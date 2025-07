Az Alba Fehérvár a stabil középmezőnyt célozza meg a női kézilabda NB I-ben

A székesfehérvári együttes keddi szezonnyitó sajtótájékoztatóján Balássi Imre klubelnök elmondta, hogy az elmúlt években bevált koncepción ezúttal sem változtatnak: továbbra is sok fiatal tehetségnek adnak lehetőséget, ennek megfelelően a saját utánpótlásukból és más csapatoktól is érkeztek fiatalok Fehérvárra. Úgy vélte, bizonyos pozíciókban erősödtek is, így folytatva az előző szezon második felében tapasztalt fejlődést, jó reményekkel, bizakodva vágnak neki a szezonnak.

Szuzana Lazovics, a csapat montenegrói vezetőedzője felidézte, hogy egy éve került Székesfehérvárra, akkor hosszú fejlődési folyamatot és egy új játékfilozófia elsajátítását ígérte, ami az idény elején nehézségeket okozott a gárdának. Ám a játékosok jól alkalmazkodtak, sokat tanultak, így a második félévben már akadtak biztató jelek. Kiemelte, nem lehet más céljuk, mint ott folytatni, ahol abbahagyták.

A tréner hangsúlyozta, hogy ezúttal is a védekezés lesz a sikeres szereplés kulcsa, a kapott gólok számában sokat léptek előre tavaly, de még van lehetőségük fejlődni. A másik fontos tényező a csapatkohézió, egymás támogatása, amely a nehéz helyzetekben sokat segíthet – tette hozzá.

Mészáros Attila alpolgármester jelezte, hogy az együttes egyik nagy támogatójaként a város vezetése továbbra is középmezőnybe várja a hölgyeket. Megjegyezte, ehhez igyekeznek minden segítséget megadni, ezért a klubvezetéssel közösen dolgoznak azon, hogy a Köfém sportcsarnokban méltó körülményeket teremthessenek a csapat és a szurkolók számára.

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy az Alba Fehérvár KC egy hete elkezdte a felkészülést a 2025–2026-os szezonra. A tervek szerint több felkészülési mérkőzést vívnak, augusztus 14-16-én pedig nemzetközi tornát rendeznek Székesfehérváron a Mosonmagyaróvár és a horvát Podravka Vegeta részvételével.

A fehérvári csapatból öten távoztak: Kövér Luca, Szemes Szonja, Czenki Petra, Tolnai Laura és Utasi Linda.

Új játékos a szerb válogatott jobbátlövő, Emilija Lazics, aki a romániai Zilah együttesétől érkezett, Zentai Dorottya irányító a spanyol Gijónból, Lánczky Boglárka beálló és Kolonics Dorka jobbszélső Mosonmagyaróvárról, valamint Papp Dorka jobbszélső az FTC-től. Egy év után visszatért a Vasasból Dubán Nikolett beálló, illetve felkerült a saját utánpótlásból Gergály Sára Ada jobbkezes átlövő és Móré Zita irányító.