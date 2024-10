Jégkorong: Garát Zsombor gólpasszal mutatkozott be Angliában

A négyszeres brit bajnokcsapat honlapján kiemeli a Garát szerződtetéséről szóló hírében, hogy nagy tapasztalatú válogatott játékos érkezett a klubhoz, aki karrierje során Észak-Amerikában és Európában is megfordult több csapatnál. A 27 éves védő az előző idényt a tengerentúli Worcester Railersnél töltötte, ahol 63 meccsen 2 gól mellett 13 gólpassszt jegyzett.

„Zsombornak jól sikerült az előző idénye a Railersnél, minőségi játékperceket gyűjtött, és megbízható teljesítményt mutatott mindkét végén a pályának. Olyan helyzetben vagyunk, hogy mélységet kell adjunk a védelmünknek, és Zsomborral ez meg is valósítható. Határozottan úgy gondolom, hogy jelentős erősítésnek számít az érkezése” – dicsérte Garátot a csapat vezetőedzője, az április végén kinevezett Danny Stewart.

A Panthers szakvezetője nem is sokat habozott és néhány órával a bejelentés után már be is vetette a magyar védőt, mégpedig a Sheffield Steelers elleni Challenge Cup mérkőzésen: Garát Zsombor egy gólpasszal mutatkozott be, a meccset viszont a Panthers elvesztette 4–3-ra. Garát aztán vasárnap újabb mérkőzésen lépett jégre, mégpedig a brit élvonalban, a Fife ellen, amelyet 5–1-re megnyert a Nottingham, s a 19:57 perc játékidejével Garát csapatából a harmadik legtöbb időt töltötte a jégen.

A magyar jégkorongszurkolók számára a Nottongham Panthers neve sajnos azért lehet emlékezetes, mert ennél a csapatnál történt tavaly októberben az egész jégkorongvilágot megrendítő és a sportágat valamelyest átalakító tragédia, amikor – éppen a Steelers ellen egy Challenge Cup mérkőzésen – egy ütközés következtében az egyik sheffieldi játékos korcsolyájának pengéje elvágta a Panthers amerikai csatára, Adam Johnson nyakát. A 29 éves hokist ugyan azonnal elsősegélyben részesítették, de az életét nem tudták megmenteni, s a kórházba szállítás során elhunyt. A tragédia után a Nemzetközi Jégkorong-szövetség (IIHF) kötelezővé tette eseményein a hasonló esetek megelőzésére a nyakvédő viselését. A Panthers néhány hete bejelentette, hogy idén decemberben hivatalosan is visszavonultatják Johnson 47-es mezszámát.