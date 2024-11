Szongoth Domán teljesítményére már a tengerentúlon is felfigyeltek?

„Nagyon jó érzés, hogy megszereztem az első gólomat a válogatottban, de jobb lett volna megnyerni a meccset. Nem tudom, elrakták-e a korongot, ha igen, akkor odaadom a szüleimnek és hazaviszik” – mondta Ambrus Gergő, aki videónkban arról is beszél, mit kellett tennie, hogy a korong bemenjen a kapuba.

A magyar csapatból a mérkőzés legjobbjának választott Szongoth Domán ezúttal nem szerzett gólt, ám a lengyeleknek lőtt elképesztő találata végigjárta a hazai sajtót. Ennek az utóéletéről kérdeztük a 16 éves csatárt, aki arról is beszélt, hogyan éli meg a hirtelen jött népszerűséget. Emellett arra is választ kaptunk, igazak-e azok a hírek – amelyeket Kovács Csaba említett az M4 Sport közvetítésében –, hogy már a tengerentúlon is felfigyeltek a teljesítményére, s NHL-es játékosmegfigyelők látókörébe került.