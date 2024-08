Mindenki érdeke, hogy még két-három klub felnőjön a Fehérvárhoz

– Tavasszal adták át az Alba Arénát, így a nyáron a klub életében az átköltözés is fontos szerepet kapott. Belakták már az új környezetet?

– Jó úton haladunk. Az aréna üzemeltetője Székesfehérvár városa, és a csarnokban az üzemeltetésért felelős céggel együttműködve oldjuk meg a felvetődő feladatokat. Ez így volt a beköltözéssel kapcsolatban is. Jól haladunk, magunkévá kell tennünk azokat az együttélési kötelezettségeket, amelyek az új arénában ránk várnak. A céggel pedig meg kell ismertetnünk a hoki sajátosságait, mindenki minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy a klub és a csapat mindent megkapjon a felkészülése sikerességéhez. Kiváló az aréna jege, az edzőterek kialakítása is remek, az irodákat belaktuk – mondta a Nemzeti Sportnak Gál Péter Pál, a Fehérvár AV19 SC elnöke.

– Ha már jég, a Raktár utcában az év ezen időszakában rendre gond volt a régi csarnok jegével. Mekkora könnyebbség, hogy augusztus elejétől saját pályáján, kiváló jégen készülhet a csapat?

– Ez óriási előrelépés, a mértékét talán a kívülálló nem is érzékeli, mennyire más szakmailag alkalmas jégen elkezdeni a felkészülést. Hamarabb is lett jegünk, mint eddig, a költségekről az üzemeltető tudna pontosan nyilatkozni, de úgy vélem, mivel modern eszközökkel ellátott arénáról beszélünk, fajlagosan olcsóbb itt létrehozni a jeget.

– Az érdeklődés is megnőtt a csapat iránt, az idénynyitó sajtótájékoztatón elhangzott, több mint kétezer-ötszáz bérlet már gazdára talált. Nyilván örömmel töltötte el ez, hiszen a régi csarnok átlagnézőszámáról beszélhetünk.

– Nagyon nagy öröm, hogy már az első, offline szakaszban elkelt kétezer bérlet, azóta már online is lehet vásárolni. Nagyon bizakodó vagyok, remélem, az évad végére legalább négyezres átlagnézőszámról beszélhetünk. Ehhez nyilván az is kell, hogy a srácok kiemelkedő produkcióval rukkoljanak ki. A tétmérkőzéseket a Bajnokok Ligájában kezdjük el, ennek szakmai színvonalával nem lesz probléma. Örvendetes, hogy végre össze tudtunk hozni egy augusztusi hazai felkészülési mérkőzést, méghozzá a szlovák bajnok Nyitrával, reméljük, erre a találkozóra is sok szurkoló jön el.

– Tudom, szakmai kérdésekbe nem szeret belemenni, de érdekel, klubvezetőként mit vár az idénytől?

– Nem szakmázva, de két célt tűztem ki magam elé. Az egyik, hogy ez a társaság valamilyen módon elérje a rájátszást az ICEHL-ben, nagyszerű lenne az Alba Arénában. A másik pedig a már említett négyezres átlagnézőszám.

– A Magyar Jégkorongszövetség megújult, az elnökségben a játékosok közül Erdély Csanád, míg a klubvezetők képviseletében ön is bekerült. Mennyire fontos ez a lépés a magyar jégkorong fejlődésében?

– Nagyon örültem, hogy az új elnökség így áll össze. Ez fontos változás. A korábbi elnök és a stábjának elképzelése más volt, ők nem akarták a klubok képviselőit az elnökségben látni. Én eddig is a most kialakuló rendszert támogattam, hogy a markáns hazai klubok vezetőinek tapasztalata is megjelenjen a sportág irányításában. Nagy megtiszteltetés, hogy a fehérvári klub vezetőjeként ott lehetek az elnökségben, külön örömteli, hogy az elnök asszony elképzelése, mely szerint a játékosok is képviseltessék magukat, szintén megvalósul. A megtiszteltetés a magyar válogatott csapatkapitányát, a Fehérvár játékosát, Erdély Csanádot érte. Büszke vagyok rá, Dániából hazatérve három évre minket választott, észrevételeivel segíti a magyar jégkorong fejlődését is. Fontos az öltözőből érkező szemlélet, ez már kiderült az eddigi gyűléseken is, Csanádon keresztül a játékosok is jobban beleláthatnak, milyen keretek között, hogyan működik a szövetség. A célom, hogy a fehérvári hoki képviseletében együtt hozzájáruljunk a magyar jégkorong fejlődéséhez. Természetesen az elnökségben nem azért vagyok ott, hogy a székesfehérvári jégkorong érdekeit képviseljem, hanem hogy együtt gondolkozva olyan stratégiai döntéseket hozzunk meg, amelyek az egész magyar hokit fejleszti.

– Hogyan látja most a magyar jégkorong helyzetét?

– Szerintem jogos kritika, hogy a felnőtt férfiaknál stagnál a színvonal. Ennek a fejlesztésére ki kell találni azokat a módokat, amelyekkel növelhető a népszerűsége, az eladhatósága. A szakmai színvonalat emelné, ha a Fehérvár mellé felfejlődne még néhány magyar klub, amelyek tartósan nemzetközileg is értékelhető produkcióra lennének képesek. Ez használna a válogatottnak és az egész magyar jégkorongnak, továbbá és a versenyhelyzet minket is még előrébb vinne. A sportág szempontjából tartós fejlődés csak így érhető el.