Szoros vereséggel rajtolt a női hoki-vb-n a magyar válogatott

JÉGKORONG, NŐI VILÁGBAJNOKSÁG

B-CSOPORT, 2. JÁTÉKNAP

SVÉDORSZÁG–MAGYARORSZÁG 2–0 (0–0, 1–0, 1–0)

Ceské Budejovice, Budvar Aréna, 1295 néző. Vezette: Melissa Doyle (amerikai), Michelle McKenna (kanadai) – Leonie Ernst (német), Justine Todd (kanadai)

SVÉDORSZÁG: SÖDERBERG – Raunio, Kjellbin / Forsgren (1), Karlsson / JUNGAKER (1), Silen / Anderson – Lisa Johansson, Hjalmarsson, Thuvik / SVENSSON (1), Lundin, LJUNGBLOM 1 / Olasson, Hallin, LINNEA JOHANSSON 1 (1) / Bouveng, T. Johnnson, Ebba / Blom. Szövetségi kapitány: Ulf Lundberg

MAGYARORSZÁG: NÉMETH A. – Baker, Odnoga / Lippai, Mayer / Németh B., Hajdu / Haraszt – Pázmándi, GASPARICS, KREISZ / Dabasi, Leidt, Seregély / HUSZÁK, Hiezl, Jókai-Szilágyi / Weiler, Horváth I., Metzler / Polonyi. Szövetségi kapitány: Pat Cortina

Gól: 1–0: Linnea Johansson – 38:59 (Svensson, Forsgren), 2–0: Lina Ljungblom – 55:37 (Jungaker, Linnea Johansson)

Kapura lövések: 24–24

Emberelőny kihasználás: 0/2, ill. 0/4

ÖSSZEFOGLALÓ

Negyedszer szerepel a magyar női jégkorong-válogatott a legjobbak között, azaz A-csoportos világbajnokságon. A torna már szerdán kezdetét vette, Pat Cortina együttese az első nap még nem lépett jégre, ellenben Svédországgal, csütörtöki ellenfelünk már egy mérkőzéssel a lábában érkezett az összecsapásra. Szerdán a svédek 5–2-re nyertek a németek ellen, így ők már egy győzelmet szereztek Csehországban.

Hasonló szituációban mindig kérdés, melyik csapat kerül előnybe, mi érvényesül jobban, az, hogy Svédország már átesett a tűzkeresztségen és felvette a világbajnokság légkörét és tempóját, vagy az, hogy a mieink újult erővel, frissen várhatták a korongbedobást. Az első percek inkább az előbbi forgatókönyvet hozták, a svédek próbáltak nyomást gyakorolni, de ezt az időszakot Németh Anikó vezetésével és védéseivel átvészelték a mieink. Három perc után emberelőnybe került a magyar válogatott, Huszák Alexandra lövése volt a legveszélyesebb, de Emma Söderberg védett. Gólt ugyan nem, de lendületet szerzett a magyar csapat, közben a túloldalon Hilda Svensson próbára tette Némethet, de ezek a percek inkább magyar akciókat hoztak. A harmad közepén ismét emberelőnybe kerültünk, ezúttal is jól járt a pakk, sőt be is találtunk, de a bírók nem adták meg a találatot. Kreisz Emma a jobb kapuvasnál állva, labdarúgókat meghazudtoló mozdulattal ráfejelte a korongot a kapus hátára, és onnan pedig a gólvonal mögé esett a pakk. Szép mozdulat volt, de a szabályosságával akadt gond a játékvezetők szerint. Ez mintha felébresztette volna a svédeket, emelték a tempót, agresszívan támadták a kapus előtti területeket, ezt próbálták a mieink megakadályozni, Baker Taylor tett rendet Németh körül. A játékrész végén emberhátrányba került Magyarország, de kiváló védekezéssel nem került komoly helyzetbe az ellenfél.

A középső húsz percre is bátran jöttek ki a mieink, aztán emberhátrányba kerültek ismét, és ezt a fórt már megnyomta Svédország, záporoztak a lövések Németh kapuja felé, ám az önfeláldozó blokkoknak és a remek védéseknek köszönhetően maradt a 0–0, Mayer Fruzsina egymaga háromszor állta útját a korongnak. Ebből az előnyből azonban nagy lendületet vett a svéd csapat, jókor jött a reklámszünet, mert egyenlő létszámban is a mieink harmadában zajlott a játék. A rövid megszakítás sem segített a helyzeten, fölényben hokiztak a svédek, igaz, ez inkább „csak” a távoli próbálkozások számában nyilvánult meg, a kapu előtti területet jobban felügyelet alatt tartottuk. Három perccel a szünet előtt közel jártunk a vezetés megszerzéséhez, gyors kontra végén Garát-Gasparics Fanni lövését védte bravúrral Söderberg. Sajnos a kihagyott helyzet megbosszulta magát, Hilda Svensson kapu mögül visszatett korongjára lendületből Linnea Johansson érkezett, aki a felső kapuvas segítségével belőtte a svédek vezető gólját.

Gyorsan emberelőnybe került Magyarország a harmadik harmad elején, a fór végén majdnem sikerült is egalizálni, de Seregély Mira próbálkozását nagy bravúrral fogta Söderberg, kár érte, komoly sansz volt. Kiegyenlítettebb volt a játék képe a második játékrészhez képest, a harmad derekán újra öt a négy ellen támadhattak a mieink, beszorult Svédország, de nem sikerült betuszkolni az egyenlítést jelentő gólt. Felpörögtek a mieink, Huszák Alexandra lövése is beakadhatott volna, de sajnos nem így lett. A túloldalon azonban meglőtték a másodikat is, egy sarokban elveszített párharcot követően a kék vonalnál Mira Jungaker tűzte rá távolról, Németh Anikó előtt Lina Ljungblom még belepiszkált, így a magyar kapus tehetetlen volt. A hátralévő időben már nem sikerült helyzetet kialakítani, a magyar válogatott 2–0-s vereséggel kezdte a világbajnokságot, de a játék képet tekintve büszke lehet magára a csapat, ha ezt a szintet hozzák a folytatásban a lányok, a kitűzött célok reálissá válhatnak.

„Hatvan percig küzdöttünk és minden cserét követően megpróbáltunk versenyképesek maradni. Megmutattuk, milyen jó a kémia a csapaton belül, ezért tudtuk szorossá tenni a meccset. Az első számú kapusunk, Németh Anikó kiválóan védett” – idézi a nemzetközi szövetség honlapja a hátvéd Mayer Fruzsinát. Németh Anikó a magyar szövetség közösségi oldalán elmondta, az elején kicsit tartott a meccstől, de az első harmadban elég nagy önbizalmat szerzett. Az első gól előtt hiába figyelt mindenkit, az azt szerző játékost nem látta, a második találatot hozó lövést pedig nem védhette, mert szerencsétlenül beleértek a korongba. „Elsősorban a védekezést emelném ki, mert szerintem az közel tökéletes volt a csatárok részéről is, a hátvédekről nem is beszélve. Sokat blokkoltak, rengeteget segítettek, és szerintem ezt a többi meccsre is tovább tudjuk vinni. Kemény és kompakt volt a védekezés” – szögezte le a kapus. VÉLEMÉNYEK

KORÁBBAN

Japán–Norvégia 5–2 (2–2, 2–0, 1–0)

A vb második napjának első mérkőzését a mieink csoportjában vívták, bemutatkozott Japán és Norvégia, s némi meglepetésre az ázsiaiak ugyanúgy 5–2-re múlták felül az skandivánokat, mint a svédek tegnap a németeket.

M Gy HGy HV V LG–KG Gk P 1. Svédország 2 2 – – – 7–2 +5 6 2. Japán 1 1 – – – 5–2 –3 3 3. Magyarország 1 – – – 1 0–2 –2 0 4. Németország 1 – – – 1 2–5 –3 0 5. Norvégia 1 – – – 1 2–5 –3 0 Pontazonosság esetén az egymás elleni eredmény rangsorol. A B-CSOPORT ÁLLÁSA

PERCRŐL PERCRE

Vége, a mieink vereséggel kezdték a tornát, de a mutatott játék alapján nincs okunk a panaszra.

III. HARMAD

20. perc: Szép csendben lepörgött a hátralévő idő, nem tudunk már helyzetbe kerülni. Svédország hozta a papírformát, és két győzelemmel kezdte a tornát.

18. perc: Telik az idő, nem jutunk helyzetig, és még Németh Anikó sem tud lejönni.

17. perc: Cortina időt kér.

16. perc: Jajj... Elvesztettük a harmadunkban a korongot a jobb alsó sarokban, a palánk mellett hátra tett korongot Jungaker lőtte a kapu elé, az arra járó Ljungblom pedig nagyon jól tette bele az ütőjét, így a pakk a tehetetlen Németh Anikó válla fölött a kapuba pördült, 2–0.

15. perc: Rövid időn belül harmadszor ütnek tilosat a svédek. Percek óta nem járt a korong a harmadunkban. A kapura lövési mutatóban közben szépen kiegyenlítettünk. A gólokban is kellene...

14. perc: Megint voltak lövéseink, Gasparics, Huszák is próbálkozott Söderberg meg védett...

13. perc: Olsson és Németh Bernadett ütközött a kéknél, a svédet mondjuk éppen ki lehetett volna zavarni két percre, ha nagyon szőrös szívűek vagyunk. Harsan is a bírói sípszó, tilost fújnak.

12. perc: Hiába álltunk fel, nem sikerült lőni a végén, kiegészültek.

11. perc: Egymás után jönnek a magyar lövések, előbb Huszák lövését kell védenie Söderbergnek, aztán Mayer próbálkozását blokkolják...

10. perc: Megint előnybe kerülünk, Raunio bottal lökésért megy ki, Pázmándival szemben volt szabálytalan.

9. perc: Azt azért nem állítanánk, hogy nézőcsúcsot dönt a mostani mérkőzés, a 6400 férő helyes Budvar Arénában talán ha bő ezren vannak a lelátón, viszont a magyar szurkolók buzdítása hallatszik szinte az egész meccs alatt.

8. perc: Leidt kapott nagyot a védő harmadunkban, de hiába a közönség részéről a nagy felhorgadás, a zebrákat ez nem hatotta meg.

7. perc: Hosszú idő után járnak ismét Németh Anikó kapuja közelében a sárga-kékek, kapusunk biztos kézzel fogja Raunio lövését.

6. perc: Beszorítottuk őket az elmúlt két-három percben, de nem sikerült egyenlíteni.

5. perc: Le is telt az emberelőnyünk.

4. perc: Góóóól..... nem. Seregély jobbról meglőtt korongját már-már bent láttuk, de Söderberg vállában elakadt.

3. perc: Emberelőnyben vagyunk, fel is állunk de Gasparics rossz passza után kicsúszott a korong. Újratervezés.

2. perc: Tilos után elhozzuk a bulit, s aztán Forsgrent szórják ki akadályozásért. Lippait borította fel.

1. perc: Elhoztuk a korongot a bedobásnál. Gasparics centerezése jobbról nem volt jó Pázmándinak.

A második félidőt nemcsak a gólokat tekintve nyerte meg a háromkoronás válogatott, bár nyilván ez számít igazán. Kapura lövésekben 8–5-re nyertek, összesítésben tehát 18–13 a javukra.

II. HARMAD

20. perc: Vége a második felvonásnak.

19. perc: Vezetnek a svédek... Svensson forgolódott a kapunk mögött, majd jól tette vissza a korongot az érkező Linnea Johanssonnak, aki nagyjából három méterről, kissé jobbról kíméletlenül felvágta a pakkot a rövid felsőbe. 1–0. 1:01 volt már csak hátra a harmadból.

17. perc: Hűűűűűű... Most Kreisz vitte el jól a védőt Gasparics elől, lövése Söderbergről messze kipattant, egészen Odnogáig, aki távolról próbálkozott, egy blokkról oldalra vágódott... Érkezett Lippai, jobbkezesként jobbról nagyot lendítve ő is lőtt, de ez is elhalt a blokkban. Ez nagy lehetőség volt.

16. perc: Thuvik és Németh Bernadett ment egy a svéd harmadból kilőtt korongért, de végül tilosat fújtak a bírák, közben pedig a svéd odanyomott egyet Némethnek, csak hogy érezze a törődést...

16. perc: Gasparics hozta be a pakkot a támadóba, Pázmándi jól vitte el a védőt előle, de azért Forsgren még oda tudott piszkálni, így szerelte a csapatkapitányunkat, a korong pedig Söderbergnél kötött ki.

15. perc: Megint jól forgattak át a svédek a bal oldalra a védőhöz, Raunio lövése viszont nem jelentett gondot Némethnek.

13. perc: Andersson kapta Jungakertől a korongot a balon, kapásból lőtt, Németh Anikó némi nehézség után fogta végül a pakkot.

12. perc: Kjellbin próbálkozott majdnem a kékről, Németh Anikó résen volt, a lepkésben talált nyugalomra.

11. perc: Némi jégfelújítás és reklámszünet után folytatódik a mérkőzés. Mégpedig egy jó magyar kontrával, aminek a végén Leidt lövését védi Söderberg.

10. perc: Hatalmas tumultus a magyar kapu előtt, Baker és Lippai is blokkolt egyet, végül Olsson lövése pattant a kapu mögötti védőhálóba.

8. perc: Ida Karlsson húzott végig a jobbon, majd az alapvonaltól megpróbálta Németh Anikóról bepattintani a korongot a kapuba, de nem járt sikerrel.

7. perc: Valós svéd kapura lövés nélkül sikerül kibekkelni a fórt, igaz, blokkoltunk vagy hatot.

6. perc: Svensson próbálkozott gyorsan háromszor is, de mindháromszor a blokkba lőtt.

5. perc: Baker borította fel Lisa Johanssont, ezt a szabálytalanságot meg persze befújják a bírók. Szó se róla, adható volt, de nagyon könnyű síppal fújták be.

5. perc: Agresszíven letámadnak a svédek, nem nagyon tudtunk bejutni a svéd harmadba eddig ebben a felvonásban. Igaz, ők sem nagyon jutnak komoly helyzetig.

3. perc: Németh Anikó védte Olsson lövését, majd rátenyerelt a kipattanóra, az érkező Linnea Johansson pedig jó másodperces késéssel szúrt oda. Megint elmaradt a büntetés...

2. perc: Németh Bernadett fülelte le ügyesen Forsgren indítását, így Lundin nem tudott kapura törni.

1. perc: Elhoztuk a korongot és rögtön majdnem sikerült is megszerezni a vezetést. Baker húzta kapura a korongot a kéktől, Kreisz középen beleért a korongba, ami így túljutott Söderbergen, de a bal felső sarkot is elkerülte.

Az első harmadban a kapura lövést a svédek nyerték 10–8-ra, de ez távolról sem jelenti azt, hogy ők is lennének fölényben.

I. HARMAD

20. perc: Hjalmarsson zavargált a kapunk előtt, de igazán veszélyes lövéshez nem jutott, mert Hajdu akadályozta, Németh Anikó pedig végül rávetette magát a pakkra. Végül egy kósza svéd próbálkozással zárult az első húsz perc.

18. perc: Megint nem vettek észre a zebrák egy svéd palánkra lökést, ezúttal Odnogát ütközték le szabálytalanul. T. Johansson megúszta.

17. perc: Bakert kenték fel csúnyán a palánkra, elmaradt a svéd kiállítás...

16. perc: Nem tudnak továbbra sem felállni a svédek, sikerült kivédekezni a hátrányt. Baker jön is vissza.

15. perc: Lundin szúrta rá a jobb bulikör tetejéről kapásból, Németh védett, biztosan. A buli után sikerült kiütni a korongot, kétszer is.

14. perc: Emberhátrány nálunk. Thuvik került le a jégre a kapunk előterében, bele is akadt a szerelése a vas tövébe, és közben a helyzetet előidéző Bakert szórják ki két percre...

12. perc: Hogy Németh Anikó se merevedjen le, arról Bouveng gondoskodik egy középről eleresztett nem túl jó lövéssel.

11. perc: Letelt ez az emberelőny is. Érvénytelen gólig már eljutottunk.

10. perc: Góóól! De nem érvényes... Baker távoli lövése után Kreisz Emma a felpattanó korongot a kapu mellől balról, fejjel (!) stukkolta rá Söderberg hátára, s így pattan be a pakk a kapuba.

9. perc: Megint nagy helyzet a svéd kapu előtt, de hiába csorog le a kapusról, nem sikerül betuszkolni az üresen tátongó kapuba.

8. perc: Újra emberelőnybe kerülünk, Hedqvist fejre irányuló ütközésért megy ki. Aztán rögtön védenie is kell Söderbergnek, Odnoga Mayer keresztpassza után lőtt jobbról, Dabasi nem tudott beleérni középen, a kapus hárított.

8. perc: Kapu mögül visszatett koronglövésre Hanna Olssonnak, de egy védőnk még oda tud piszkálni, így elmarad az ágyúzás – pedig nagyon rákészült a svéd.

7. perc: Becsúsznak lesre a svédek, ami mondjuk nem nagy baj.

6. perc: Egy újabb lövés, ezúttal a svéd blokkban hal el, majd Huszák próbálkozik kissé jobbról, felpattan a hálóra, és ezzel egyébként le is telt az emberfórunk.

5. perc: Odnoga lopta magát beljebb balról a palánktól, majd a bedobóponttól lőtt, hasba Söderberget. Kár érte.

4. perc: Emberelőny nálunk! Jókai-Szilágyit akasztotta Ida Karlsson! Gyorsan sikerül is felállni, Hiezl lövését védi Söderberg,

3. perc: Két perc után sikerült kiszabadulni a saját harmadunkból, de nem sikerül kapura törni – Gasparics nem tudta eltolni a korongot a védője mellett.

1. perc: Elkezdődött a mérkőzés! Némi tusakodás után a svédek hozták el a korongot a bedobás után. Németh Anikóé az első védés. A második is – Bouveng pimasz emelését hárította fejjel.

Ami biztos: nálunk Németh Anikó véd, a svédeknél Söderberg.

Köszöntjük olvasóinkat, érkeznek már a csapatok a jégre. Előbb a svédek, majd a mieink, és a mieinket fogadja a nagyobb hangzavar.

ELŐZMÉNYEK

A magyar bő keretből Kiss-Simon Franciska, Bahiczki-Tóth Boglárka és a haramdik kapus Révész Zsuzsa nem öltött ma szerelést.

A magyar válogatott eddig kétszer találkozott Svédországgal az elitben. Elsőre 2022-ben csak szétlövésben diadalmaskodtak a mieink ellen – akkor a mieink kiharcolták a bennmaradást, egy év múlva viszont 6–2-re kikaptunk. Egy esetleges pontszerzés ma is nagyon jól jönne a bennmaradást illető céljaink megvalósítása felé.

Merthogy a csapat tagjai és a szakvezetés is mindenhol arról beszél, a bennmaradás kiharcolása a cél. Igaz, Pat Cortina, szövetségi kapitány meglehetősen diplomatikusan fogalmazva beszélt a csapat céljairól, nem nehéz a sorok közül kiolvasni, mivel is lenne elégedett a négy mérkőzés után.

„A legfontosabb feladatunk, hogy játsszunk négy jó mérkőzést, aztán meglátjuk, ez mire elég. Az olimpiai kvalifikációs tornán nem értük el olyan eredményt, amilyet szerettünk volna, ugyanakkor talán akkor játszottunk a legjobban, amióta én vagyok a szövetségi kapitány. Ha tartjuk azt a szintet, és még egy kicsit hozzá is tudunk tenni, nemcsak a kívánt eredménnyel távoznánk Csehországból, hanem azzal a tudattal, hogy összességében előreléptünk, jobbá váltunk. Senkinek sem kell elismételnem, milyen cél vezérel minket, mindenki tudja, de mentálisan kell erősnek lennünk és a feladatokra összpontosítanunk. Az általunk várt eredményért tenni is kell a pályán” – beszélt a célokról Cortina.

Vele ellentétben Gasparics Fanni nem sokat kertelt és kerek-perec megmondta, hogy mi a csapat feladata a csehországi világbajnokságon, s kitért a svédek elleni összecsapásra is.

„A célunk, hogy ott legyünk a csoport első három helyezettje között, ezzel továbbjussunk a negyeddöntőbe, valamint ott legyünk jövőre is az A-csoportban. Szerintem ez elérhető, ugyanakkor nem könnyen elérhető cél, sokat kell érte dolgoznunk. Egy ilyen szintű világbajnokság mindig teli van hullámhegyekkel és -völgyekkel, ezeket kell jól kezelnünk. Az összes mérkőzésre egyformán összpontosítunk, a legjobb játékunkra akarunk törekedni minden összecsapáson. Vitathatatlan, hogy a svédek felfelé lógnak ki a csoportunkból, de ez nem rettent meg senkit. Úgy állunk bele abba a mérkőzésbe is, hogy szeretnénk kihozni magunkból a legtöbbet. Szerintem jó az elején a legerősebb csapattal találkozni, így rögtön felvehetjük a tempót, felkészít minket a továbbiakra” – jelentette ki Gasparics.