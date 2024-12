Osztrák hokiliga: nem adták magukat könnyen az olaszok a Volánnak

Kötelező győzelem. Ha valaki ránéz az ICEHL tabellájára, azt gondolná, hogy a Fehérvárnak simán nyernie kell az Asiago ellen, hiszen az első fogadta a tizenegyediket, de olykor éppen ezeket a mérkőzéseket a legnehezebb behúzni. A két csapat már kétszer találkozott egymással az idényben, mindegyik alkalommal a Volán örülhetett, hazai pályán 4–1-re, idegenben 5–3-ra nyertek a Fejér vármegyeiek.

Az első nagy helyzet a Fehérvár előtt adódott, Bartalis István mesterien adta vissza a korongot a kapu mögül, még talán az érkező Chris Brownt is meglepte az átadás, nem tudta egyből kapura tenni, közben pedig egy védő a botjával már közbeavatkozott. Ezt követően az Asiago percei következtek, Rasmus Reijola is bemelegedhetett, aztán Terbócs István kaparta ki magának a gesztenyét, de Justin Fazio védett. Hét és fél perc után, emberelőnyben megszerezte az ilyen találkozókon fontos vezetést a Fehérvár, Bartalis gyönyörű mozdulattal lőtte ki lendületből a felső sarkot. Ahogy már az idényben többször, gyorsan még egyet rá tudott ütni a hazai csapat, ezúttal Trevor Cheek emelte be a kapuba a fekvő kapus fölött a korongot. A nagy ünneplésbe majdnem belerondított Alexander Ierullo, de Reijola védte a ziccert. Jól ment a Volán mindegyik sora, benne volt a levegőben a harmadik magyar gól is, ám a szünetig maradt a 2–0.

A két harmad között a székesfehérvári Kodály Zoltán Gimnázium kórusa teremtett karácsonyi hangulatot, majd a folytatásban Josh Atkinson kis híján egy gólt ajándékozott az olaszoknak, de Reijola résen volt. Ezt követően minden ment tovább a korábbi kerékvágásban, a Volán beszorította ellenfelét, Hári János csengő kapuvasat ütött, Fazio nem unatkozott, bőven volt dolga. Időnként egykapuzott a Volán, de a helyzetkihasználás akadozott, olykor talán túl szép gólt is akartak szerezni a hazaiak. Ez pedig visszaütött a harmad derekán, az Asiago Nicholas Moutrey révén szépített. Feltámadtak az olaszok, emberelőnybe is kerültek, ám Bartalis egyedül kiugrott, ezúttal azonban nem tudott túljárni Fazio eszén. A kiegészülés pillanatában ismét meglódultak a kék-fehérek, Dobos Mihály passzolt Brownhoz, a kapus ezt még fogta, de a lendületből jövő Bartalis már belőtte a pakkot.

A harmadik harmad elején villámgyorsan egyre zárkózott fel az Asiago, Joel Messner nem volt a helyzet magaslatán, Jason Fram hatalmas gólt ragasztott Reijola kapujába. A saját dolgát nehezítette meg a Fehérvár a kihagyott helyzetekkel, két emberelőnyből is eldönthették volna a meccset a kék-fehérek, de sok volt a pontatlanság. Nagyon tepert az Asiago az egyenlítésért, a végén beszorult a Fehérvár, az olaszok a kapusukat is levitték, és ez meg is hozta a gyümölcsét, Bryce Misley távoli lövése vágódott be. Ebben az idényben először készülhetett a ráadásra a Volán, s ezt az akadályt sikerrel vette, Brown négy a három ellen eldöntötte az összecsapást.

OSZTRÁK LIGA

HYDRO FEHÉRVÁR AV19–ASIAGO (olasz) 4–3 (2–0, 1–1, 0–2, 1–0) – hosszabbításban

Alba Aréna, 3444 néző. V: Nagy A., Rezek (szlovén), Muzsik, Váczi

FEHÉRVÁR: Reijola – Atkinson (1), Campbell (1) / Gaunce (1), Messner (1) / Stipsicz, Stajnoch / Horváth Donát – AMBRUS G., Hári, Kuralt (1) / Cheek 1, BARTALIS 2 (1), BROWN 1 (1) / Magosi, Kulmala, Terbócs / DOBOS (1), Németh K., Mihály. Edző: Kiss Dávid

ASIAGO: FAZIO – Vallati, FRAM 1 / Gazzola (2), Marchetti / Cairns (1), Filippo Rigoni I – Ierullo, Kaspick (1), Magnabosco / Miceli, Gennaro (1), Moncada (1) / Filippo Rigoni II, Misley 1, MOUTREY 1 / Zampieri, Stevan. Edző: Ron Fogarty

Kapura lövések: 38–33

Emberelőny–kihasználás: 4/2, ill. 2/0

MESTERMÉRLEG

Kiss Dávid: – Kár, hogy nem tudtuk itthon tartani mind a három pontot, de az Asiago képes többgólos hátrányból is felállni, ezt már ellenünk is bizonyította az idényben. Voltak pillanatok, amikor jobban elhúzhattunk volna, de kihagytuk a lehetőségeinket. Az viszont pozitív, hogy az első hosszabbításos mérkőzésünket megnyertük.

Ron Fogarty: – Kétgólos hátrányban, de nagyon erősen kezdtünk a harmadik harmadban. Sajnos több kulcsemberünk hiányzik, rövidebb a padunk, ennek ellenére a liga egyik legjobb csapatának otthonában hosszabbításra mentettük a találkozót, és szereztünk egy pontot.