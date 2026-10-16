Erste Liga: Könnyedén nyert a Szereda, Becze 12 gólt szerzett 10 mérkőzésen

ELŐSZÖR CSAPOTT ÖSSZE az idényben a Csíkszereda helyi riválisával, a Háromszéki Ágyúsokkal. A kék-fehérek nem engedték az újoncnak, amit a bajnokság legelején a Brassó, nevezetesen hogy ponttal távozzon otthonukból. Olyannyira nem, hogy Péter Balázs jóvoltából már 49 másodperccel a kezdő korongbedobást követően megszerezték a vezetést, amit az első harmadban végig fölényben játszva meg is dupláztak, mire a duda megszólalt. A másodikban megint ütött kettőt a Sportklub, Becze Tihamér igazi vezérként játszott, csapata első három góljából kivette a részét, kettőt ő maga szerzett, egyszer pedig kiszolgálta társát.

Az utolsó játékrész képét leginkább az határozta meg, hogy Molnár Zoltán durvasága miatt öt percig emberhátrányban volt a Háromszék, amit ki is használt a vendéglátó. A végeredmény 7–1 lett, ezzel az Ágyúsok idénybeli legnagyobb különbségű vereségét szenvedte el. Legközelebb sem lesz könnyebb dolga, vasárnap sem lesz a címvédő Gyergyói HK-t fogadja Kézdivásárhelyen.

A továbbra is nyeretlen dunaújvárosiak a második harmad elején szereztek vezetést a sokkal esélyesebbnek tartott DVTK-val szemben, akik csak a harmadik játékrész elején tudtak egyenlíteni. Amikor pedig már csak kilenc másodperc volt hátra, Dallas Gerads eldöntötte a három pont sorsát.

Debrecenben az első harmad derekán a büntetőpadról visszatérő Nyikita Uszcinyenka talált be, a meccs felénél pedig újabb két gólt lőtt a házigazda. A fővárosiak a 42. percben szépítettek, a hajrában viszont kaptak még két gólt, így a vége 5-1 lett. A hazaiaknál kilencen szereztek pontot. (MTI)

JÉGKORONG

Erste Liga, alapszakasz

SC Csíkszereda–Háromszéki Ágyúsok 7–1 (2–0, 2–0, 3–1)

Csíkszereda, 923 néző. V: Filip (román), Gergely, Bíró, Kacsó-Casiadi (mindhárman romániaiak).

CSÍKSZEREDA: MELNYICSUK – Salló (1), Kristó / KOVÁCS E. (1), Láday (1) / Szekeres, Salamon Z. / Burján – Silló, Péter B. 1, BECZE 2 (1) / Fodor Cs. 1 (1), GALOHA (4), Lehtimaki 1 (1) / Márton B., Ágoston, Bíró 1 / Szopos-Bőjte 1, Kozma (1), Mic Edző: Staffan Lundh

HÁROMSZÉK: Arany – Raszulov, Nagy T. / Antal E., Farkas T. / Szabó Zs., Horváth P. / Kernászt, Málnai – Molnár Z., Molnár Zs., Kulyash / Gecse O.,Róth, Antal L. / Szőcs (1), Ilyés 1, Robert Timaru (1) / Barkó, László, Kertész. Edző: Kertész Zoltán

Kapura lövések: 37–32. Emberelőny-kihasználás: 6/3, ill. 3/0. Fegyelmi büntetések: végleges kiállítás (Molnár Zoltán)

MESTERMÉRLEG

Staffan Lundh: – Nagyon jó mérkőzést játszottunk. Az első pillanattól kezdve gyorsak voltunk, és végig tartani tudtuk a tempót. Korábban túl sok gólhelyzetet engedtünk az ellenfeleinknek, ezúttal minden a helyén volt, és a kapusunk is jól védett.

Kertész Zoltán: – Rosszul kezdődött a meccs, és amikor később úgy nézett ki, hogy talpra állhatunk, akkor olyan hibákat követtünk el, ami ezt ellehetetlenítette. A Csíkszereda ellépett tőlünk, a meccs második felét nem is érdemes elemezni, mert akkor már csak azt vártuk, hogy vége legyen.

Dunaújvárosi Acélbikák–DVTK Jegesmedvék 1–2 (0–0, 1–0, 0–2)

Dunaújváros, 180 néző. V: Kis-Király, Máhr-Stumpf, Farkas, Lánczos.

DAB: SZÜCS – MASHINETS 1, Agafonov / Balázsi, Orosz / Bánki, Szécsi – Strenk, Mesterházy (1), Askarov (1) / Csémi, Barabás, Vadócz / Taczman, Simic, Lévai / Dávid. Edző: Aleksandrs Belavskis

DVTK: PRATÁK – JELISZEJEV (2), Karmeniemi / Czina, Szalay / Vokla, Szabóki – Trajcsik, Gerads 1, Djumic / Trozsák, Kinloch, PINEO 1 / Tóth G. (1), Csiki, Lövei / Czecze, Rétfalvi (1), Tóth P. Edző: Láda Balázs

Kapura lövések: 23–68. Emberelőny kihasználás: 3/1, ill.: 1/0

MESTERMÉRLEG

Németh Péter (másodedző): – Egy pontot mindenképp megérdemeltünk volna. Azt gondolom, hogy a csodálatos, önfeláldozó játékunk ellenére többet talán nem, mert azért voltak olyan periódusok a meccsben, ahol a Miskolc teljes mértékben ránk borította a pályát, de az, hogy a szív ott volt. A támadó harmadban azonban sokkal kreatívabbnak és célratörőbbnek kell lennünk, mert megint csak egy gólt sikerült ütni.

Láda Balázs: – Igazából tudtuk, mire számítsunk, és mégsem úgy játszottunk, ahogy kellett volna. Négy sorral szerettünk volna játszani, de ahhoz, hogy négy sorral játszunk, ahhoz mind a 22 embernek megfelelően kell hozzáállni, élesnek kell lenni egy mérkőzéshez – ez nem történt így. De ugyanakkor tényleg büszke vagyok a srácokra, mert az, hogy 66, vagy 67 lövés után kilenc másodperccel a vége előtt az utolsó lövés gól, és ezzel eldöntjük a mérkőzést, azt kell mondjam, hogy így tényleg erős csapatunk van.

Debreceni EAC–Újpesti TE 5–1 (1–0, 2–0, 2–1)

Debrecen, 450 néző. V: Nagy A., Rencz, Varjú-Bartal, Varjú.

DEAC: HETÉNYI – MÁRTONFFY 1, Usztyinyenko 1 / Kiss D. (1), Bukor / Jurkovics, Szécsi / Haranghy (1) – NÉMETH Z. 1 (1), Shenfeld (1), Culigin 1 / Tóth Richárd (1), Sztyepanov, Kulesov / Kovács Alpár, Kovács Alex, Varga B. 1. Edző: Vaszjunyin Artyom

UTE: Rajna – Pokornyi, Franyó / Tornyai, Rósa (1) / Bogesics, Ladnyik / Osztoics – Zitnyi, Szabó Rácz, Valtonen / Vasko, Sokay 1, Dansereau (1) / Csányi, Mester, Szalma / Kovács S., Lőczi B., Cseh. Edző: Anatolij Bogdanov

Kapura lövések: 36–45. Emberelőny-kihasználás: 1/0, ill. 2/0

MESTERMÉRLEG

Vaszjunyin Artyom: – Tudtuk, hogy erőben nem tudjuk felvenni a versenyt az Újpesttel, ezért az volt a taktikánk, hogy szervezetten, okosan próbálunk játszani, és ez nagyjából sikerült is. Akadtak ugyan nehéz periódusaink a mérkőzés alatt, de összességében elmondható, hogy ebben az idényben ma játszottunk a legjobban.

Anatolij Bogdanov: – Jól kezdtünk, de a legnagyobb helyzetekből sem találtunk be, és ez kissé hitehagyottá tett bennünket. Gratulálok a Debrecennek, egy ilyen rövid kispaddal igazán kiváló munkát végzett, sokkal jobban sáfárkodott a lehetőségeivel, mint mi. Nem gondolom, hogy az eredmény tükrözi a játék képét, de attól még vereséget szenvedtünk, az tény.



