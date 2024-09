„Álmodoztunk róla, sőt, tudtuk, hogy itt leszünk egyszer a válogatottban”

„A csapat egyik felét kisebb koromban bámultam a vb-n, szurkoltam nekik, Varga Balázzsal meg például osztálytársak voltunk, Nemes Marci pedig a legjobb barátom – vele álmodoztunk arról, hogy egyszer itt legyünk a válogatottban. Tudtuk, hogy egyszer itt leszünk, de szerettünk volna minél hamarabb, s örülök, hogy velük élhetem ezt meg. Nagyon jót tesz a lelkünknek, hogy ennyire befogadó a közeg, és mi, fiatalok is egynek érezzük magunkat a csapatból” – mondta Horváth Bence, akit a magyar válogatott legjobbjának választottak a szlovákok elleni meccsen.

A Finnországban légióskodó 20 éves csatárral többek között felidéztük a Pozsonyban zajló olimpiai selejtezőn eddig lejátszott két mérkőzést, a torna előtt a Lupa Beach-en tartott csapatépítőt, és azt is elmondta, maradt-e még erejük az osztrákok elleni meccsre.

Horváth Alex is arról beszélt, hogy nagyon befogadó a közeg, a Csehországban légióskodó 18 éves védő abszolút be tudott illeszkedni a csapatba. A kazahok ellen még izgult kicsit, a szlovákok elleni meccset viszont már nagyon élvezte, s úgy érzi, mindkettőn odatette magát, meg akarta mutatni minden tudását. Videónkban azt is elmondta, hogy kihez fordul először a kérdéseivel a rutinos játékosok közül, milyen célokat tűzött ki maga elé ebben az idényben, s mit vár az osztrákok elleni mérkőzéstől.

A tizenhat éves Szongoth Dománnal a kazahok elleni meccs után beszélgettünk.