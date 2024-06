Jégkorong: lett center érkezett a DEAC-hoz

A DEAC hivatalos honlapja szerint Galoha az elmúlt két és fél idényben a Budapest Jégkorong Akadémia HC-nál szerepelt, s a 2023–24-es bajnokság alapszakaszában 44 mérkőzésen 48 pontot szerzett 17 gól 31 gólpassz eloszlásban , majd a rájátszásban ehhez hozzátett még 6 meccsen hét pontot. A 28 éves lett center a Dinamo Riga utánpótlásában nevelkedett, a 2015–2016-os szezonban egy meccs jutott neki a KHL-ben. Később megfordult első osztályú bajnokságában, a német harmadvonalban és a francia másodosztályban. A lett Olimp Rigával és a lengyel GKS Tychy együttesével bajnok lett. A 2021–22-es idényben Dániából igazolt az akkor még MAC-nak hívott BJA HC-hoz, ahol 111 Erste Liga-mérkőzésen 124 pontot szerzett.

– Amikor a bajnokság véget ért, a DEAC keresett meg elsőként. Szimpatikus számomra az egyetemi klub, nem gondolkodtam sokat, de nem is igazán akartam várni más ajánlatra, így nyugodtabban mehettem pihenőre, nem maradt bennem bizonytalanság a jövőmet illetően. Motivált az is, hogy korábbi csapattársam, Ilja is a DEAC-ba igazolt. Sportember vagyok, mindig nyerni akarok, és remélem, itt is sok szép sikerben lesz részem. Majd meglátjuk, milyen csapat jön össze, ahogy hallom, a keret most nagyobb változáson esik át, de optimista vagyok az új szezont illetően – idézte Kirils Galohát a DEAC honlapja.