Jégkorong-vb: Crosby is ott van a mieink ellen készülő kanadai keretben

A kanadai szövetség (HC) magyar idő szerint hétfőn hajnalban jelentette be, hogy a 37 éves világsztár ott lesz a vb-n. A magyar szövetség reggel közölte, hogy a HC már átküldte Crosby fotóját az MVM Dome-os akkreditációhoz. Ezek alapján a sztárral is fotózkodhatnak majd a magyar szurkolók kedden 16.15-től, amikor is a vendégválogatott játékosai két részletben bevonulnak az arénába a parkolóból. A magyar csapat tervezett érkezése 16.30.

Crosby korszakos egyéniség. Kétszer nyert olimpiát (2010, 2014), és a 2010-es vancouveri döntőben éppen ő ütötte az aranyérmet jelentő gólt hosszabbításban. Háromszoros Stanley Kupa-győztes (2009, 2016, 2017) a Pittsburgh Penguinsszel, nyert 2015-ben világbajnoki címet, így tagja az úgynevezett Tripla Arany Klubnak is, és az egyetlen, aki csapatkapitányként lett olimpiai és világ-, valamint NHL-bajnok. Ezeken kívül világkupagyőztes (2016) és junior világbajnok (2005).

Crosby 2006 és 2015 után harmadszor szerepel majd vb-n, és kilencedik alkalommal játszik nagy nemzetközi viadalon hazája színeiben. Legutóbb februárban az NHL-szervezésű Négy Nemzet Tornán vezette sikerrel Kanadát.

A legutóbbi szezonja volt a huszadik a Pittsburgh-gel, 80 mérkőzésen 33 gólt ütött és adott 58 gólpasszt. A 91 pontja legjobb volt csapaton belül. Miután mind a húsz idényében elérte a meccsenkénti egypontos átlagot, ezzel egyedül lett ligarekorder, megelőzve a legendás Wayne Gretzkyt.

A 2005-ös amatőrválasztás (draft) első helyezettje az NHL alapszakaszában 1352 mérkőzésen 1687 pontot (625 gól, 1062 gólpassz), rájátszásban pedig 180 találkozón 201 pontot (71, 130) gyűjtött. Kétszeres gól- és kétszeres pontkirály, a klubvezetők kétszer, a játékosok háromszor választották a szezon legértékesebbjének (MVP), a rájátszásban kétszer volt MVP, és tízszer szavazták be az All Star-gálára (háromszor sérülés miatt nem játszhatott).

A kanadai válogatott vasárnap Bécsben az osztrákok ellen lépett pályára és nyert Crosby nélkül 5–1-re. A csapat ma utazik Budapestre, és találkozik kedden 19 órakor az MVM Dome-ban az ugyancsak a vb-re készülő magyarokkal. A mérkőzést az M4 Sport közvetíti.

Arról nem szólt a kanadai szövetség híre, hogy a csatár pályára lép-e a keddi összecsapáson.

Egy másik világsztár, a Colorado Avalanche-csel 2022-ben Stanley Kupa-győztes Nathan MacKinnon is ott lesz a kanadai vb-csapatban, ezt ügynöke, Pat Brisson erősítette meg. A 29 éves csatár jóbarátja és szomszédja Halifaxben (Új-Skócia) Crosbynak. A Négy Nemzet Tornán egy sorban játszottak, MacKinnon lett akkor az MVP, és a 2015-ös vb-n is együtt lettek aranyérmesek.

A kiválóság azért játszhat az idei vb-n, mert klubja 4-3-as összesítéssel kiesett a rájátszás első körében a Dallas Starsszal szemben. Az évi 12,6 millió dollárt kereső MacKinnon - aki 2017 óta nem járt vb-n - a 2013-as draft első helyén kelt el, és nyitó idényében az év újoncának választották. Hétszer került be All Star-válogatottba, egyszer sérülés miatt kihagyta a gálát. 2024-ben ő lett a liga legértékesebb játékosa. A 2024/25-ös évadban 79 mérkőzésen 116 pontot termelt, 32-szer volt eredményes és adott 84 gólpasszt, utóbbi mutatóban a legjobb volt. NHL-es pályafutása alatt alapszakaszban 870 összecsapáson 1015 pontot (367 gól, 648 assziszt), playoffban pedig 95 fellépésen 125 pontig (55, 70) jutott.

Az ő esetleges budapesti fellépéséről sincs még hír.

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Bálizs Bence (Sparta Sarpsborg – Norvégia), Horváth Dominik (Hydro Fehérvár AV19), Vay Ádám (HK Poprad – Szlovákia)

Hátvédek: Fejes Nándor (Gyergyói HK), Garát Zsombor (Nottingham Panthers – Nagy-Britannia), Horváth Alex (Trinec – Csehország), Horváth Donát (FEHA19), Horváth Milán (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Kiss Roland (Hydro Fehérvár AV19), Nilsson Henrik (Kalmar HC – Svédország), Ortenszky Tamás (EHC Winterthur – Svájc), Szabó Bence (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Szathmáry Simon (DVTK Jegesmedvék), Tornyai Gábor (Újpesti TE)

Csatárok: Ambrus Gergő (Hydro Fehérvár AV19), Erdély Csanád (Hydro Fehérvár AV19), Galló Vilmos (KooKoo – Finnország), Hári János (Hydro Fehérvár AV19), Horváth Bence (Jukurit – Finnország), Laskawy Ferenc (Újpesti TE), Mihalik András (Debreceni EAC), Mihály Ákos (Hydro Fehérvár AV19), Nagy Krisztián (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Németh Kristóf (Hydro Fehérvár AV19), Papp Kristóf (Iowa Heartlanders – Egyesült Államok), Sárpátki Tamás (Gyergyói HK), Szongoth Domán (KooKoo – Finnország), Terbócs István (Hydro Fehérvár AV19), Vincze Péter (Gyergyói HK)

A MAGYAR VÁLOGATOTT VB-FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

Április 10., csütörtök

Magyarország–Ausztria 4–2

Április 11., péntek

Magyarország–Ausztria 5–1

Április 18., péntek

Magyarország–Norvégia 5–3

Április 19., szombat

Magyarország–Norvégia 2–0

Április 25., péntek

Magyarország–Dánia 2–6

Április 26., szombat

Magyarország–Dánia 4–2

Május 2., péntek

Magyarország–Szlovénia 2–4

Május 6., kedd

19.00: Magyarország–Kanada

A MAGYAR VÁLOGATOTT VILÁGBAJNOKI PROGRAMJA

Május 10., szombat

16.20: Németország–Magyarország

Május 11., vasárnap

12.20: Egyesült Államok–Magyarország

Május 13., kedd

20.20: Kazahsztán–Magyarország

Május 15., csütörtök

20.20: Csehország–Magyarország

Május 16., péntek

16.20: Magyarország–Dánia

Május 18., vasárnap

20.20: Magyarország–Svájc

Május 19., hétfő

20.20: Magyarország–Norvégia