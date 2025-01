Tizenkét gólos mérkőzésen kapott ki hazai jégen az FTC a DVTK-tól

Hiába mutatkozott be góllal a Fradi nagynevű igazolása, a több mint 500 NHL-meccsen pályára lépő amerikai David Booth, ő sem tudott segíteni Fodor Szabolcsa együttesén vasárnap a DVTK ellen. Noha az FTC már az első harmad felénél hárommal is vezetett, a vendégek végig hittek magukban, és sorozatban négy gólt szerezve a második játékrész végére megfordították a meccset, sőt lendületből még az utolsó felvonást is megnyerték. A végeredmény 7–5 lett a DVTK-nak, amely győzelmével egy pontra megközelítette a tabellán közvetlenül előtte álló Ferencvárost.

A vasárnapi ötből a másik két fővárosi mérkőzésen sem fukarkodtak a csapatok: a IV. kerületben jégre lépő két alakulat közül a BJA a második harmadot 6–0-ra nyerte a címvédő brassóiak ellen – Schlekmann Márk góllal és három gólpasszal zárt –, míg az UTE Ian McNulty mesterhármasának is köszönhetően 8–5-re verte a listavezető Gyergyói HK-t. Vagyis a három budapesti összecsapáson 35 találat esett, majdnem 12 gól mérkőzésenként.

Ami a másik két meccset illeti, itt is sikerült egy ötös gólátlagot összehozni, ami azért szintén nem hangzik olyan rosszul: a DEAC az utolsó előtti Csíkszeredát múlta felül Debrecenben, míg a FEHA az Acélbikák dunaújvárosi otthonában nyert 4–1-re.

ERSTE LIGA

ALAPSZAKASZ

FTC-TELEKOM–DVTK JEGESMEDVÉK 5–7 (3–1, 0–3, 2–3)

Tüskecsarnok, 1055 néző. V: Nagy A., Soós, Sábián, Muzsik.

FTC: Nagy Kristóf – Tyni (1), Kärmeniemi (1) / Crespi, Haranghy / Helgesen 1, Hrabal / Kárpáti – Turbucz (1), Brady (1), BOOTH 1 / Molnár D., Kestilä, Mattyasovszky / V. RAZUMNJAK 2 (1), Ring (1), TÓTH G. 1 (1) / Galajda, Bán, Banga. Edző: Fodor Szabolcs

DVTK: Praták – Vokla, Szathmáry 1 / Szirányi, Vojtkó / Masella (2), Skrabov (1) / Szalay, Sánta – Hunt 1, PINEO 1 (1), DOYLE 1 (1) / Berdnyikov (1), RÉTFALVI 1 (1), Kulesov / Luciani 1, Miskolczi, Blasko (1) / Nyemcsinov (1), Csiki 1, Farkas M. (1). Edző: Láda Balázs

Kapura lövések: 43–36. Emberelőny-kihasználás: 2/0, ill. 2/1.

MESTERMÉRLEG

Fodor Szabolcs: – Jól kezdtük a meccset, belőttük a helyzeteinket, aztán bizonyítottuk, hogy a korai háromgólos vezetés milyen veszélyes lehet a hokiban. A DVTK keményebben dolgozott, mint mi, keményebb volt a kapu előtti területeken. Az ellenfél nyerte a párharcok többségét, mi pedig visszatértünk ahhoz a kockázatos hokihoz, ami már az idény korábbi szakaszában sem működött.

Láda Balázs: – Nehéz értékelni ezt a meccset, az elején úgy tűnt, jól védekezünk, de néhány érthetetlen hiba után máris három góllal vezetett a Fradi. Fontos volt, hogy hamar ledolgoztuk a hátrányunkat. Se szépen, se jól nem játszottunk, ám nem is ez volt a fontos, hanem hogy akármilyen játékkal, de pontokat szerezzünk, és ez sikerült is.

BUDAPEST JÉGKORONG AKADÉMIA HC–CORONA BRASOV (romániai) 8–2 (1–2, 6–0, 1–0)

Vasas Jégcentrum, 377 néző. V: Németh M., Babic, Kis-Király, Szabó D.

BJAHC: Farkas R. – Pozsgai, HORVÁTH M. 2 / SZABÓ B. 2, Szabó Dániel (2) / Varga A., Roach / Dóczi (1), Boros – KERESZTES 1 (2), Nagy Krisztián 1 (1), SCHLEKMANN 1 (3) / Santerno, Nagy G. 1, Blackwater (1) / Ravasz, Weidemann, Tóth R. / Molnár Z., Orgoványi. Edző: Kangyal Balázs

BRASSÓ: Tőke – BORS (2), Piché / Boriszenko, Willets / Gajdó T., Farkas T. / Szabó K.– Levin (1), Welsh 1, Zagidullin / Valchar, Cornet (1), VanWormer 1 / Szkacskov, Kóger D., Kovács M. / Gajdó B., Rokaly-Boldizsár. Edző: Dave MacQueen

Kapura lövések: 33–28. Emberelőny-kihasználás: 5/3, ill. 1/0.

MESTERMÉRLEG

Marton Tibor (másodedző): – Elég rosszul kezdtük a meccset, még arra sem volt időm, hogy felidegesítsem magam, máris kétgólos hátrányban voltunk. Utána viszont megtaláltuk az utat a győzelemhez, fegyelmezetten játszottunk, az emberelőnyös és emberhátrányos soraink is jók voltak.

Strenk Hunor (másodedző): – Az első harmadunk jó volt, a taktikai húzásaink bejöttek, ezekből sikerült gólt lőnünk. Aztán a második játékrészben atomjainkra hullottunk szét. Mentálisan teljesen összeestünk, hat gólt kapni egy harmad alatt elfogadhatatlan, meg kell találnunk a magyarázatot és a megoldást erre az összezuhanásra, mégpedig minél hamarabb. Az első harmad alapján lehetett volna ez egy szoros mérkőzés is, de nem voltunk elég stabilak.

UTE–GYERGYÓI HK (romániai) 8–5 (3–3, 4–2, 1–0)

Újpest, 623 néző. V: Korbuly, Mach, Váczi D., Kövesi.

UTE: Rajna – Sol, Luza (1) / Tornyai 1, Kiss Dániel (1) / Pokornyi (1), Franyó (1) / Kovács S. – Walker (1), MCNULTY 3, Stevenson (1) / KISS P. 1 (2), PELECH 2, DANSEREAU (3) / Szalma 1, Páterka, Kovács A. (1) / Vértes, Szabó R. (1), Laskawy. Edző: Jason Morgan

GYERGYÓ: Rinne – Mesikämmen, FEJES (2) / Haaranen 1, Wardley (1) / Imre 1 (2), Györfy – Orban, GERADS 1 (1), BODÓ (2) / Vincze P., Sylvestre, Väyrynen (1) / Ádám, Sárpátki 1, Szigeti / Csiszer 1, Vincze G. Edző: Markus Juurikkala

Kapura lövések: 38–29. Emberelőny-kihasználás: 4/0, ill. 2/1.

MESTERMÉRLEG

Jason Morgan: – Szeretnénk bejutni a rájátszásba, és ennek érdekében mindent megteszünk. Talán az idény legjobb negyven percét produkáltuk az első két harmadban. Rengeteget korcsolyáztunk koronggal és anélkül is, sok helyzetet alakítottunk ki, és hamar három gólt lőttünk egy nagyon erős ellenfélnek. Bizonyítottuk, hogy topcsapatok ellen is képesek vagyunk jól játszani.

Markus Juurikkala: – Jobban játszott az Újpest, mint mi. Többet dolgozott, több volt benne a vállalkozó szellem. Túl sokszor hagytuk a lila-fehéreket helyzetbe kerülni, fáradtak voltunk, de ez nem lehet kifogás, hiszen mindenki az. Van mit tanulnunk ebből a meccsből.

DUNAÚJVÁROSI ACÉLBIKÁK–FEHA19 1–4 (0–1, 1–0, 0–3)

Dunaújváros, 243 néző. V: Fényi, Máhr-Stumpf, Gebei B., Kocsány.

DUNAÚJVÁROS: Sági Máté – Sziszak (1), Leiter 1 / Kluuskeri, Jurkovics / Faith, Bánki – Sági Martin (1), Just, Watkins / Mazzag, Ritter, Hári N. / Jensen, Zohovs, Green / Zorin, Cseh, Sári. Edző: Somogyi Balázs

FEHA19: Melnyicsuk – Csollák 1, Horváth D. / FALUS (3), Bajkó / Szabó P., Salamon / Erdőhelyi – ZEZELJ 1, HAKANEN 2 (1), DOBOS (1) / Németh Z., Keresztes (2), Siftar / Balasits, Alapi, Antonijevics / Balázsi, Farkas L., Szöllősi. Edző: Tokaji Viktor

Kapura lövések: 24-46. Emberelőny-kihasználás: 2/0, ill. 3/2

MESTERMÉRLEG

Somogyi Balázs: – Komolyan hittem abban, hogy a pénteki meccs után magunkra találunk, de az első harmadban nem voltunk élesek, és a hatvan percből összesen húszat jégkorongoztunk elfogadhatóan, ez pedig kevés.

Tokaji Viktor: – Tudtuk, mi ennek a mérkőzésnek a jelentősége, és két nappal ezelőtt a Brassó ellen megtaláltuk azt a játékmódot, amit szeretnénk játszani. Sok sebből véreztünk ezúttal is, de sikerült átesnünk a holtponton. Nagyrészt irányítottuk a meccset, s bár voltak a DAB-nak fellángolásai és akár meg is fordíthatta volna a meccset, a kritikus pillanatokban mi voltunk a sokkal koncentráltabbak, odaadóbbak.

DEAC–CSÍKSZEREDAI SC (romániai) 3–2 (2–1, 1–1 , 0–0)

Debrecen, 418 néző. V: Haszonits, Dósa, Vincze D., Kolláth.

DEBRECEN: HETÉNYI – Usztyinyenko, Szmirnov / Jeliszejev, Bukor / Jakabfy S., Kloz 1 – Mozer, Galoha, Culigin (1) / Bucskin (2), KREISZ B. 1 (1), SENFELD 1 (1) / Mihalik G., Novotny, Mihalik A. (1) / Kozma. Edző: Vaszjunyin Artyom

CSÍKSZEREDA: ADORJÁN – Salló, Láday / Davis, Ferencz-Csibi / Pivcakin, Casaneanu / Silló – Rokaly Sz., HONEJSEK 2, Becze T. (1) / Reisz, Részegh T. (1), Péter B. (1) / Rokaly N. (1), Lorraine, Fodor Cs. / Forsberg, Márton B., Taraszov. Edző: Kevin Constantine

Kapura lövések: 33–32. Emberelőny-kihasználás: 4/1, ill. 4/1

MESTERMÉRLEG

Vaszjunyin Artyom: – Nem játszottunk jól. Most még nem tudom, hogy a fáradtság miatt, vagy a pénteki, Gyergyó ellen aratott siker miatt történt, mert azt hitték a fiúk, hogy könnyű meccs vár ránk. Lassan, körülményesen hokiztunk, mégis meg kell dicsérnem a csapatot, hiszen három pontot szerzett. A következő héten is rendkívül fontos találkozók várnak ránk, elsőként a Dunaújváros elleni kupavisszavágó. Ott akarunk lenni a négyes döntőben!

Kevin Constantine: – Ebben az idényben ez volt a harminckettedik mérkőzésünk, és az előző harmincegy alkalommal is azt mondtam az újságíróknak, mint amit most fogok: megyünk, küzdünk, hajtunk, sosem adjuk fel, csak éppen a gólszerzéssel állunk hadilábon. Nem mentség, hogy egy kiváló kapussal találtuk magunkat szembe Debrecenben.