Talpon maradt a BJA HC és a Brassó is

Nem volt kétség afelől, a Gyergyói HK a döntőbe jutásért utazott Brassóba, és a Corona Brasov elleni elődöntő negyedik meccsét jól is kezdte Markus Juurikkala együttese. Két és fél perc sem telt el a kezdő korongbedobást követően, továbbjutási szándékának máris vezető góllal adott nyomatékot a Gyergyó, egy kékről ellőtt korongba ért bele a kapunak háttal állva Imre Patrik, a pakk irányváltoztatására pedig nem tudott időben reagálni a hazai kapuban Alex Dubeau.

Még az első játékrészben meg is duplázta előnyét a párharcot vezető vendégcsapat. Szigeti Ákos gólja után úgy nézett ki, akár söprés is lehet a két együttes elődöntőjének a vége. A második harmadban már kezdett valamelyest hitehagyottnak tűnni Dave MacQueen legénysége, amikor jött a szépítő találat. Roberto Gliga jobbról érkező passzát nem tudta átvenni a középen korcsolyázó Gajdó Balázs, de a hosszú oldalon épp időben tűnt fel Rokaly-Boldizsár Richárd, és kihasználva a pillanatnyi zavart, melyet csapattársa hibája okozott, Rasmus Rinne kapujába lőtt.

Az utolsó harmadban Kóger Dániel előbb egyenlített, aztán kiállíttatta magát, mert összebunyózott Kenneth Wardley-val. Nem sokkal később a gyergyói Daniel Trancát is leküldték, a hazaiak pedig köszönték szépen, éltek az emberelőny nyújtotta lehetőséggel, és megfordították a meccset, a negyedik győzelemig tartó párharcban pedig felzárkóztak 3–1-re.

ÖSSZEFOGLALÓ

Éppen úgy, ahogy a későbbi mérkőzésen Kangyal Balázs együttese. A Budapest Jégkorong Akamia HC idegenben győzte le a Csíkszeredát, pedig az első húsz perc végén a csapat legeredményesebb játékosa, az aranytrikós Becze Tihamér góljával még vezettek a hazaiak. A csatárról teljesen megfeledkeztek a budapesti védők, a Csíkszereda már az elődöntőben sem először alkalmazta bevált fegyverét, hogy egy technikás támadó kiugrásra készen várja a hosszú indítást, hogy ez az egyben vezethesse a korongot a kapusra. Becze nagyszerű ütemben mozgott, és a pakk is pontosan érkezett, így a csatárnak már „csak” be kellett lőnie a kapuba, amit meg is tett, Farkas Roland lepkés keze fölött.

A középső harmadban a fordulópontot Részegh Tamás és Reisz Áron kiállítása hozta el, hiszen fél percig kettős emberelőnyben támadhatott a BJA, és hiába tért már vissza előbbi a jégre, a büntetőpad túl messze volt a kaputól, hogy időben segíteni tudjon a társainak, Schlekmann Márk kiegyenlített.

A harmadik játékrészben is volt nagy helyzete a Csíkszeredának, sőt, 1 perc 12 másodpercig kettős emberelőnyben is hokizhatott, de a létszámfölényt nem sikerült gólra váltani. Az elpuskázott lehetőség pedig megbosszulta magát, az életben maradásért küzdő budapestiek az 58. percben megfordították a találkozót, és ezzel kiharcolták, hogy az ötödik meccsen hazai jégen játszhassanak kedden.

ÖSSZEFOGLALÓ

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

ELŐDÖNTŐ, 4. MÉRKŐZÉSEK

CORONA BRASOV (romániai)–GYERGYÓI HK (romániai) 3–2 (0–2, 1–0, 2–0)

Brassó, 1244 néző. V: Korbuly, Mach, Kövesi, Szabó Dávid.

BRASSÓ: DUBEAU – Racine-Clark, Willets / Boriszenko, O. Williams / Bors (1), Farkas T. / Gajdó T., Bolocan – Valchar (1), Cornet, Van Wormer (1) / KÓGER D. 1, WELSH 1, Zagidullin (1) / Gajdó B. (1), Gliga (1), Rokaly-Boldizsár 1 / Kovács E., R. Vasile, Rudika. Edző: Dave MacQueen

GYERGYÓ: Rinne – Raymond, Wardley / Haaranen, Jalasvaara / Mesikämmen (1), FEJES (2) – Orban, Gerads, Sárpátki / Sándor-Székely, Császár, Väyrynen / IMRE 1, Tranca (1), Szigeti 1 / Ádám, Csiszer, Vincze G. Edző: Markus Juurikkala

Kapura lövések: 44–37.

Emberelőny-kihasználás: 3/1, ill. 3/0.

MESTERMÉRLEG

Dave MacQueen: – Túlélni – ez volt a célunk a mérkőzés előtt. Lépésről lépésre, időt és párharcokat nyerni, hogy megtaláljuk a módját, hogyan jöhetnénk vissza a párharcba. Háború volt a jégen, igazi férfias, kemény küzdelem. Túl hamar hátrányba kerültünk, de büszke vagyok a srácokra, mert ez sem törte meg a harci kedvüket, pedig kétgólos hátrányban könnyű lett volna azt mondani, köszönjük, ez nekünk túl nehéz, és feladni. Harcoltunk, és ennek köszönhetjük, hogy állva maradtunk az elődöntőben.

Markus Juurikkala: – Szoros meccs volt, az egyszer biztos. A játék apró, kicsi részleteiben nem voltunk megfelelően élesek, a következő mérkőzésen jobban kell játszanunk, ha le akarjuk zárni a párharcot. Tanulunk a hibákból és megyünk tovább előre.

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 3–1 a Gyergyó javára.

SC CSÍKSZEREDA (romániai)–BUDAPEST JÉGKORONG AKADÉMIA HC 1–2 (1–0, 0–1, 0–1)

Csíkszereda, 1950 néző. V: Tóth Renátó, Dósa, Kis-Király, Sábián.

CSÍKSZEREDA: Adorján – Davis, Ferencz-Csibi / Salló (1), Láday / Gecse, Kristó / Casaneanu, Kovács Előd – Rokaly Sz., Honejsek, BECZE T. 1 / Péter B., Részegh T., Lorraine / Forsberg, Reisz (1), Rokaly N. / Bíró, Silló, Fodor Cs. Edző: Kevin Constantine

BJAHC: FARKAS R. – SZABÓ B. 1, Szabó Dániel / Horváth M., POZSGAI (1) / Boros, Varga A. / Dóczi, Somoza –Sofron, Nagy Krisztián, Schlekmann 1 / Blackwater (2), Nagy G., Molnár B. / Zimányi, Keresztes (1), Santerno / Ravasz, Weidemann, Tóth Richárd. Edző: Kangyal Balázs

Kapura lövések: 27–26.

Emberelőny-kihasználás: 4/0, ill. 3/1.

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 3–1 a Csíkszereda javára.