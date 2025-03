Söpréssel jutott elődöntőbe a BJA HC az Erste Ligában

Jason Morgan, vezetőedző – UTE „Nagyon csalódottak vagyunk, de azt mondtam a srácoknak, hogy a tabella elsőt kaptuk, négy mérkőzésből háromszor is egy gólos meccsek játszottunk velük, és kétszer ugye hosszabbításba torkollott a párharc. Talán a tegnapi meccs mentálisan megtörhette a fiúkat. Máshogy is alakulhatott volna a széria, de még szerencsénk sem nagyon volt. A szurkolók még a végén is megtapsoltak minket, végig mögöttünk álltak, ezt nagyon jó érzés volt látni, de ez most fáj, ennek most vége van.” Kangyal Balázs, vezetőedző – BJA HC „A mai volt talán a legsimább a négy közül, biztos nem könnyítette meg az Újpest dolgát, hogy két top hátvédjét elvesztette tegnap. Ma nálunk egy 2006-os játékos gólt tudott szerezni Zimányi személyében, mindig felemelő, amikor a fiatalok fontos szerephez jutnak. Farkas Roli nagyon magas szintet hozott a kapuban, és külön öröm az is, hogy sokkal kevesebb lehetőséget adtunk ma az ellenfélnek, viszont az emberelőnyös játékunk az elég gyatra volt. Összességében a mai meccs egy megérdemelt lezárása volt a szériának. Nehéz volt, éppen emiatt értékes is. Most is azt mondom, hogy ez az Újpest egy jó csapat, nem jött ki nekik a lépés. Ez a szezon nekünk egy csoda, ámulok és bámulok. A fiúknak is azt mondtam, hogyha már idáig eljutottunk, akkor mostantól élvezzék minden pillanatát, mert megérdemlik.”