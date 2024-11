Osztrák hokiliga: őrült hajrá végén győzött a Volán

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA

Hydro Fehérvár AV19–Graz 99ers (osztrák) 5–4 (0–1, 2–1, 3–2)

A rangadók hétvégéjének második felvonására került sor vasárnap délután. Pénteken a Fehérvár 5–1-re kikapott a Red Bull Salzburgtól, annak a találkozónak a sorsát nagyban befolyásolta Anze Kuralt korai végleges kiállítása, hiszen nem csak kulcsemberét veszítette el Kiss Dávid együttese, hanem egy hosszabb emberhátrány is kapott, amelyet kihasznált a Salzburg.

Gyorsan jött a javítás lehetősége a Graz ellen, talán a kissé matinés időpont miatt is lassan gyűltek a nézők, a csapatok sem diktáltak eleinte eszeveszett tempót, a Volán pedig kifejezetten álmosan kezdett, az első öt percben Horváth Dominik nem unatkozott, Sebők Balázs eladott korongja után Paul Huner kétszer próbálta a már fekvő magyar kapuson átjuttatni a korongot, szerencsére nem sikerült neki. Matin Stajnoch kapott vakoldalról egy komoly ütközést a fejére mikor már a pakk nem volt ott, a játékvezetők a hazaiak nagy felháborodására nem ítéltek semmit, ennél már csak akkor volt nagyobb füttyszó a lelátón, amikor a jelenetsort ismételték a kivetítőn. Közben Erdély Csanád is kiesett sajnos, ám ezek az esetek azonban mintha berúgták volna a Fehérvár motorját, kiegyenlítettebbé vált a játék. A harmad közepén Josh Atkinson lódult meg a saját harmadából, két megkerülős cselt követően Nicolas Wieser kapus eszén már nem tudott túljárni. Kicsivel később egy lendületes akció során Chris Brown járt közel a vezetés megszerzéséhez, de Wieser ezúttal is résen volt. A másik oldalon a Graz nem kegyelmezett, Lukas Haudum lövése ugyan még kijött a kapuvasról, de a kipattanót Frank Hora már bevágta. A fehérvári pad kikérte a videóbírót, ám a játékvezetők szerint nem volt magasbot Horánál, a rossz challange miatt pedig emberhátrányba kerültek a hazaiak, ám ezt sikerült kibekkelni.

A középső harmadot már kellő intenzitással kezdte a Fehérvár, Bartalis István előtt két nagy helyzet is adódott, majd kapusakadályozás miatt emberelőnybe kerültek a kék-fehérek, Cameron Gaunce megcsöngette a kapuvasat. Trevor Cheek is kapott egy kisbüntetést, négy a négy ellen folyt a játék, ez feküdt a fehérváriaknak, Brown lépett ki Atkinson passzával és magabiztosan a kapuba lőtt. Nem sokáig volt egyenlő, emberelőnyben Casey Bailey bombája akadt be a felső sarokba. Nem zuhant össze a Volán, ismét egyenlített, gyakorlatilag lemásolva az első magyar gólt, ám ezúttal Gaunce és Kuralt játszott össze, a szlovén támadó a kapust kicselezve egalizált.

Apróbb lehetőségek adódtak mindkét oldalon a harmadik játékrész elején, a vendégek hálóőrének akadt több dolga. Emberelőnyben, és egyenlő létszámnál is beszorult a 99ers, de kimaradtak a lehetőségek. Ahogy kiszabadult a Graz a szorításból, megszerezte a vezetést, Campbellt akasztották a saját harmadában, a síp néma maradt, a ziccert Kevin Roy kíméletlenül kihasználta. A hazai nézők még be sem fejezték a reklamálást, a játékosok egyenlítettek, Cheek próbálkozott középről, Wieserről kijött a korong, Atkinson pedig közelről bepofozta. Még magasabb fokozatra kapcsoltak a kék-fehérek, öt perccel a találkozó vége előtt először a mérkőzésen vezettek is, Kuralt tette bele jól az ütőjét Gaunce távoli löketébe. Az utolsó perc, ahogy az egész találkozó is, eseménydúsra sikerült. Levitte kapusát a Graz, Kuralt elsüllyesztette harmadik gólját is a Graz kapujába. Már mindenki azt hitte, vége, Paul Huber ezt máshogy gondolta, 21 másodperccel a végső dudaszó előtt betalált. A hátralévő időt már kibekkelte a Fehérvár, így Kiss Dávid legénysége 5–4-re nyert.

