Gyergyó–Csíkszereda döntő lesz az Erste Ligában

Sorozatban négy lejátszott meccs után túlságosan nagy újdonságot már egyik csapat sem tud mutatni a másiknak, így az Erste Liga keddi elődöntőjében a nézők is nagyjából tudták, mire számíthatnak a Budapest Jégkorong Akadémia HC és a Csíkszereda összecsapásán.

Bár az összesített eredmény nem erre utal, a párharc valóban kiélezett volt a mérkőzések képe alapján, és az ötödik meccsen is szoros első harmad után vezetett egyetlen góllal a vendégcsapat. Hiába kezdett veszélyesebben Kangyal Balázs együttese, szépen, lassan átvette az irányítást a Csíkszereda, és nem az Antonín Honejsek gólja előtti helyzet volt az egyetlen, amelyből betalálhatott volna. A cseh csatár egyébként teljesen üresen állt a kapu torkában, mikor a balszélről pontos passzt kapott, és az oldalt váltani igyekvő Farkas Roland lába fölött a kapuba lőtt.

A középső játékrészre aztán felpörögtek az események, fölényben játszott a hazai csapat, és a nyomás gólokká is érett. Hármat ütöttek Nagy Krisztiánék egyetlen harmad alatt, ami azért volt különleges, mert a párharc eddigi négy meccsén egyszer sem találtak be háromszor, hatvan perc alatt sem. A Csíkszereda a második harmadban is egyszer talált be, így 3–2-es hazai vezetésnél kezdődött az utolsó húsz perc. Péter Balázs góljával kiharcolta a ráadást Kevin Constantine együttese, és ha már kiharcolta meg is nyerte – a meccset 4–3-ra, a párharcot pedig 4–1-re.

A másik ágon az első perctől érezhető volt, hogy a Gyergyó le szeretné zárni a párharcot, negyven perc után 2–0-ra vezetett. A fölény ellenére a harmadik harmad elején Radim Valchar révén szépített a Brassó, ez felbátorította a vendégeket. A Corona nyomott a legvégéig, ám a Rasmus Rinne vezette védelem nem hibázott többet, a Gyergyó nyert és 4–1-es összesítéssel bejutott a döntőbe.

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

ELŐDÖNTŐ, 5. MÉRKŐZÉS

Gyergyói HK (romániai)–Corona Brasov (romániai) 2–1 (1–0, 1–0, 0–1)

Gyergyószentmiklós, 1270 néző. V: Máhr-Stumpf, Gebei G., Váczi, Muzsik F.

GYERGYÓ: RINNE – Mesikämmen, Fejes / Haaranen, Jalasvaara / Raymond (1), Wardley – ORBAN (1), GERADS 1, Sárpátki / Bodó, Császár, Väyrynen / Imre (1), TRANCA 1, Szigeti / Sándor-Székely, Csiszer, Vincze G. Edző: Markus Juurikkala

BRASSÓ: DUBEAU – Racine-Clarke (1), Willets / Boriszenko, Williams / Bors, Farkas T. / Gajdó T. – VALCHAR 1, CORNET, Van Wormer / Kóger, Welsh, Zagidullin (1) / Gajdó B., Gliga, Rokaly-Boldizsár / Kovács E., Vasile, Rudika. Edző: Dave MacQueen

Kapura lövések: 34–18. Emberelőny-kihasználás: 1/0, ill. 1/0

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc végeredménye: 4–1 a Gyergyó javára

MESTERMÉRLEG

Markus Juurikkala: – Nem mehetünk el szó nélkül az ellenfél teljesítménye mellett, minden tiszteletet megérdemel, egyetlen mérkőzés sem volt könnyű, rengeteget korcsolyázik a Brassó, technikás játékosai vannak, nehéz ellene játszani. Mérhetetlenül büszke vagyok a srácainkra, nem voltunk feldobva a legutóbbi teljesítményünk miatt, vissza akartunk vágni. Bejutottunk a döntőbe, ezért dolgoztunk, de még négy győzelemre szükségünk lesz.

Strenk Hunor (másodedző): – A két csapat nagyon közel áll egymáshoz játéktudásban, az utóbbi három évben mindig egymással találkoztunk az elődöntőben, ebből kétszer a továbbjutó csapat megnyerte az Erste Ligát. Azt gondolom, ha úgy játszunk, ahogy a harmadik harmadban, máshogy is alakulhatott volna az eredmény, sajnos akadtak hiányzóink, de ez benne van a sportban.

Budapest JAHC–SC Csíkszereda (romániai) 3–4 (0–1, 3–1, 0–1, 0–1) – hosszabbítás után

Vasas Jégcentrum, 1071 néző. V: Tóth R., Nagy A., Sábián, Kovács P.

BJA HC: Farkas R. – Pozsgai, Horváth M. / Varga A. (1), Boros / Dóczi Zs., Szabó B. (1) / Zimányi – SOMOZA 1, Keresztes L., Santerno (1) / Molnár B., Nagy G., Blackwater / Sofron, NAGY K. 1, Schlekmann (1) / Ravasz 1, Weidemann, Tóth R. Edző: Kangyal Balázs

CSÍKSZEREDA: Adorján – DAVIS 1 (1), Ferencz-Csibi / Salló (1), Láday (1) / Gecse, Kristó / Casaneanu, Kovács E. – Rokaly Sz. (1), HONEJSEK 1, Becze / PÉTER 1 (2), Részegh T., Lorraine / Forsberg, Reisz, Rokaly N. / Bíró, Silló (1), Fodor 1. Edző: Kevin Constantine

Kapura lövések: 40–29. Emberelőny-kihasználás: 4/0, ill. 3/1

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc végeredménye: 4–1 a Csíkszereda javára

MESTERMÉRLEG

Kangyal Balázs: – Jó mérkőzés volt, sokkal jobban játszottunk, mint az ellenfél, de három hazai meccsen is kikaptunk. Az a csapat pedig, amelyik a rájátszásban háromszor kikap otthon, nem érdemli meg, hogy döntőbe jusson. Ennek ellenére csak a legjobbakat tudom mondani a játékosaimról, fantasztikus, amit elértek. Szívmelengető, hogy akkor is magyar csapat van a döntőben, ha mi jutunk be, és így is, hogy a Csík.

Kevin Constantine: – Nagyon fontos volt, hogy az első harmadban gólt szerezzünk, annak ellenére is, hogy nem tudtuk megtartani a vezetésünket, ez kellett hozzá, hogy meccsben érezzük magunkat. Amikor fordítottak a hazaiak, már nem nekünk állt a zászló, aztán a hosszabbításban már nem számít, hányadik lettél az alapszakaszban, vagy mi történt a korábbi meccseken, egy jó mozdulat kell, és megvan a győzelem.