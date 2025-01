Jégkorong: döcögősen indult az év, de nem sok hiányérzetünk lehet

TALÁN AZT HIHETTÜK, nyugodtabb hokiév lesz a 2024-es, mint az eggyel korábbi, de nem így lett. Szerencsére az év végi összegzésnél mindent számba véve több pozitívumot tudunk felidézni, mint negatívumot, még akkor is, ha az idény eleje nem sok jóval kecsegtetett.

Legalábbis ami a férfiválogatottat illeti, hiszen február elején a Tüskecsarnokban rendeztünk olimpiai selejtezőtornát, és mint a viadal legesélyesebb csapata, hoztuk is a két kötelező győzelmet Spanyolország és Litvánia ellen, aztán jött a hideg zuhany. A mozgékony, hatalmas munkabírású japán csapat legyőzte a mieinket 2–1-re, és biztossá tette, 1964 után nem 2026 lesz az az év, amikor magyar férfi hokis jégre lép az olimpián. Ekkor valóban így tűnt, azonban a fehéroroszok kizárása miatt mégis indulhattunk a pozsonyi utolsó selejtezőkörben, de erről majd később.

Merthogy a két esemény között még rendeztek egy divízió 1/A-világbajnokságot is Bolzanóban, ahová felemás előjelekkel utazott el a csapat. A felkészülés eleje nem volt az igazi (két sima vereség Lengyelországtól), de az Alba Aréna avató meccsén a tartalékos norvég válogatott elleni siker, majd az egy nappal későbbi újabb győzelem, és az olaszokkal szembeni 6–5-ös edzőmérkőzés már jobban nézett ki. Hasonlóan indult a világbajnokság, mint a februári olimpiai selejtező, két kötelező győzelem után egy papíron gyengébb válogatottól elszenvedett vereséggel. Japán és Dél-Korea még nem okozott gondot, Románia viszont 2–1-re nyert ellenünk… Baráti emlékeztető: ekkor még Donald MacAdamnek hívták a férfiválogatott szövetségi kapitányát. Névleg legalábbis, mert egybehangzó beszámolók szerint a szakmai munka jelentős részét már korábban is Kiss Dávid és Szilassy Zoltán végezte. A románok elleni vereség után történtekről minden bizonnyal az is értesült, aki egy évben egyszer foglalkozik jégkoronggal, természetesen a válogatott csatár, Galló Vilmos hírhedt „bohócozós” interjújára gondolunk, amelyben ezzel a jelzővel illette MacAdamet.

Nos, sokan azt gondolták, Gallónak ezek után nem lehet maradása Bolzanóban, de abban szinte mindenki biztos volt, az események után hiú ábránd feljutni az elitbe a válogatottnak. Nem így lett. Galló maradt a csapattal, a srácok összezártak, csak az előttük álló feladatokra koncentráltak, és két bravúrgyőzelemmel (Olaszország és Szlovénia ellen) kiharcolták az A-csoportba jutást.

A vb után ismét NHL-sztárokkal gáláztak nálunk a kanadaiak, Connor Bedard, Andrew Maniapane vagy éppen Colton Parayko is korcsolyát húzott az MVM Dome-ban. A gálameccs egyben Don MacAdam búcsúja is volt, aki a világbajnokság után lemondott, a helyére pedig még elnöki ciklusa végén Such György Majoross Gergelyt nevezte ki. A Magyar Jégkorongszövetség új elnöke Kolbenheyer Zsuzsanna lett, és a nyári átadás-átvétel óta az ő vezetésével zajlik tovább a szakmai munka.

Augusztusban már Majoross-sal a kispadon egy némileg átalakult, megfiatalított válogatott kapott ki háromszor a nálunk jóval erősebb csapatokkal teletűzdelt olimpiai selejtezőn, de a mutatott játék és néhány ígéretes új arc – mások mellett Szongoth Domán – feltűnése bizakodásra adtak okot. Az év további szakasza az elit-vb-re készülés jegyében telt.

A klubidény meglepetése a Volán alapszakasz-második helyezése volt, amely a csapat történetének legjobbja, ráadásul magyar vezetőedző irányításával. Kiss Dávid és segítője, Tyler Dietrich nagyszerűen irányítja az együttest, és noha a rájátszás negyeddöntőjéből a Pustertal ellen nem sikerült a továbbjutás, a nyári igazolások (Erdély Csanád, Sebők Balázs és minőségi légiósok) ismét adtak egy lökést a csapatnak, amely megint az osztrák bázisú liga élén áll. A Fehérvár ráadásul a Bajnokok Ligájában is szerepelt, és nem mellesleg beköltözött új otthonába, a 6000 néző befogadására alkalmas Alba (januártól MET) Arénába.

Az Erste Ligában is történt olyan, ami korábban még sosem: a Corona Brasov nyerte meg a sorozatot – Dave Mac­Queen vezetésével először ült trónra a barcasági csapat, amely a döntőben az alapszakaszgyőztes Fradit intézte el 4–0-s összesítéssel, a zöld-fehérek a sorozatban hatodik magyar bajnoki címmel vigasztalódhattak. A gyergyóiak korábbi edzője, Szilassy Zoltán általános igazgató lett, mert a klub azt tűzte ki célul, hogy eggyel magasabb polcra kerüljön, és az ICEHL-ben induljon – a finn Markus Juurikkala irányításával igyekszik mindezt elérni.

Eseményből nem volt hiány, de szerencsére sikerekből sem, a következő nagy lépés a válogatottnak az lenne, ha benn maradna az elitben, a Volán pedig 2025-ben a rájátszásban is szeretne maradandót alkotni. Reméljük, egy év múlva ismét azt írhatjuk, sporttörténelmet írtak csapataink.

AZ ÉV LEGJOBBJAI

AZ ÉV JÁTÉKOSA

HÁRI János (Hydro Fehérvár AV19)

A Volán csapatkapitánya már évek óta kimagaslóan teljesít, de a 2024-es idénye különösen jól sikerült. Klubcsapatával a második helyen végzett az osztrák bázisú liga alapszakaszában, és igaz, hogy a negyeddöntőből nem jutott tovább, de Hári a klub-idény után a világbajnokságon is nagyszerűen játszott, minden külső zavaró tényezőt kizárva a vb legeredményesebb játékosa lett, öt meccsen hat pontot szerzett, és elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy a férfiválogatott ismét az elitben szerepelhet 2025-ben.

AZ ÉV LÉGIÓSA

Radim VALCHAR (cseh-román, Corona Brasov)

Nemcsak a Fehérvár, a Corona Brasov is történelmet írt 2024-ben, története során először nyerte meg a magyar bázisú Erste Ligát. Dave MacQueen edzőn kívül ebben néhány nagyszerű játékosnak is elévülhetetlen érdemei vannak, köztük is leginkább talán a cseh-román kettős állampolgár Radim Valcharnak. A csatár nemcsak az alapszakaszban, hanem a rájátszásban is kiemelkedőt nyújtott, hatvan meccsen összesen 79 pontot szerzett, és a jelenlegi idényben is pont/meccsátlag felett teljesít, egyértelműen csapata egyik húzóembere.

AZ ÉV EDZŐJE

KISS Dávid (Hydro Fehérvár AV19)

Története legjobb alapszakasz-szereplését produkálta vele a Hydro Fehérvár AV19. Kevin Constantine váratlan távozása után hirtelen kellett felnőnie a vezetőedzői feladatokhoz, de mostanra kiderült, jó döntés volt a kinevezése. A Volánt a BL-be vezette, Magyar Kupát nyert, és most is az ICEHL tabellájának élén kell keresni a fehérváriakat. Az ő pedagógiai érzéke és szakmaisága is kellett ahhoz, hogy miután Donald MacAdam már csak látszólag irányította a válogatottat, feljusson a csapat az elitbe.

Ez történt 2024-ben JANUÁR 28.

Öt év után ismét Fehérvárra került a Magyar Kupa. A Vasas Jégcentrumban rendezett négyes döntőben megismétlődött a 2023-as finálé, amelyben már az első harmadban eldőltek a lényegi kérdések, a Hydro Fehérvár AV19 húszpercnyi játékot követően 4–1-re vezetett a címvédő BJAHC ellen, s végül 8–3-ra nyert.

FEBRUÁR 8–10.

A Tüskecsarnok adott otthont a férfi jégkorong olimpiai selejtezőnek, a harmadik körben a mieink hazai pályán Spanyolországgal, Litvániával, valamint Japánnal mérkőztek. A továbbjutásról az utolsó, Japán elleni találkozó döntött, a magyar válogatott 2–1-es vereséget szenvedett. Sofron Istvánék a pályán elért eredmény alapján lemaradtak volna a végső körről, azonban az IIHF – hivatalosan biztonsági okokból – nem engedte indulni a fehéroroszokat, így a mieink is harcban maradtak az olimpiáért. MÁRCIUS 16.

Hiába végzett a Fehérvár az ICEHL alapszakaszának második helyén, és harcolta ki ezzel a Bajnokok Ligája-indulást, a rájátszás első körében elvérzett. A Volán a Pustertal Wölfét választotta ellenfélnek, a kiélezett párharcban a hetedik mérkőzés döntött, Székesfehérváron 4–1-re nyertek az olaszok, és ezzel ők jutottak a legjobb négy közé.

ÁPRILIS 10.

A Corona Brasov nyerte meg az Erste Liga 2023–2024-es kiírását. A döntőben a brassóiak söpréssel, 4–0-s összesítéssel húzták be történetük első Erste Liga-aranyérmét, a magyar bajnok a Ferencváros lett.

ÁPRILIS 20.

A férfi jégkorong-válogatott 6000 néző előtt, Norvégia ellen avatta fel a Székesfehérváron épült új multifunkcionális csarnokot, a Volán új otthonát, az Alba Arénát. A mérkőzést 2–1-re a mieink nyerték meg, az aréna első gólját Terbócs István szerezte.

ÁPRILIS 28.–MÁJUS 4.

Minden jó, ha a vége jó. Ez igaz volt a magyar férfiválogatott olaszországi divízió 1/A-világbajnokságára is. Bolzanóban a mieink Japán és Dél-Korea elleni sikerrel nyitottak, majd meglepetésre Romániától 2–1-re kikaptak, a vereség után Galló Vilmos bohócnak nevezte a válogatott szövetségi kapitányát, Don MacAdamet. Ilyen eseménylistát követően jött a két legnehezebb találkozó, Olaszország és Szlovénia ellen. Csapatunk megmutatta, kritikus helyzetben összetart, a házigazdát hosszabbításban verte meg, majd a záró napon a biztos feljutó Szlovénia ellen 2–1-re győzött. Ezzel a magyar válogatott negyedik alkalommal jutott fel az A-csoportba. MÁJUS 7.

A férfiválogatott 14 925 néző előtt Kanadával játszott gálamérkőzést az MVM Dome-ban. A mieink derekasan helytálltak, de az elit-vb-re készülő juharlevelesek végül 4–0-ra nyertek. Don MacAdam ezen a mérkőzésen irányította utoljára a magyar válogatottat.

MÁJUS 14.

A Magyar Jégkorongszövetség bejelentette, hogy Majoross Gergely veszi át a férfiválogatott irányítását. 2001 után ült le ismét hazai szakember a nemzeti csapat kispadjára állandó szövetségi kapitányként.

MÁJUS 30.

Küldöttgyűlést tartott a magyar szövetség, a tisztújítás során a szervezet új elnökének Kolbenheyer Zsuzsannát választották meg.

A szakmai alelnök id. Kovács Csaba, az általános alelnök Almássy Kornél lett.

AUGUSZTUS 29.–SZEPTEMBER 1.

A már Majoross Gergely irányította magyar válogatott az IIHF döntése alapján részt vehetett az olimpiai selejtező utolsó, pozsonyi körében. A mieink sorrendben Kazahsztánnal, Szlovákiával, valamint Ausztriával találkoztak. Mindegyik mérkőzésen helytállt a válogatott, Ausztriától csak szétlövésben kapott ki, így egy ponttal a negyedik helyen zárt.

OKTÓBER 15.

A Hydro Fehérvár AV19 hazai pályán lejátszotta idénybeli utolsó mérkőzését a Bajnokok Ligájában, amelyben mind a hat meccsét elveszítette, de a találkozók többségén felvette a versenyt a jóval nevesebb riválisokkal.