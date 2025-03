„A magyarok Ronaldo miatt nem örülnek a portugáloknak” – az örmények pedig őt várják

ÖRMÉNYORSZÁGBAN AZ ELNÖK LEMONDÁSÁT KÖVETELIK, DE MÁR VÁRJÁK RONALDÓT

Az örmény válogatott most meglehetősen rossz passzban van, ugyanis a legutóbbi hét válogatott meccséből ötöt elveszített és a grúzok elleni Nemezetek Ligája B/C-ligás osztályozón két meccsen 9–1-es összesítéssel maradt alul, így nem jutott fel a magasabb ligába. Az örmény nemzeti hírügynökségnek (ANA) is dolgozó kollégánk, Harutjun Csatrjan a Nemzeti Sport kérdésére elmondta, a szurkolók a labdarúgó-szövetséget vezető Armen Melikbekjan lemondását követelik.

„Egyes szurkolói csoportok már több hónapja tiltakoznak a futballszövetség 2023-ban újraválasztott elnöke, Armen Melikbekjan ellen – mondta a Nemzeti Sport megkeresésére Harutjun Csatrjan. – Voltak bajnoki meccsek, melyek félbeszakadtak azért, mert bejutottak a pályára a futballvezetés lemondását követelő szurkolók. Ez a helyzet a szomszéd Grúzia elleni vereséggel fokozódhat. A jereváni meccset nagy várakozás előzte meg, a tizenötezres stadionba egy nap alatt elfogyott minden jegy, és a három-nullás vereség ellenére a grúziai meccsre is több ezer szurkoló kísérte el a csapatot. Amikor tavaly ősszel leváltották az ukrán Olekszandr Petrakov szövetségi kapitányt, az volt a szövetség ígérete, hogy egy olyan fiatal, játékosként sikeres, ambiciózus edzőt keresnek, amilyet a grúzoknak sikerült találniuk Willy Sagnol személyében. Ez a terv azonban elbukott, a hatvanegy éves holland John van’t Schip lett a szövetségi kapitány, aki a grúzok ellen mutatkozott be a válogatottnál. Az első meccset követő sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy Görögországban az ő kapitányi időszakában kezdte el bontogatni szárnyait a mostani, sikeres generáció és az örményeknél is lát esélyt egy hasonló fejlődésre, mint amit a görög futballban láthatunk, de ehhez időre van szüksége.”

Csatrjan kifejtette, Örményországban az jelenti a fő problémát, hogy nincs megfelelő utánpótlás, így a válogatott eredményessége ki van szolgáltatva azon játékosok aktuális formájának, akik ugyan nem kötődnek szorosan Örményországhoz, nem az örmény futballban nevelkedtek, de az útlevelük alapján játszhatnak a válogatottban. Ide sorolta példaként a télen a Puskás Akadémia által szerződtetett, Oroszországban született, de 20 évesen már 22-szeres örmény válogatott Georgi Harutjunjant és a Ferencváros által a Lokomotiv Moszkvának kölcsönadott, moszkvai születésű Edgar Szevikjant is. Mind a ketten játszottak is a grúzok ellen, sőt a visszavágón az örmények gólját éppen Szevikjan szerezte.

„Örményországban most sokan örülnek, hogy ismét láthatják élőben Cristiano Ronaldót. Szép gólokat szokott lőni Örményország ellen… (Ronaldo az örmények ellen négyszer játszott, öt gólt szerzett, 2015-ben például az ő triplájával nyertek a portugálok 3–2-re Jerevánban – a szerző) Ami a Nemezetek Ligáját illeti, lehet, hogy jobban is jártunk, hogy nem jutottunk fel a B-ligába, mert a C-ligában velünk egy szinten lévő válogatottakkal játszhatunk, innen nagyobb esélyünk lehet a 2028-as Eb-kvalifikációra. Egyébként bízom benne, hogy a vb-selejtezőkön tudunk majd szoros, jó meccseket játszani a magyar vagy az ír válogatott ellen” – fogalmazott Csatrjan.

RONALDO-TRIPLA JEREVÁNBAN, 2015

Az örmények kapcsán nem szabad elfelejteni, hogy a legutóbbi vb-selejtező sorozatban hazai pályán Izland (2–0) és Románia (3–2) ellen is győzni tudtak, és azóta a Nemzetek Ligájában 2022-ben megverték Írországot, 2023-ban Eb-selejtezőn pedig Walesben is győztek 4–2-re, tehát egy-egy meccsen képesek meglepetésekre. Még úgy is, hogy az olasz Inter 36 éves középpályása, Henrih Mhitarjan 2022-től nem szerepel a nemzeti csapatban, lemondta a válogatottságot. A jelenlegi keret legértékesebb játékosa a Lokomotiv Moszkva szentpétervári születésű szélsője, a 6 millió euróra taksált Nair Tiknizjan.

ÍRORSZÁG: „NINCS FÉLNIVALÓNK EBBEN A CSOPORTBAN”

Az írek a Nemzetek Ligájában stabil B-ligás csapatnak számítanak, ugyanis eddig mindegyik kiírásban a B-ligában szerepeltek, és mindig a 3. helyen végeztek. Tavaly ősszel az angolok és a görögök mögött végeztek a 3. helyen hat ponttal úgy, hogy a 4. finneket kétszer is megverték, a másik két csapattól viszont két-két vereséget szenvedtek. A Nemezetek Ligája B/C-ligás osztályozóján idegenben és otthon is 2–1-re nyertek a bolgárok ellen.

Érdekes tapasztalás az írek kapcsán, hogy nagyon ritkán játszanak döntetlent. A tétmeccseken az erősebb csapatoktól általában otthon és idegenben is kikapnak, a gyengébbeket viszont oda-vissza meg tudják verni. A legutóbbi 11 meccsükből egy sem zárult döntetlennel. A svájciaktól, a portugáloktól, valamint kétszer az angoloktól és kétszer a görögöktől kikaptak, viszont győztek kétszer a finnek és a bolgárok, valamint egy, a hosszabbítás perceiben szerzett góllal a mieink ellen 2–1-re. Az a tavalyi mérkőzés jól mutatta, hogy az ír válogatott remekül kontrázó csapat, amelyik könyörtelenül kihasználja az ellenfél hibáit. Emlékezhetünk, hogy mi rúgtunk szögletet a meccs hajrájában Dublinban, amiből aztán ők indítottak ellenakciót és eldöntötték a meccset. Az első góljukat a skót Celtic csatára, Adam Idah fejelte, aki egyébként legutóbb a bolgárok ellen is betalált – a magas labdák és a fejesek az írek erősségét jelentik.

„Nincs félnivalónk ebben a csoportban, bízom benne, hogy egy világbajnoki kvalifikációval tudom teljessé tenni válogatott szereplésemet” – fogalmazott a bolgárok elleni győzelem után a The Irish Independentnek a vb-selejtezők kapcsán az angol Wolverhampton Wanderers védője, a 33 éves Matt Doherty, aki 50. alkalommal játszott a nemzeti csapatban. Doherty hét idényen keresztül öt szövetségi kapitány alatt futballozott az ír válogatottban, de Európa-bajnokságon vagy világbajnokságon még nem játszott, és mivel a 2028-as Eb-t az ő korában már nagyon távolinak érzi, úgy gondolja, a 2026-os világbajnokság lehet az utolsó esélye, hogy nagy tornán vegyen részt. Az írek a 2016-os Eb-n részt vettek, de azóta nem jutottak ki a kontinensbajnokságra, míg vb-n 2002-ben, a most a Ferencvárost irányító Robbie Keane fémjelezte csapattal szerepeltek legutóbb (három gólt lőtt a vb-n, bejutottak a nyolcaddöntőbe, de szerepelt a 2016-os Eb-n is).

„Most már tisztában vagyunk vele, hogy Portugália, Örményország és Magyarország lesz az ellenfelünk, a nyári felkészülési időszakban így már ellenük tudunk készülni arra, mit kell majd tennünk, hogy sikeresek legyünk a vb-selejtezőkön – idézi a The Irish Sun John O’Shea-t, az ír válogatott másodedzőjét, az izlandi kapitány, Heimir Hallgrímsson segítőjét. – Sok kedvező jel van, ami azt mutatja, hogy egygólos győzelmekre képesek lehetünk a legmagasabb szinten jegyzett ellenfelekkel szemben is, de nagyon sok munka is vár ránk ennek érdekében.”

Az ír válogatott legértékesebb játékosának a 32 millió euróra taksált West Ham United-csatárt, Evan Fergusont tartják, de a védő Nathan Collins (Brentford, 28 millió) és a kapus Caoimhín Kelleher (Liverpool, 22 millió) is 20 millió fölött van. A Transfermarkt a jelenlegi ír keretet 186.45 millió euróra becsüli, míg a miénket 182.85 millióra.

ÍRORSZÁG–BULGÁRIA 2–1

PORTUGÁLIA: RONALDO ÉS ROBERTO MARTÍNEZ JÖVŐJE JELENTI A FŐ TÉMÁT

A portugálok a Nemzetek Ligájában négy győzelemmel és két döntetlennel zártak csoportjuk élén, a horvátokat, a skótokat és a lengyeleket megelőzve. A negyeddöntőben, Dániában ugyan megszakadt a tavaly június óta (a rendes játékidőben akkor kaptak ki ezt megelőzően, még a grúzok elleni Eb-meccsen) tartó veretlenségük, de hazai pályán hosszabbításban 5–2-re győztek és 5–3-as összesítéssel továbbjutottak.

Portugáliában nem is annyira a vb-selejtezők adnak témát a sportsajtóban, hanem a gólja mellett tizenegyest rontó Cristiano Ronaldo válogatottban betöltött szerepe, illetve Roberto Martínez szövetségi kapitány jövője és a hajrára becserélt és két gólt szerző Sporting-támadó, Trincao teljesítménye. A Record egyenesen azt írta, Trincao mentette meg a szövetségi kapitány állását.

Az adeptosdebancada.com portugál oldal a portugálok dánok elleni sikere kapcsán egy magyar lapszemlét tartott, melynek következtetésében megállapítja, a magyarok (az örményekkel ellentétben) éppen Cristiano Ronaldo miatt nem örülnek a portugál válogatottnak, hiszen a portugálok csapatkapitánya hat meccsen hat gólt szerzett eddig a magyar válogatott ellen (a hatból három meccsen talált be, de mindegyiken duplázott). „A magyarok Cristiano Ronaldo miatt sajnálják a portugálok győzelmét” – írja a cikk főcíme.

PORTUGÁLIA–DÁNIA 5–2

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ

AZ F-CSOPORT PROGRAMJA

1. FORDULÓ

2025. szeptember 6.

Örményország–Portugália

Írország–MAGYARORSZÁG

2. FORDULÓ

2025. szeptember 9.

Örményország–Írország

MAGYARORSZÁG–Portugália

3. FORDULÓ

2025. október 11.

MAGYARORSZÁG–Örményország

Portugália–Írország

4. FORDULÓ

2025. október 14.

Írország–Örményország

Portugália–MAGYARORSZÁG

5. FORDULÓ

2025. november 13.

Örményország–MAGYARORSZÁG

Írország–Portugália

6. FORDULÓ

2025. november 16.

MAGYARORSZÁG–Írország

Portugália–Örményország