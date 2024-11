„Sokat tanultunk, ez a legfontosabb” – Pat Cortina a németországi jégkorongtornáról

A magyarok a szlovákokat alapjátékidőben, míg a franciákat hosszabbítás után győzték le 4–3-ra a tornán, a házigazda németektől pedig 3–1-re kikaptak, így másodikok lettek.

A két csapatnak február 9-én Bremerhavenben lesz sorsdöntő mérkőzése egymás ellen, elképzelhető, hogy itt dől el, melyik együttes vehet részt a 2026-os milánói olimpián.

„Fontos, hogy ne csak a németekre készüljünk és figyeljünk, lesz még két mérkőzésünk előtte, és ha nem megfelelően állunk hozzá, a torna már véget érhet számunkra a németek elleni meccs előtt. A recept ugyanaz: azoknak kell lennünk, akik lehetünk, vagyis a lehető legjobbat nyújtanunk, és bíznunk abban, hogy ez elég. Persze emellett fontos az is, hogy egészségesek legyünk, jó erőállapotban, és tudjuk kezelni a különböző helyzeteket, a rossz és a jó történéseket is, mert utóbbi is elviheti a fókuszt. A megfelelő gondolkodásmód és hozzáállás lesz a kulcs. Láttuk: ha ez jó, akkor rendben vagyunk, és megvan az esély a győzelemre” – mondta Cortina.

Az emberelőnyös- és -hátrányos egységekkel kapcsolatban a szövetségi kapitány jelezte: előbbi az első két találkozón rendben volt, de utóbbiban szenvedtek, majd a németek ellen fordult a kocka.

A csapat decemberben Dániába utazik, ahol újra erős együttesekkel játszik.

„A házigazda dánok fizikális hokit játszanak, ahogy a németek is, jó lesz újra ilyen riválissal találkozni. Remélem, néhányan velünk tarthatnak azok közül, akik most nem voltak itt, és visszatérhet sérülése után Garát-Gasparics Fanni is. Megpróbáljuk a lehető legerősebb keretet, mivel ez az utolsó torna a februári selejtező előtt” – hangsúlyozta Cortina.