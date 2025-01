Erste Liga: Nagy Gergő vezérletével győzött a BJA Újpesten

A vendéglátóknál bemutatkozott a tengerentúlról igazolt Vértes Nátán, aki elsősorban gyorsaságával okozott zavart a vendégek védelmében, ám az első gólt mégis a BJA szerezte, egy buli után Curtis Roach bombázott a felső sarokba a bulikör tetejétől. A szünetig az eredmény már nem változott, bár mindkét kapu előtt adódotak helyzetek, így izgalmas játékot láthatott a publikum. A középső felvonásban aztán a jó iramú játék mellé újabb gólok is érkeztek, igaz, ennek a hazaiak nem biztos, hogy örültek, mert a harmad feléhez közeledve Ethan Somoza kotorta be a pakkot – Nagy Gergő második gólpasszát jegyezte. Néhány perc múlva aztán a nyáron a Ferencvárostól érkezett rutinos csatár maga is betalált, pontos lövése után már 0–3-at mutatott az eredményjelző, ráadásul a második két góljukat emberelőnyből szerezték a vendégek.

A harmad hajrájára fordulva aztán Ian McNulty kozmetikázta az eredményt, de a záró 20 perc elején Luke Santero ügyesen nyúlt bele Roach lövésébe, a korong pedig Rajna Miklós kapujába vágódott, amivel visszaállt a három gól különbség. Ugyan az Újpest mindent megpróbált a zárkózásért, de csak a végén, már későn sikerült újabb gólt szerezni, Szalma Zsolt állította be a 4–2-es vendégsikert jelentő végeredményt nyolc másodperccel a vége előtt. A vendégek és a mérkőzés legjobbja Nagy Gergő volt, aki egy góllal és két gólpasszal járult hozzá a sikerhez.

Brassóban is vendéggyőzelem született, mégpedig a Ferencváros középső harmadban mutatott játékának köszönhetően meglehetősen nagy különbségű. Az első harmadban ugyan a zöld-fehérek szereztek vezetést, ám a vendéglátók fordítottak a harmad közepére – a három gól alig több mint három percen belül született. Végül mégis egállal mentek pihenni a csapatok, Ring egy perccel a szünet előtt talált be. A második 20 perc is négy gólt hozott, ahogy az első, más kérdés, hogy a brassói hazai ennek nem örültek, mind a négyet a Ferencváros szerezte, s nagyobb legyen a brassói bosszúság, hármat emberelőnyből ütött Fodor Szabolcs alakulata. Ezzel nagyjából el is dőlt a mérkőzés, a maradék kétségeket aztán Valentin Razumnyak végleg eloszlatta a harmadik felvonás elején, s a végeredményt aztán Albert Zagidullin állította be az utolsó percben egy emberelőnyt kihasználva.

A Ferencvároshoz hasonlóan győzött a DVTK is a Dunaújváros vendégeként, hiszen a Jegevesmedvék is hátrányba kerültek az első harmadban – Kyle Just találata néhány másodperccel az első szünet vége előtt esett. A maradék két harmadban viszont nem sok babér termett az Acélbikáknak, a miskolciak akarutak érvényesítve végül öt gólt rámoltak be a vendéglátók kapujába, s 5–1-re nyert. A Csíkszereda 2–1-re múlta felül a FEHA19-et, míg a DEAC 3–2-es győzelmet ünnepelhetett Gyergyószentmiklóson.

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

UTE–BJA HC 2–4 (0–1, 1–2, 1–1)

Újpest, 365 néző. V: Soós, Tóth R., Kovács P., Gebei B.

UTE: Rajna – Tornyai, Sol (1) / Pokornyi, Kiss Dániel / Franyó, Kovács S. – Walker, Pelech, Stevenson / Kiss P. (1), Páterka, Dansereau (1) / Szalma 1, MCNULTY 1, KOVÁCS A. (1) / Vértes, Szabó R., Laskawy. Edző: Jason Morgan

BJAHC: FARKAS R. – SZABÓ B. (2), Szabó Dániel / Varga A., Roach 1 (1) / Pozsgai, Horváth M. (1) / Dóczi, Boros – Blackwater (2), NAGY G. 1 (2), Schlekmann / Somoza 1, Keresztes, Santerno 1 / Orgoványi, Nagy Krisztián, Ravasz / Weidemann, Tóth R. Edző: Kangyal Balázs

Kapura lövések: 33–35

Emberelőny-kihasználás: 3/2, ill. 4/3

MESTERMÉRLEG

Kovács Viktor (másodedző): – Nagyon fegyelmezetlenek voltunk, az emberhátrányos védekezésünk egyáltalán nem működött. A háromból kettő, kiállítás alatt bekapott gólnál is hibát követtünk el, a harmadik előnyt, el kell ismerni, gyönyörűen kijátszották a vendégek. Ha ezek nem lettek volna, nyilván máris szorosabb az eredmény, de nem érdemeltünk győzelmet.

Kangyal Balázs: – Kiegyenlített meccs volt, az első harmadban kicsivel jobbak voltunk, a második játékrész az Újpesté volt, rengeteg helyzetet alakított ki, de a kapusunk kiválóan helytállt. Ami felénk billentette a mérleg nyelvét, az az emberelőnyös játékunk volt, kicsit hadilábon álltunk ezzel, de ezúttal háromszor is betaláltunk fórban.

CORONA BRASOV (romániai)–FTC-TELEKOM 3–7 (2–2, 0–4, 1–1)

Brassó, 1288 néző. V: Radu (román), Sikó (romániai), Chinde (román), Gheorghies (román).

BRASSÓ: Dubeau – Bors , Piché / BORISZENKO 1, Racine-Clarke / Farkas T., Willets / Bolocan – Levin (1), Welsh, Kóger D. / VALCHAR (1), Cornet, Van Wormer 1 / Szkacskov, Kovács M. (1), Zagidullin 1 / R. Vasile, Gajdó B., Rokaly-Boldizsár. Edző: Dave MacQueen

FTC: Arany – Tyni, Kärmeniemi / Seregély Máté (1), CRESPI (2) / Helgesen, Haranghy – Turbucz (1), Brady 1, Mattyasovszky / Molnár D. 1, Kestilä (1), Keränen 1 (1) / V. RAZUMNJAK 1 (1), RING 2 (1), Tóth G. / Banga 1, Bán, Kárpáti. Edző: Fodor Szabolcs

Kapura lövések: 35–39.

Emberelőny-kihasználás: 2/0, ill. 4/2

MESTERMÉRLEG

Dave MacQueen: – Nagyon csalódást keltő, ahogy a saját magunk játékát döntöttük romba. Az első harmadban egy perctől eltekintve irányítottuk a játékot, mégis döntetlenre végződött. Mindenkinek tükörbe kell néznie a meccs után, és elgondolkodni, mit lehet máshogy csinálni. Kemény időszakon megyünk keresztül, nem is vitás, de ragaszkodnunk kell a játékrendszerünkhöz, mert egy folyamat közepén vagyunk.

Fodor Szabolcs: – Pénteken a Csíkszereda ellen is jól játszottunk, meg akartuk tartani az ottani formánkat a Brassóban is. Az első harmadban megfelelő volt a csapat játéka, de tudtuk, hogy képesek vagyunk annál is többre. Keményebben dolgoztunk a középső játékrészben, mint az ellenfél, megérdemelten győztünk.

DUNAÚJVÁROSI ACÉLBIKÁK–DVTK JEGESMEDVÉK 1–5 (1–0, 0–2, 0–3)

SC CSÍKSZEREDA (romániai)–FEHA19 2–1 (0–0, 1–0, 1–1)

Csíkszereda, 1950 néző. V: Csomortáni, Galusnyák, Bandi (mindhárman romániaiak).

CSÍKSZEREDA: ADORJÁN – Davis, PIVCAKIN (2) / Salló, Láday / Gecse, Ferencz-Csibi / Silló, Kristó – Forsberg, Részegh T., Péter B. / Rokaly Sz., Honejsek (1), Becze T. 1 / Rokaly N., Reisz, Fodor Cs. / Lorraine, Márton B., Taraszov 1. Edző: Kevin Constantine

FEHA19: Melnyicsuk – Csollák, Falus / Bogesics, Horváth Donát / Szabó P., Salamon (1) – Zezelj, Dobos, Keceli-Mészáros / Németh Z., Hakanen, SZITA 1 / Blasits, Keresztes (1), Alapi / Balázsi, Erdőhelyi. Edző: Tokaji Viktor

Kapura lövések: 28–22.

Emberelőny-kihasználás: 5/1, ill. 2/0

GYERGYÓI HK (romániai)–Debreceni EAC 2–3 (1–0, 0–1, 1–2)

Gyergyószentmiklós, 1170 néző. V: Kicsa (ukrán), André, Borsos, Simon (mindhárman romániaiak).

GYERGYÓ: Rinne – Haaranen, Wardley / Mesikämmen, Fejes / Imre, Györfy – Vincze P., Sylvestre, Vayrynen / Orban, Sárpátki (1), BODÓ 2 / Ádám, Császár, Szigeti / Vincze G., Csiszer, Simon L. Edző: Markus Juurikkala

DEAC: HETÉNYI – Usztyinyenko, Stensson / Eliszejev, Bukor / Kloz, Szmirnov / Jakabfy S., Jakabfy Cs. – Mozer, Galoha (1), Culigin 1 / Bucskin 1, Kreisz B., Senfeld (1) / Mihalik G., Novotny 1, MIHALIK A. (1) / Kozma. Edző: Vaszjunyin Artyom

Kapura lövések: 36–29.

Emberelőny-kihasználás: 3/0, ill. 3/0

A későbbi mérkőzésekkel cikkünket frissítjük, jegyzőkönyvek és tabella később.