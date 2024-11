Futballmérkőzés hokis szemmel – videó

Székesfehérvár több szempontból is Magyarország egyik legsportosabb városa, hiszen tömegsportot érintő rendezvények is szép számmal vannak egész évben a megyeszékhelyen, ezek kívül pedig több sportágban is első osztályú együttest vonultat fel a királyok városa. A Fehérvár FC teljes NB I-es csapata a közelmúltban az Alba Arénában vendégeskedett a Vienna Capitals elleni ICEHL-találkozón. A múlt hétvégén, szombaton a Hydro Fehérvár AV19 jégkorongozói kaptak meghívást Székesfehérvár Városgondnokságától a Fehérvár FC Újpest elleni mérkőzésére a Sóstói Stadionba. Egyik együttes sem hozott szerencsét a másiknak, a Vidi kikapott az Újpesttől, míg a Fehérvár a Vienna ellen szenvedett vereségett. Mindenesetre Terbócs István válogatott jégkorongozó segítségével kis élménybeszámolót is feltöltöttek a kék-fehérek. Érdemes megnézni...