A címvédő Brassó három góllal megnyerte a hokirangadót Újpesten

AZ ÚJPESTRE NAGY FELADAT várt péntek este, hiszen a bajnokságot jól kezdő lila-fehérek a címvédő Brassót fogadták. Az újpestiek eddig nem remekeltek támadásban, azonban a játéknap előtt az ő nevükhöz fűződött a legkevesebb kapott gól. A mérkőzés előtt az volt a kérdés, hogy a jó védekezés működhet-e a listavezető Brassó ellen.

Az első harmadban próbálta uralni a játékot az UTE, ami 13–3-as kapura lövési arányban meg is valósult, ám a vezetést nem sikerült megszerezni. Ez pedig visszaütött a középső játékrészben, a Brassó tíz percen belül két gólt is berámolt Rajna Miklós kapujába. Kyle Just még ebben a játékrészben közelebb hozta az övéit, de az utolsó harmadban Gajdó Balázs és Radim Valchar révén tovább nőtt a Corona előnye, és végül Dave MacQueen együttese három ponttal kezdte meg magyarországi túráját.

Miskolcon tíz gólt láthattak a nézők, a Gyergyói HK 6–4-re nyert a Jegesmedvék otthonában. Dunaújvárosban is sok sok gól, a BJAHC idei jó szokásához híven nem fogta vissza magát a támadó harmadban, miközben csak kétszer mattolták a védelmét. Szoros csatát hozott a Csíkszereda fehérvári vendégjátéka, a három pont sorsát a 48. percben Silló Arnold döntötte el.

JÉGKORONG ERSTE LIGA

UTE–CORONA BRASOV (romániai) 1–4 (0–0, 1–2, 0–2)

Újpest, 507 néző. V: Soós, Korbuly, Kövesi, Szabó D.

UTE: Rajna – Desrocher, Sol / Tornyai, Kiss / Pokornyi, Franyó / Rósa, Kovács S. – KISS P., Páterka, Dansereau / Szalma, McNulty, Walker / Kovács A., JUST 1, Laskawy / Szabó Rácz, Nádasy. Edző: Jason Morgen

BRASSÓ: DUBEAU – BORISENKO (1), JONES (1) / S. Williams, Farkas T. / Bors, Gajdó T. / Kovács E. Vasile – VALCHAR 2, Van Wormer, Kóger / SKACHKOV 1, Levin (1), ZAGIDULLIN (1) / Desruisseaux (1), Gajdó B. 1, Kovács M. / Rokaly-Boldizsár, Gliga, Szabó K. Edző: Dave MacQueen

Kapura lövések: 34–19

Emberelőny-kihasználás: 4/0, ill. 2/1

MESTERMÉRLEG

Jason Morgan: – Két ponttal volt előttünk a Brassó a tabellán, a meccsen is jobb volt. Jól kezdtük a meccset, talán az első harmadban játszottunk a legjobban, majd a záró játékrészben volt tíz percünk, amikor nyomást tudtunk az ellenfélre gyakorolni, de a második harmadban sokkal veszélyesebbek voltak a mi kapunkra.

Strenk Hunor (másodedző): – Összeségében büszkék lehetünk a srácokra, egy kiváló idegenbeli meccsen vagyunk túl. Tudtuk, hogy az Újpest egységesebb csapat lett, mint az elmúlt években. A második húsz percben felpörögtek az események, volt egy jó harmadunk, azt gondolom, megérdemelt a győzelemnek.

FEHA19–SC CSÍKSZEREDA (romániai) 0–1 (0–0, 0–0, 0–1)

Székesfehérvár, 401 néző. V: Gebei G., Varjú, Dömötör, Gebei B.

FEHA19: MELNYICSUK – STADEL, Bajkó / Csollák, Horváth D. / Bogesics, Falus /Salamon, Szabó P. – Ambrus Cs., Hakanen, Dobos / Németh Z., Keresztes Zs., Szita / KECELI-MÉSZÁROS, Balasits, Dézsi / Siftar, Nádor, Alapi. Edző: Tokaji Viktor

CSÍKSZEREDA: ADORJÁN – Salló, LÁDAY/ Kuronen, Ferencz-Csibi / Gecse, Kristó / Kovács E., Both – FORSBERG, Részegh T., Becze / Rokaly Sz., ROKALY N., Fodor / PÉTER, SILLÓ 1, Lucenius / Casaneanu, Márton, Bíró. Edző: Kevin Constantine

Kapura lövések: 26–22

Emberelőny-kihasználás: 2/0, ill. 1/0

MESTERMÉRLEG

Tokaji Viktor: – Ki kell találni, hogy tudunk háromnál több gólt lőni, ami ahhoz kell, hogy megnyerjük a találkozókat. Ezt a meccset is megnyerhettük volna, több helyzetet alakítottunk ki, mint az ellenfelünk, csak egy tökéletes lövéssel többek voltak nálunk, így elvitték a három pontot.

Kevin Constantine: – Kemény, harcos mérkőzés volt, négy éven át követtem figyelemmel a FEHA19 csapatát, most tűnik egyértelműen a legerősebbnek. Remek szakmai munka folyik Fehérváron, keményen dolgoznak, hajtanak, blokkolnak, jól szervezettek, taktikusak. Az építkezés fázisában tartunk, kevés légiósunk is van, nehezen alakítunk ki olykor gólhelyzeteket, így kiváló védekezésre és kapusteljesítményre van szükségünk.

DVTK JEGESMEDVÉK–GYERGYÓI HK (romániai) 4–6 (1–1, 1–2, 2–3)

Miskolc, 1080 néző. V: Juhász, Vincze P., Vincze D., Kis-Király

DVTK: Vosvrda – Masella 1, Shkrabau / Vokla, Vojtkó (1) / SZIRÁNYI 1, Szathmáry / Szalay, Sánta – HUNT (1), Pineo, DOYLE 1 / Lövei, Miskolczi, Blasko / Kuleshov, Bartos (1), BERDNIKOV 1 (2) / Farkas M., Csiki, Trozsák. Edző: Láda Balázs

GYERGYÓ: Rinne – HAARANEN (2), WARDLEY 1 / Mesikammen (1), Raymond / IMRE (1), Sándor – Vincze, Sylvestre (1), BODÓ 1 (1) / ORBAN 1, Gerads, Vayrynen (1) / SÁNDOR-SZÉKELY 1, Császár, SÁRPÁTKI 1 (1) / Ádám, Csiszer (1), SZIGETI 1. Edző: Markus Juurikkala

Kapura lövések: 31–32

Emberelőny-kihasználás: 4/1, ill. 5/2

MESTERMÉRLEG

Láda Balázs: – A Gyergyó nagyon kemény ellenfél. Ismét jól kezdtünk, az elején domináltunk, megvoltak a lehetőségeink. Az évadban most először volt két kiugrási lehetőségünk, ezeket be kell lőni. Most a gólszámmal nem volt probléma, de többet kellett volna lőnünk. Az üres kapus helyzeteket ki kell használni és meg kell találnunk annak az útját, hogy hogyan nyerjünk.

Szaller Márk (másodedző): – Talán rosszabbul kezdtünk, mint a hazai csapat, viszont előnnyel tudtuk zárni az első harmadot. A második játékrészben az ellenfél volt a jobb csapat, aztán képes volt sorozatban három gólt lőni, ezzel visszahozta magát a mérkőzésbe. Viszont kiemelendő, hogy három kapott gólra mi is tudtunk hármat lőni.

DUNAÚJVÁROSI ACÉLBIKÁK–BUDAPEST JÉGKORONG AKADÉMIA HC 2–5 (2–3, 0–1, 0–1)

Dunaújváros, 245 néző. V: Gáspár, Németh, Varjú-Bartal, Sábián

DAB: Sági – Tóth, Kluuskeri / Jurkovics, Sziszak / Bánki, Léhi / Mathias Jensen, Raskin – Jensen 1, Zohovs (1), Watkins 1 / Sági (1), Ritter, Hári (1) / Sári, Mazzag, Kuminka / Szűcs, Cseh, Taczman. Edző: Somogyi Balázs

BJA HC: Farkas – Szabó B., SZABÓ D. (2) / Szivák, Varga / Dóczi, Boros / ROACH 1 (1) – BLACKWATER 1 (1), NAGY (2), Molnár B. 1 / Schlekmann (1), Somoza 1, Santerno / Ravasz (1), Weidemann, Tóth R. 1 / Molnár Z., Zimányi. Edző: Kangyal Balázs

Kapura lövések: 27–59

Emberelőny-kihasználás: 2/0, ill. 3/0

MESTERMÉRLEG

Somogyi Balázs: – Úgy kezdtük a meccset, ahogy szerettük volna, jól álltunk bele az első harmadba. Tudjuk, hogy képesek vagyunk gólokat lőni, s azt is, hogy akadnak problémáink a védekezéssel, erre három olyan gólt kaptunk úgy, hogy egyedül hagytuk a kapusunkat. A meccs egyértelműen a fegyelmezetlenségen ment el, ez érthetetlen számomra, rendet kell tenni a fejekben.

Kangyal Balázs: – Ami megvolt ellenfelünkben két nappal ezelőtt a Ferencváros ellen, ezúttal hiányzott, lehet kicsit fáradtabbak voltak. Az első harmad elég hektikusan alakult, az edzők rémálma, itt is, ott is helyzetek, eladott korongok mindkét oldalon, de a második és harmadik játékrészben tényleg erősebbek voltunk, sokat lőttünk kapura. Dicsérendő, hogy ezt megtettük öt meghatározó játékosunk nélkül, szóval összességében megérdemelten vittük el a három pontot.