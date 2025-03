A Magyar Kupa-aranyra lehet büszke az FTC hokicsapata a vezetőedző szerint

„Így elmondhatom, hogy amióta megkezdtem az FTC-ben az edzői pályafutásomat, nem volt olyan idény, hogy ne nyertünk volna valamit, szóval ez a siker valamilyen szinten megmentette a szezonunkat, és talán a becsületünket is. Emiatt is gondolom, hogy igazán büszkék lehetünk erre a győzelemre” – fogalmazott a klub honlapján a tréner, aki hozzátette, az is igaz, hogy ha ez nem lett volna meg, akkor az egész szezont egyértelmű kudarcként élték volna meg.

Fodor kitért arra is, hogy edzői karrierje alatt a mostani volt a legrosszabb szezon sérülések szempontjából,

„Erre mindig meg kell próbálni felkészülni, ezért is volt viszonylag mély a keretünk. Ezzel kapcsolatban picit nehezebb dolgunk van a riválisoknál, mivel a mi utánpótlásunk nem lett akadémia, így nincs olyan bázisunk, mint másoknak, így ezúttal is a felnőtt keretet kellett igazolásokkal felduzzasztanunk” – mondta Fodor.

A vezetőedző hangsúlyozta azt is, hogy a csapategységük nem volt olyan erős, mint amihez hozzászoktak az elmúlt években, és amivel tényleges esélyük lett volna bajnokságot, bajnokságokat nyerni.

„Ez a szezon elejétől nagyjából januárig és utána február közepétől a szezon végéig látszódott. A kettő között eltelt időszak jó volt, nagyjából akkor kerültünk egyenesbe, amikor a több mint 500 NHL-meccses David Booth megérkezett hozzánk, és elkezdett játszani, ez pedig nem véletlen. Előtte és utána nem tudtunk igazi, olajozott csapatként funkcionálni, de az ő személyisége, karaktere, munkamorálja, kiállása, amilyen súlyt képviselt az öltözőben anélkül, hogy akárcsak felemelte volna a hangját, mindenkit arra sarkallt, hogy magasabb szinten teljesítsen, mindenki ösztönösen többet tudott belerakni a munkába” – mondta Fodor, aki kitért arra is, hogy áprilisban születhet arról döntés, hogy a következő idényben a magyar vagy az osztrák ligában szerepelnek, éppen ezért egyelőre a keretről nem tudott bővebben nyilatkozni.

Az FTC a Magyar Kupa megnyerését követően címvédőként az ob I-ben nem jutott döntőbe, míg az Erste Ligában a negyeddöntőben búcsúzott.