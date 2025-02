Jégkorong Négy Nemzet Torna: magyar siker a nyitányon

Majoross Gergely szövetségi kapitány most elsősorban fiatalokra számít – Szongoth Döme, Farkas Olivér és Mihalik Gergő személyében három újoncot is avatott –, de több rutinosabb játékos is szerepel a keretben.

A magyar szövetség honlapjának beszámolója szerint első emberelőnyét Schlekmann Márk jóvoltából gólra váltotta a csapat. Az ellenfél egyenlíthetett volna, de Matic Török kihagyott egy büntetőt. Egy kivédekezett emberhátrányt követően sikeres ellentámadást vezettek a magyarok, és Schlekmann passzából Tornyai Gábor megszerezte a második találatot.

A második harmadban Ambrus Gergő ritkán látható gólt szerzett: először elütött a korong felett, de ez tökéletes lövőcselnek bizonyult, mert a kapus elmozdult rá, a csatár pedig a hálóba húzta a korongot. A szlovénok csakhamar kettős emberelőnyből szépítettek, és bár a harmadik játékrészben újabb gólokat szerezhettek volna, a magyar védelem – élén Vay Ádám kapussal – remekül őrizte az eredményt.

A májusi elitvilágbajnokságra készülő magyar együttes sorozatban negyedszer győzte le a szlovénokat.

JÉGKORONG

FÉRFI NEMZETKÖZI TORNA

1. FORDULÓ, SOSNOWIEC

Magyarország–Szlovénia 3–1 (2–0, 1–1, 0–0)

A magyar csapat gólszerzői: Schlekmann (8.), Tornyai (18.), Ambrus (25.)

TOVÁBBI EREDMÉNY

Lengyelország–Olaszország 5–2 (1–0, 2–2, 2–0)

A TOVÁBBI PROGRAM

2. FORDULÓ, PÉNTEK

14.15: Magyarország–Olaszország

18.00: Lengyelország–Szlovénia

3. FORDULÓ, SZOMBAT

14.30: Lengyelország–Magyarország

18.15: Szlovénia–Olaszország