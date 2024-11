Jégkorong: Kangyal Balázst csütörtökön iktatják be a hazai Hírességek Csarnokába

Kangyal Balázs számára óriási megtiszteltetés, hogy csütörtökön beiktatják a Magyar Jégkorong Hírességek Csarnokába.

„Nagyon örülök a díjnak, tényleg óriási megtiszteltetés. Kiváltságos helyzetben vagyok" – fogalmazott a magyar szövetség (MJSZ) honlapján a 237 válogatott mérkőzéssel hazai rekordernek számító exjátékos. Hozzátette, sokan szeretik, sokan nem, és biztosan hozott olyan döntést, ami nem volt a legjobb, vagy fogalmazott nem éppen tökéletesen, de egyet nem lehet elvenni tőle: mindig azt nézte, hogy mi lehet a hazájának és azon belül a hokinak a legjobb.

Kangyal szerint pályafutásának „katarzisa" a 2008-as szapporói feljutás volt, míg a rákövetkező évben a svájci elit-vb „csak hab volt a tortán". Az 55 esztendős Kangyal kilencévesen kezdett jégkorongozni a KSI-ben. Alig múlt 16, amikor bemutatkozott az élvonalban. Játszott még a Liget SE, az NSZE, az Újpest, a Ferencváros, az Alba Volán és a Budapest Stars csapatában. Kilencszeres magyar bajnok, ötszörös Magyar Kupa-győztes. Legnagyobb sikereit 1997 és 2008 között Székesfehérváron érte el, csapatkapitánya is volt a Volánnak. 2009. január 27-én ünnepélyes keretek között vonultatták vissza korábbi mezét, azóta 25-ös számmal senki nem lép pályára az Alba Volán színeiben.

Meghatározó tagja volt a korosztályos válogatottaknak, majd 1988-ban bemutatkozott a felnőttek között is. 21 éven át volt tagja a nemzeti csapatnak, ez idő alatt 19 világbajnokságon vett részt és 237 alkalommal ölthette magára a címeres mezt. 2008-ban a szapporói divízió 1-es világbajnokságon csapatkapitányként ő emelhette magasba a győztesnek járó trófeát. A 2009-es svájci elit-vb után bejelentette a visszavonulását a válogatottól, majd 2011-ben klubszinten is befejezte játékoskarrierjét. Abban az évben utánpótlásedzőként kezdett el dolgozni a MAC-ban, 2012 és 2015 között az MJSZ sportigazgatói posztját töltötte be.

Kangyal Balázst 2015-ben a MAC Budapest ügyvezető igazgatójának nevezték ki, 2020 óta pedig az Erste Ligában szereplő BJAHC (korábban MAC HKB Újbuda) vezetőedzője, mellyel 2023-ban Magyar Kupát nyert. Kangyalt a csütörtöktől szombatig tartó Sárközy Tamás Emléktorna első napján iktatják be ünnepélyesen a Magyar Jégkorong Hírességek Csarnokába a budapesti Tüskecsarnokban a 18.45 órakor kezdődő Magyarország–Lengyelország mérkőzés előtt.