Erste Liga: hosszabbítás döntött Miskolcon, az FTC ötöt kapott Debrecenben

PÉNTEKEN BOMBAIGAZOLÁST jelentett be a BJA HC, ugyanis a finn másodosztályból hazatért a válogatott Horváth Milán, a fehérvári nevelésű játékos pedig már ott is volt csapata miskolci mérkőzésén. Kiélezett csatát vívott a két együttes, a 2–2-es rendes játékidőt követően Szabó Dániel a hosszabbításban döntötte el a bónuszpont sorsát.

A játéknap legnagyobb meglepetését kétségkívül a Dunaújváros szolgáltatta, Somogyi Balázs fiai az utolsó tíz percben fordítottak 0–3-ról a Brassó ellen, a győztes gólt egy másodperccel a rendes játékidő vége előtt Sági Martin szerezte.

Az Újpest az elmúlt napokban több erősítést is bejelentő Csíkszeredát fogadta, két harmad után 2–0-ra vezettek a vendégek, aztán szűk tíz perc alatt fordított az Újpest. Végül a Sportklub Láday Tamásnak köszönhetően kiharcolta a hosszabbítást, s miután az nem hozott gólt, következett a szétlövés, amelyben az UTE bizonyult jobbnak.

A Debrecen remek középső harmadának köszönhetően 5–1-re nyert a Ferencváros ellen, míg a listavezető Gyergyó a FEHA19 elleni, Ajkára kihelyezett mérkőzésén végig vezetve győzte le 3–1-re az idényben eddig erőn felül teljesítő fiatalokat.

JÉGKORONG ERSTE LIGA

DVTK JEGESMEDVÉK–BUDAPEST JÉGKORONG AKADÉMIA HC 2–3 (1–1, 1–1, 0–0, 0–1) – hosszabbításban

Miskolc, 890 néző. V: Juhász, Vincze P., Vincze D., Kocsány

DVTK: Vosvrda – Vokla, Szathmáry / Masella, Skrabov / Szirányi, Vojtkó / Szalay, Sánta – MISKOLCZI 1 (1), PINEO 1, Lövei (1) / Berdnyikov, Doyle, Kulesov / Hunt, Rétfalvi, Blasko / Trozsák, Csiki, Farkas M. Edző: Láda Balázs

BJAHC: Farkas R. – Szabó B. (1), SZABÓ D. 1 (1) / Varga A., Pozsgai / Boros, Roach / Dóczi Zs., Horváth M. – Blackwater (1), Nagy G., Molnár B. / SOFRON 1, Nagy K., Schlekmann (1) / Somoza, Keresztes L. (1), SANTERNO 1 / Ravasz Cs., Weidemann, Tóth R. Edző: Kangyal Balázs

Kapura lövések: 29–33

Emberelőny-kihasználás: 1/0, ill. 2/0

MESTERMÉRLEG

Láda Balázs: – Magas színvonalú mérkőzés volt. Az első harmadban úgy láttam, az ellenfelünk felszabadultabban játszik, ennek ellenére megszereztük a vezetést. A második harmadban átestünk a ló túloldalára, rengeteg eladott korongunk volt. A tiszta lehetőségeket tekintve több pontot érdemeltünk volna, a helyzeteket be kell lőni.

Kangyal Balázs: – Kiegyenlített meccs volt, bármelyik csapat nyerhetett volna. A végén voltak helyzeteik nekik is, mi is eldönthettük volna még a rendes játékidőben. Legyünk igazságosak, a három a három elleni játék során a gólunkig azt se tudtuk, merre megyünk, de győztünk. Büszke vagyok a srácokra, mert kicsit más struktúrával játszottunk, rég láttam ilyen pozitív és összetartó társaságot.

DEBRECENI EAC–FTC-TELEKOM 5–1 (0–0, 3–0, 2–1)

Debrecen, 486 néző. V: Soós, Varjú, Varjú-Bartal, Kis-Király

DEAC: HETÉNYI – Usztyinyenko 1, Szmirnov / Kloz, Stensson / Jakabfy S., Bukor – MOZER 2 (1), GALOHA 1 (3), Culigin (2) / Senfeld, KREISZ B. 1 (1), Bucskin / Mihalik A. (1), Kozma, Mihalik G. / Révész. Edző: Vaszjunyin Artyom

FTC: Nagy K – Helgesen, Seregély Máté / Haranghy, Kärmeniemi / Vidoli, Crespi / Kárpáti – Turbucz (1), Brady 1, Keranen / V. Razumnyak (1), Ring, Németh A. / Mattyasovszky, Molnár D., Tóth Gergő / Helno, Bán, Banga. Edző: Fodor Szabolcs

Kapura lövések: 44–36

Emberelőny-kihasználás: 3/2, ill. 2/1

MESTERMÉRLEG

Vaszjunyin Artyom: – Megvolt a megfelelő sebességünk, teljesen más tempóban játszottunk, mint az elmúlt hetekben, bár most is vannak, akiknek még nehéz a lábuk. Ezzel együtt a meccs elejétől kezdve domináltunk, az emberelőnyös játékunk is jól működött. Megvolt bennünk az akarat is, hogy megnyerjük a mérkőzést, úgyhogy majdnem minden tekintetben elégedett vagyok.

Fodor Szabolcs: – A debreceniek a játék minden elemében jobbak voltak, megnyerték a párharcokat, gyorsabban reagáltak, sokkal jobb erőben jégkorongoztak. Az volt az érzésem, hogy a két csapat más ligában játszik. Amióta a Fradi edzője vagyok, ilyet, ekkora különbséget nem tapasztaltam. Elkeserített a játékunk. Úgy látszik, valamit gyökeresen meg kell változtatnunk, és ez az én felelősségem, különben rövid lesz ez az évad nekünk.

UTE–SC CSÍKSZEREDA (romániai) 4–3 (0–1, 0–1, 3–1, 0–0, 1–0) – szétlövéssel

Újpest, 482 néző. V: Máhr-Stumpf, Babics, Kolláth, Kovács P.

UTE: Rajna – Tornyai (1), Sol (1) / Pokornyi, Kiss D. (1) / Franyó, Rósa / Lőczi B. – Kiss P. (1), Pelech, STEVENSON 1 / Walker (1), MCNULTY 1, Dansereau (1) / SZALMA 1, Páterka, Kovács A. 1 / Kovács S., Szabó Rácz, Laskawy. Edző: Jason Morgan

CSÍKSZEREDA: Adorján –Kuronen, Ferencz-Csibi / DAVIS (3), Pivcakin / Salló, LÁDAY 1 / Gecse, Kristó – FORSBERG 1, Részegh T. (1), Péter / Rokaly Sz., Honejsek 1, Becze (1) / Rokaly N., Reisz, Taraszov / Silló, Márton, Lucenius. Edző: Kevin Constantine

Kapura lövések: 19–38

Emberelőny-kihasználás: 2/1, ill. 2/0

DUNAÚJVÁROSI ACÉLBIKÁK–CSM CORONA BRASOV 4–3 (0–2, 0–1, 4–0)

Dunaújváros, 251 néző. V: Tóth R., Belák, Gottlibet, Szabó

DAB: SÁGI MÁTÉ – TÓTH G. 1, Leiter (1) / Sziszak, Kluuskeri (1) / Faith, Bánki / Jurkovics – SÁGI MARTIN 1, JUST 1, WATKINS 1 (1) / Jensen (1), Mazzag, Green / Ritter, Zorin, Hári (1) / Sári, Cseh. Edző: Somogyi Balázs

BRASOV: Dubeau – Bors (1), Piché 1 / Racine-Clarke, Boriszenko / Farkas, Willets / Gajdó T. – LEVIN 1, Welsh (1), VanWormer (1) / Szkacskov, Kóger 1 (1), Zagidullin (1) / Szabó, Gajdó B., Kovács M. / Kovács E., Rokaly-Boldizsár. Edző: Dave MacQueen

Kapura lövések: 36-45

Emberelőny-kihasználás: 3/2, ill., 1/0

MESTERMÉRLEG

Somogyi Balázs: – Az első tíz percünk szerintem a legjobb volt ebben a szezonban, néhány hiba miatt mégis az ellenfél vezetett kettő, majd három találattal. A szünetekben igyekeztünk a pozitívumokra koncentrálni, majd a harmadik harmadban nagyon jól megragadtuk a momentumot, végig alázatosak voltunk és szó szerint kiharcoltuk a győzelmet.

Strenk Hunor (másodedző): – A meccs feléig jól játszottunk, aztán a harmadik harmadban leromboltunk mindent. Valószínűleg bekerültünk a históriás könyvekbe az egy perc alatt kapott három góllal, majd az utolsó másodperces negyedik találattal fel is tettük a koronát mai teljesítményünkre…

FEHA19–GYERGYÓI HK (romániai) 1–3 (0–1, 0–1, 1–1)

Ajka, 657 néző. V: Gebei G., Timár, Sábián, Kövesi

FEHA19: Melnyicsuk – Falus (1), Bogesics / Csollák, Horváth D. / Szabó P., Salamon / Erdőhelyi, Balázsi – Zezelj, Dobos, Farkas L. / Ambrus Cs., HAKANEN (1), Szita / Keceli-Mészáros, Keresztes Zs., NÉMETH Z. 1 / Siftar, Balasits, Szöllősi. Edző: Tokaji Viktor

GYERGYÓ: RINNE – Haaranen, Wardley / Masikämmen (1), Fejes / Raymond, Imre – Vincze P., Sylvestre (1), Sárpátki / ORBAN 1 (1), GERADS 1, BODÓ (2) / Ádám (1), Császár, Väyrynen 1 / Csiszer, Szigeti. Edző: Markus Juurikkala

Kapura lövések: 26–32

Emberelőny-kihasználás: 5/1, ill. 2/0