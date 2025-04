„A felkészülés elején az a cél, hogy mindenki visszaszokjon a közegbe” – Tokaji Viktor a jégkorong-vb előtt

„Ezen kívül szeretnénk megnézni sok játékost, hiszen ez is a célunk valahol. Napról napra változik a keretünk, ami jó abból a szempontból, hogy tudjuk őket forgatni. Folyamatosan jelentkeznek majd be játékosok, ez a többieknek egy kihívás. Az is lehet, hogy a jövő héten kapunk három-négy játékost attól függően, hogy miként alakul az Erste Liga rájátszása, és akkor a mostani keretből köszönünk el négy embertől. Az lenne a fontos, hogy mindenki érezze, ez a magyar jégkorongért van” – fogalmazott a szövetség oldalán Tokaji a keddi sajtónyilvános edzés előtt.

„Úgy próbáltuk összerakni a felkészülés hat hetét, hogy mentálisan és fizikálisan is majd akkor legyen a csúcspont, amikor kiérünk a világbajnokságra. Nyilván fontos lesz a pihenés és a munka aránya, és figyeljük, miként adagolhatjuk a terhelést” – mondta.

Tokaji hangsúlyozta azt is, szeretnék, hogy edző, játékos és szurkoló olyan élményt kapjon a felkészülésből, hogy a magyar jégkorong jó irányba megy, és remélik, újra „be tud férkőzni az emberek agytekervényei közé”, ezért is játszanak sok hazai helyszínen.

A Majoross Gergely szövetségi kapitány vezette válogatott első felkészülési mérkőzését jövő csütörtökön vívja Székesfehérváron, másnap pedig Ajkán játszik ugyancsak Ausztria ellen. Egy héttel később, április 18-án Győrben és április 19-én Szombathelyen Norvégiával meccsel a csapat. Ajkán, Győrben és Szombathelyen még sosem volt felnőtt válogatott mérkőzés.

Április 25-én és 26-án Miskolcon a dán együttes lesz a vendég. Május 2-án a káposztásmegyeri Vasas Jégcentrumban Szlovénia csapata lép jégre, és május 6-án lesz a Kanada elleni ütközet az MVM Dome-ban.

Az elit-vb herningi csoportjában a magyarok május 10-én a német, 11-én az amerikai, 13-án a kazah, 15-én a cseh, 16-án a házigazda dán, 18-án a svájci, 19-én pedig a norvég válogatottal találkoznak. A nyolcas utolsó helyezettje kiesik, és jövőre a divízió I/A-ban szerepel, az első négy pedig a negyeddöntőbe jut.

A válogatott jelenlegi kerete

Kapusok: Bálizs Bence (Sparta Sarpsborg, norvég), Halász Béni (UMass Lowel, amerikai), Horváth Dominik (Hydro Fehérvár AV19)

Hátvédek: Csollák Márkó (Hydro Fehérvár AV19), Falus Ádám (Hydro Fehérvár AV19), Farkas Olivér (SaiPa, finn), Horváth Donát (FEHA19), Kiss Roland (Hydro Fehérvár AV19), Nilsson Henrik (Kalmar HC, svéd), Ortenszky Tamás (EHC Winterthur, svájci), Szathmáry Simon (DVTK Jegesmedvék), Szongoth Döme (ERC Ingolstadt, német), Tornyai Gábor (UTE)

Csatárok: Ambrus Csongor (Hydro Fehérvár AV19), Ambrus Gergő (Hydro Fehérvár AV19), Dobos Mihály Bendegúz (FEHA19), Erdély Csanád (Hydro Fehérvár AV19), Galló Vilmos (KooKoo, finn), Hári János (Hydro Fehérvár AV19), Laskawy Ferenc (UTE), Mattyasovszky Gergely (FTC-Telekom), Mihalik András (DEAC), Mihály Ákos (Hydro Fehérvár AV19), Németh Kristóf (Hydro Fehérvár AV19), Papp Kristóf (Iowa Heartlanders, amerikai), Szongoth Domán (KooKoo, finn), Terbócs István (Hydro Fehérvár AV19), Varga Balázs (Hydro Fehérvár AV19)