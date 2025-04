Célunk a negyeddöntő és a bennmaradás – Garát-Gasparics Fanni

A magyar válogatott keretében nyolc olyan játékos kapott helyet, aki korábban még nem szerepelt világbajnokságon a felnőttek között. Ilyenkor a rutinosabbak – ilyen a több A-csoportos tornát is megjáró Garát-Gasparics Fanni – szerepe felértékelődik, nekik kell segíteniük a tapasztalatlanabbakat. Például abban is, hogyan kezeljék azt a szituációt, hogy a négy csoportmérkőzésükből hármat is délelőtt 11-kor játszunk.

„A felkészülés eleje óta nagy hangsúlyt fektettünk erre, hiszen a pontos menetrend már régóta nyilvános. Az elmúlt időszakban arra is koncentráltunk, hogyan tudunk minél élesebbek lenni már reggel, mindent megteszünk, hogy fizikailag és mentálisan is készen álljunk minden alkalommal – mondta a korai kezdésről Garát-Gasparics, majd kitért a rutinosok szerepére is. – Többeknek ez lesz az első világbajnokságuk a felnőttek között, nem voltak még ilyen helyzetben, de igyekszünk felkészíteni a fiatalokat a tornára, tudják, hogy bármikor, bármivel fordulhatnak hozzánk. Nagyon jó az összhang a csapatban az idősebb és a fiatalabb játékosok között, nagyszerű az együttes hangulata, várjuk a vb kezdetét.”

A MAGYAR NŐI VÁLOGATOTT KERETE A VILÁGBAJNOKSÁGON

Kapusok: Németh Anikó (Kárpáti Farkasok), Révész Zsuzsa (NAHA, amerikai), Takács Noémi Zoé (MAC Budapest)

Hátvédek: Baker Taylor (Brynas, svéd), Hajdu Lili (BJA), Haraszt Lorina (IOGJA), Kiss-Simon Franciska, Mayer Fruzsina (mindketten HKB), Lippai Isabel (MAC Budapest), Németh Bernadett (Almati, kazah), Odnoga Lotti (SDE, svéd),

Csatárok: Báhiczki-Tóth Boglárka (Purcell, kanadai), Dabasi Réka, Leidt Madie (mindketten HKB), Garát-Gasparics Fanni (Brynas, svéd), Hiezl Réka Effi (Vasas), Horváth Imola (Södertalje, svéd), Huszák Alexandra (MAC Budapest), Jókai-Szilágyi Kinga (Sabres, osztrák), Kreisz Emma (University of Minnesota, amerikai), Metzler Regina (Mercyhurst University, amerikai), Pázmándi Zsófia (Lindenwood University, amerikai), Polónyi Petra, Weiler Krisztina (mindketten OHA, kanadai), Seregély Míra (University of Maine, amerikai)

A VILÁGBAJNOKSÁG PROGRAMJA

Április 9., szerda

A-csoport

15.00: Finnország–Egyesült Államok

19.00: Csehország–Svájc

B-csoport

11.00: Svédország–Németország

Április 10., csütörtök

A-csoport

19.00: Kanada–Finnország

B-csoport

11.00: Japán–Norvégia

15.00: Magyarország–Svédország

Április 11., péntek

A-csoport

15.00: Svájc–Kanada

19.00: Egyesült Államok–Csehország

B-csoport

11.00: Magyarország–Japán

Április 12., szombat

A-csoport

19.00: Finnország–Csehország

B-csoport

15.00: Norvégia–Németország

Április 13., vasárnap

A-csoport

19.00: Kanada–Egyesült Államok

B-csoport

11.00: Magyarország–Norvégia

15.00: Japán–Svédország

Április 14., hétfő

A-csoport

15.00: Svájc–Finnország

19.00: Csehország–Kanada

B-csoport

11.00: Magyarország–Németország

Április 15., kedd

A-csoport

19.00: Egyesült Államok–Svájc

B-csoport

11.00: Norvégia–Svédország

15.00: Németország–Japán

Április 17., csütörtök

Negyeddöntők

Április 19., szombat

Elődöntők, helyosztók

Április 20., vasárnap

Döntő, bronzmérkőzés