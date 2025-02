Az FTC másodszor is megverte az Újpestet, és ott van a jégkorong ob I elődöntőjében

Az FTC másodszor is legyőzte az Újpestet a jégkorong ob I elődöntőjébe jutásért zajló párharcban, és kedd esti 4–0-s sikerével meg is érkezett a legjobb négy közé. Szintén kettős győzelemmel jutott be az elődöntőbe a DEAC és a DVTK.

Az Erste Liga alapszakaszát megnyerő BJAHC játék nélkül jutott be a legjobb négy közé. JÉGKORONG OB I

AZ ELŐDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, 2. MÉRKŐZÉSEK

Újpesti TE–FTC-Telekom 0–4 (0–2, 0–0, 0–2)

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc végeredménye: 2–0 az FTC javára

Debreceni EAC–Dunaújvárosi Acélbikák 4–0 (3–0, 1–0, 0–0)

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc végeredménye: 2–0 a DEAC javára.

DVTK Jegesmedvék–FEHA19 1–0 (0–0, 1–0, 0–0)

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc végeredménye: 2–0 a DVTK javára. Jegyzőkönyvek később.