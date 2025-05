Vámos Petra: Bízom benne, hogy sok magyar szíve dobog majd értünk is

A szezonban eddig veretlen a három magyart is foglalkoztató Metz. Vámos Petráék pedig már nem is hibázhatnak, ha valóra akarják váltani álmaikat a hétvégi Bajnokok Ligája négyes döntőjében. A francia bajnok magyar irányítja bízik benne, hogy sok magyar szurkol majd nekik is az MVM Dome-ban.

„Nagyon jó érzések vannak bennem! – kezdte az irányító Vámos Petra. – Ahogy szerdán megérkeztünk lehetett rajtunk látni, mindhármunkon, hogy kivirultunk. Nagyon jó érzés itthon lenni, biztos vagyok benne, hogy fantasztikus lesz a hangulat az MVM Dome-ban, és bízom benne, hogy sok magyar szíve dobog majd értünk is ezen a hétvégén!” A Vámoson kívül Szemerey Zsófit és Szöllősi-Schatzl Nadine-t is foglalkoztató Metz kapusa, Cléopatre Darleux az irányító Allison Pineau-hoz hasonlóan visszavonul az idény végén, így számukra még speciálisabb lesz a hétvégi négye döntő. „Próbálok nem sokat gondolni rá, hogy ezek karrierem utolsó mérkőzései, egy négyes döntő önmagában elég különleges. Egyáltalán a tény, hogy itt vagyunk, sok munkával és lemondással járt az egész idény során. A bajnoki cím és a Francia Kupa már zsebben, de nem elégszünk meg ennyivel, szeretnénk a BL-ben történelmet nyerni, és első francia csapatként elhódítani a trófeát” – mondta lapunknak Darleux. Darleux (középen) és Vámos jó hangulatban érkeztek meg a sajtófélórára (Fotó: Árvai Károly)