosítania az olimpiai hajóban.

Videónkban részletesen is beszél arról, milyen lelki állapotban állt oda a szétlövésre Lucz Annával szemben, s azt is felidézi, mi történt az után, hogy megnyerte az 500-as távot. Kitér arra is, milyen a női kajaknégyes vezérevezősének lenni úgy, hogy Csipes Tamara személyében kétszeres olimpiai bajnok is ül mögötte.

Emellett szóba kerül az is, hogy valóra vált az álma, hiszen testvére, Pupp Réka is ott lesz az olimpián. Mint elmondja, miután cselgáncsozó nővére már korábban megszerezte a kvótát, így az utóbbi két hónapban azon izgult, hogy húga is utazhasson Párizsba.